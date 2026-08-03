En Italia afirman que hay acuerdo entre Tottenham e Inter de Milán por Cuti Romero: la impactante cifra que se pagaría

El Cuti Romero celebra su gol ante Cabo Verde, el primero de los dos que marcó en el Mundial (REUTERS/Paul Childs)

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El Inter de Milán y el Tottenham Hotspur alcanzaron un acuerdo verbal por el traspaso del defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, según informan desde Italia. La llegada del defensor de la selección argentina al equipo neroazzurro sería por una cifra alta y solo falta un cerrar lo que cobraría el cordobés.

Se trata de 40 millones de euros (46 millones de dólares) que el club italiano pagaría al inglés según publicó La Gazzetta dello Sport. El único obstáculo que resta para cerrar la operación es el salario que el central exige al club italiano, una cifra que por ahora supera lo que la directiva nerazzurra está dispuesta a ofrecer.

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De la noticia también se hizo eco el periodista especializado en transferencias, Fabrizio Romano: “Se espera que el Inter tome una decisión final pronto sobre el fichaje de Cuti Romero”, explicó. “No hay problemas en el acuerdo con el Tottenham por la cantidad de la tarifa, Romero pide el mismo salario que tiene en el Tottenham. El Inter debe decidir pronto ya que más clubes están interesados en el argentino; las salidas podrían ser clave".

Dicho diario italiano subrayó que la distancia entre las partes es actualmente mayor con el entorno del jugador que con el propio Tottenham, con quien el acuerdo sobre el precio de transferencia está prácticamente cerrado.

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Romero, de 28 años, reclama una remuneración neta anual de entre 6,5 y 8 millones de euros (7,4 millones y 9,1 millones de dólares), el mismo nivel salarial que percibe en elenco londinense. Aunque el Inter, que no contempla igualar esa cifra, trabaja para convencer al jugador de reducir sus pretensiones a cambio de un contrato más extenso, con posibles cláusulas de bonificación.

El posteo del periodista Fabrizio Romano detalla la situación del pase de Cuti Romero al Inter de Milán

Uno de esos pretendientes es el Atlético de Madrid, que sigue la situación de cerca, pero también enfrenta dificultades para satisfacer las condiciones económicas del zaguero. Más concreto fue el interés del Barcelona, cuya dirección deportiva incluyó el nombre de Romero en su agenda. Según el diario catalán Sport, las negociaciones con el Inter llegaron a paralizarse brevemente luego de que el central mantuviera contactos con Deco, director deportivo del club blaugrana, a la espera de una oferta formal. El Barcelona, no obstante, necesita antes concretar al menos una venta -con Ronald Araújo como el candidato más señalado- para liberar los fondos necesarios.

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La llegada de Romero al Inter supondría el desplazamiento definitivo de Benjamin Pavard del plantel. El francés, que regresó tras una cesión al Olympique de Marsella y anotó en el amistoso ante el Manchester City en Hong Kong, quedaría fuera de los planes del técnico Cristian Chivu si se concreta el fichaje. Para el Inter, la incorporación de Romero representa el refuerzo de calidad que Chivu pidió para completar su línea defensiva.

Con el Cuti, el Inter contaría con seis centrales: se sumaría a Yann Bisseck, Manuel Akanji, John Stones, Alessandro Bastoni y Carlos Augusto. Stones llegó al club como agente libre tras diez temporadas en el Manchester City.

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Romero llegó al Tottenham en 2021 procedente del Atalanta por 53,8 millones de euros (61,8 millones de dólares). En sus cinco temporadas en el norte de Londres, disputó 156 partidos, anotó 13 goles y conquistó la Liga Europa de 2025. Antes de su paso por el club bergamasco, se consolidó en la Serie A tras su llegada al Genoa en 2018, donde llegó transferido de Belgrano de Córdoba.

Con la selección argentina acumula la Copa del Mundo de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima de ese mismo año ante Italia. En el último Mundial cumplió una destacada labor pese a llegar con lo justo luego de su recuperación por una lesión, volvió a brindar seguridad en el fondo y marcó dos goles. Su contrato con el Tottenham está vigente hasta junio de 2029.

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