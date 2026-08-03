“200 dólares por asistencia”: la increíble historia detrás del primer gol de Newell’s en el empate frente a Boca

Facundo Guch cobró su premio de 200 dólares por asistencias en Newell's Old Boys

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Facundo Guch y Matías Cóccaro tenían una apuesta en pie: 200 dólares por cada asistencia. El volante juvenil de Newell’s Old Boys cobró su premio este domingo en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, tras el empate 2-2 ante Boca Juniors por la tercera fecha del Torneo Clausura. Su pase habilitó al Zorro para el primer gol de la remontada leprosa, que pasó de estar abajo en el marcador a ponerse arriba antes de que el Xeneize igualara sobre el final.

El primer tiempo fue de dominio azul y oro. Boca generó peligro por el costado derecho con las individualidades de Leonel Flores y Dylan Gorosito, y el delantero Miguel Merentiel tuvo tres chances claras en los primeros 20 minutos. El arquero Josué Reinatti respondió con una notable atajada, aunque la Lepra no pudo evitar el 1-0: a los 29 minutos, Sebastián Villa lanzó un centro al área chica que Santiago Ascacíbar conectó de cabeza. Sobre el cierre del primer tiempo, una pelota que pegó en la mano de Lautaro Di Lollo dentro del área generó protestas del local, pero el VAR no llamó al árbitro Andrés Merlos a revisar la acción.

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El equipo del técnico Frank Darío Kudelka salió con otra impronta tras el entretiempo. A los cuatro minutos del complemento, Franco Escobar apuró un lateral y Guch recibió fuera del área, encaró hacia adentro y remató mordido. La pelota le quedó a Cóccaro dentro del área, quien realizó un amague y definió con precisión para el 1-1. Minutos después, Luca Regiardo marcó el 2-1 con un remate desde la frontal del área tras una jugada colectiva de la ofensiva rosarina, con la asistencia de Thomas Ríos.

Cóccaro puso el 1-1 parcial (Fotobaires)

El equipo conducido por el Vasco Arruabarrena logró empatar a los 35 minutos del segundo tiempo con un contraataque letal: Alan Velasco convirtió el 2-2 tras una habilitación de Tomás Aranda.

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La historia del partido tuvo un capítulo extra en la parte de los vestuarios. Guch reveló en zona mixta que la apuesta con Cóccaro estaba vigente desde antes del encuentro. “Jugamos una apuesta que por cada asistencia teníamos premio. Así que ligué plata”, confirmó el volante en diálogo con ESPN. Al ser consultado por la cifra, el número 20 leproso precisó que el Zorro le entregó “200 dólares por asistencia” y sentenció: “Le voy a dar todos los pases ahora”.

Fue el tercer gol de Cóccaro con la camiseta rojinegra. Los tres protagonistas de la remontada a excepción del Zorro —Guch, Ríos y Regiardo— son juveniles formados en Bella Vista y recibieron el reconocimiento de los hinchas presentes en el Coloso.

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*El resumen del partido

Con el resultado, Boca continúa sin sumar de a tres en el Clausura y marcha sexto en la tabla anual con 31 unidades. Su próximo compromiso será el miércoles 5 de agosto a las 19:00 contra Estudiantes de La Plata, por el postergado de la segunda fecha. El Xeneize hará de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, por el estado del campo de juego de La Bombonera. Newell’s, con 19 puntos en la acumulada, visitará a Defensa y Justicia el domingo 9 de agosto desde las 17:15 en Florencio Varela.

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