El suroeste de República Dominicana reduce en 80% los casos de malaria en 2026

El suroeste de República Dominicana redujo un 80% los casos de malaria en los primeros siete meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El suroeste de República Dominicana experimentó una reducción del 80% en los casos de malaria durante los primeros siete meses de 2026, según cifras oficiales.

El descenso, registrado principalmente en la provincia de Azua, generó reacciones en el sector salud y motivó la revisión de estrategias para mantener la tendencia.

Datos divulgados por la Dirección Provincial de Salud (DPS) de Azua indican que, entre las semanas epidemiológicas 1 y 28 de este año, se reportaron 65 casos de malaria, una baja considerable en comparación con los 369 detectados durante el mismo periodo de 2025.

Autoridades atribuyen este resultado a la aplicación de pruebas masivas más de 22,000 en ese lapso, la vigilancia epidemiológica reforzada, pero también la intervención puntual para controlar la propagación del mosquito transmisor.

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El ministro de Salud, Víctor Atallah, visitó recientemente los centros de salud de Azua y Peravia para verificar la situación y conversar con el personal. “El trabajo que ustedes realizan ha sido muy loable y me siento muy satisfecho con los resultados”, reconoció Atallah frente a equipos médicos y técnicos, a quienes instó a mantener los esfuerzos, a no descuidar las acciones preventivas.

Azua registró 65 casos de malaria entre las semanas epidemiológicas 1 y 28, frente a 369 en el mismo período de 2025. (Foto archivo)

En Azua, la red pública cuenta con 64 centros habilitados para diagnóstico y tratamiento de la malaria, donde 53 colaboradores se dedican exclusivamente a la vigilancia y respuesta ante brotes. El refuerzo de este sistema respondió a la necesidad de identificar casos a tiempo y evitar que la enfermedad se expanda hacia otras zonas.

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El recorrido del ministro incluyó también la provincia de Peravia, donde la directora de la DPS, Addy Sánchez, expuso avances en la detección y notificación de enfermedades.

Según Sánchez, la plataforma Sinave permitió mejorar la oportunidad de notificación, que pasó de un 80% en 2025 a un 98% en 2026, mientras que los reportes tardíos se redujeron a menos del 2%.

“Estos resultados reflejan el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica”, señaló la funcionaria ante las autoridades.

El descenso de la malaria coincidió con la entrega de 50 nombramientos fijos a colaboradores sanitarios que anteriormente trabajaban bajo contrato, incluidos quienes participaron en la respuesta a la pandemia de COVID-19.

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El ministro Atallah explicó que la medida busca “fortalecer la red pública y garantizar condiciones laborales para quienes trabajan cada día por la salud del pueblo dominicano”.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, visitó centros de salud de Azua y Peravia para revisar la situación de la malaria y pedir que continúen las acciones preventivas. (Foto cortesía ministro de Salud)

Durante la jornada, el personal sanitario planteó inquietudes sobre recursos y condiciones de trabajo. Las autoridades recorrieron áreas clave como Epidemiología, Salud Ambiental y Recursos Humanos para escuchar planteamientos, evaluando oportunidades de mejora en los servicios.

La reducción de casos de malaria en el suroeste ha sido recibida como un avance relevante en materia de salud pública, aunque especialistas advierten que el control de la enfermedad necesita continuidad en la vigilancia y educación comunitaria.

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Las cifras oficiales confirman que las acciones sostenidas desde el inicio del año lograron limitar la transmisión de la enfermedad y proteger a las poblaciones más expuestas de la región.