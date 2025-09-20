Historia

El nuevo boom del narco en México tras 1985: el otro “terremoto” en medio de la tragedia nacional por un sismo

La innovación tecnológica en el tráfico de drogas, los nuevos liderazgos criminales y un sismo inesperado coincidieron: la triada perfecta a la que un solo país tuvo que hacer frente el 19 de septiembre de 1985

Por Diego Mendoza López

Guardar
Mientras el país era testigo
Mientras el país era testigo de una tragedia nacional por el sismo del 19 de septiembre de 1985, la fortaleza del narcotráfico en México llegó con fuerza en varios rincones del país | Jovani Pérez / Infobae México

En 1985, México vivió dos momentos que marcaron para siempre su historia: la consolidación del narcotráfico como un fenómeno de alcance nacional y la tragedia del terremoto del 19 de septiembre, la cual dejó más de 12 mil muertos y destruyó gran parte de la Ciudad de México.

Mientras la sociedad mexicana enfrentaba la devastación del sismo, los cárteles aprovecharon la crisis institucional para reforzar su poder económico, político y territorial, como parte de un “nuevo despegue” para actualizar sus estrategias criminales y su poderío en el país y otras regiones de Sudamérica

El ascenso de “El Chapo” y el declive de Caro Quintero: dos realidades de los líderes criminales

Ese año, Joaquín “El Chapo” Guzmán comenzó a ganar notoriedad dentro del Cártel de Guadalajara, la organización que entonces dominaba el negocio de drogas hacia Estados Unidos. Los reportes históricos detallan que Guzmán sorprendió a sus jefes al utilizar túneles subterráneos como ruta innovadora para el envío de cocaína desde Colombia a suelo norteamericano.

Este método difícil de detectar no solo consolidó su reputación dentro del grupo, sino que marcó un antes y un después en la logística del narcotráfico.

En contraste, Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del cártel junto con Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, comenzó su caída. Esto tras el decomiso histórico en el rancho “El Búfalo”, en Chihuahua, donde el Ejército Mexicano destruyó 8 mil toneladas de marihuana cultivadas con mano de obra precarizada.

El declive de Rafael Caro
El declive de Rafael Caro Quintero en el Cártel de Guadalajara vino después de la incautación histórica en el rancho "El Bufalo" y el asesinato de Enrique "Kiki" Camarena en 1985 | Infobae México

Ante esto, Caro Quintero quedó expuesto a la persecución. Ese mismo año, el asesinato del agente de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, lo colocó en el centro de la tormenta diplomática entre México y Estados Unidos.

Corrupción y alianzas en las sombras: el símbolo de la caída de “Kiki” Camarena

El caso del rancho “El Búfalo” reveló el entramado de corrupción que protegía al narcotráfico. Según testimonios recopilados por el diario Excélsior en ese entonces, altos mandos policiales ―como Rafael Aguilar Guajardo― cobraban hasta 20 millones de pesos mensuales a cambio de garantizar la operación del rancho. La red incluía a autoridades locales y federales, quienes se beneficiaban de un sistema que “blindaba” a los cárteles frente a cualquier acción judicial.

La desaparición y asesinato de Camarena el 5 de febrero de 1985, perpetrado con participación de fuerzas policiales, mostró hasta qué punto las organizaciones criminales estaban entrelazadas con el poder político.

El crimen detonó un operativo sin precedentes por parte de Estados Unidos, el cual derivó en la primera captura de Caro Quintero el 4 de abril del mismo año en Costa Rica.

Ahora, Caro Quintero, exlíder del
Ahora, Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, enfrenta cargos por el asesinato del agente de la DEA ‘Kiki’ Camarena en 1985 | Drazen Jorgic / @illicitinv

La presión internacional provocó tensiones diplomáticas sin precedentes. Washington exigió castigos ejemplares, mientras México se veía obligado a exhibir acciones contundentes que en la práctica solo fragmentaron al Cártel de Guadalajara.

Este último hecho dio origen a nuevas organizaciones criminales más violentas y descentralizadas como el conocido Cártel del Pacífico.

De tragedia natural a oportunidad criminal: la ineficiencia del gobierno priista

El sismo de 1985 no solo dejó destrucción, sino que también generó un clima de desesperanza y debilitamiento de las estructuras de gobierno. En ese escenario, los cárteles encontraron la oportunidad de diversificar su influencia: invirtieron en comunidades marginadas, financiaron obras sociales y ganaron legitimidad local, mientras el Estado se mostraba ausente.

El vacío institucional fue aprovechado para crear un ecosistema criminal más robusto. Los jefes del narco se convirtieron en figuras de poder paralelo, capaces de enfrentar o negociar con las autoridades según sus intereses.

La "ventana de oportunidad" del
La "ventana de oportunidad" del narco para expandirse y renovarse fue la ineficiencia y la falta de atención del gobierno de Miguel de la Madrid a la tragedia y sus derivados | Paul Conklin / Associated Press

El legado de 1985: la nueva generación de capos en todo el territorio nacional

A pesar de la tragedia nacional, el narcotráfico no se debilitó; al contrario, se transformó y se fortaleció. La caída de Caro Quintero abrió espacio a una nueva generación de capos, encabezada por Guzmán Loera, que incorporó innovación logística y operativa al negocio.

La fragmentación del Cártel de Guadalajara derivó en el nacimiento de grupos más agresivos como el Cártel de Sinaloa; posteriormente, el de Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana (o el de Los Arellano Félix).

El terremoto y la fragilidad institucional

Mientras el país fue sacudido por el terremoto de magnitud 8.2 grados, se evidenció la incapacidad del gobierno para atender la emergencia poco a poco. Con el priista Miguel de la Madrid en la presidencia, las instituciones tardaron en reaccionar, lo que provocó un vacío de autoridad que fue llenado por la organización ciudadana espontánea.

La memoria de esta tragedia representa un llamado permanente a fomentar la prevención y reacciones posibles frente a los desastres naturales | Luis Martínez / Infobae México

El terremoto, por su parte, marcó el inicio de una sociedad civil más activa y crítica frente al gobierno, pero también dejó al descubierto la vulnerabilidad de un Estado incapaz de frenar a la delincuencia organizada.

En palabras de analistas y expertos de seguridad, 1985 fue el año en que México enfrentó dos terremotos: uno natural y otro criminal... del último, su eco sigue resonando hasta hoy.

Temas Relacionados

Sismo en México19 de septiembre de 1985SismoCárteles mexicanosEl ChapoRafael Caro QuinteroEnrique Kiki Camarenamexico-noticiasMiguel de la MadridPRITragedia nacional

Últimas Noticias

El misterioso hallazgo de una urna etrusca de más de 2000 años con la imagen de Medusa pero sin restos humanos

El reciente descubrimiento en Umbría revela un cenotafio decorado con símbolos protectores y con la figura mitológica tallada en mármol travertino

El misterioso hallazgo de una

El legado de José Manuel Estrada: su militancia católica, su lucha contra la ley de educación común y sus conflictos con Sarmiento

El 17 de septiembre fue instituido como el día del profesor, tomando la fecha de su fallecimiento. Gran autodidacta, su inteligencia, talento y trabajo lo llevaron a ejercer la docencia universitaria, ser rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, además de legislador y, por sobre todas las cosas, de los valores católicos

El legado de José Manuel

El método revolucionario de Aristóteles: enseñar filosofía mientras caminaba

El pensador transformó la enseñanza al sacar el conocimiento del aula y llevarlo a los paseos, donde el diálogo, la observación y la experiencia directa se convertían en la base del aprendizaje

El método revolucionario de Aristóteles:

El arte de la medicina en el Antiguo Egipto: una práctica entre la ciencia, el ritual y la jerarquía

El estatus de los médicos y su rol en esa sociedad reflejan su importancia, pero también la responsabilidad que asumían y las sanciones a las que se sometían

El arte de la medicina

El impacto de la revolución agrícola: una huella imborrable en la historia de la humanidad

La transición hacia sistemas sedentarios y productivos permitió la acumulación de excedentes, introdujo complicaciones sanitarias y diferencias económicas que continúan influyendo en la organización moderna

El impacto de la revolución
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Casación ratificó la primera condena de la Justicia Federal porteña por explotación sexual a través de medios digitales

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la mujer encontrada muerta en un basural de Neuquén

El fiscal que investiga a Matías Jurado planteó que podría haber más víctimas

Día Mundial de la Paella: 5 recetas para descubrir el clásico español

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky anunció que se

Volodimir Zelensky anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU la próxima semana

La esperanza crece entre los venezolanos ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación provocó retrasos en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Cinco escándalos que marcaron la vida y la caída de María Antonieta, la reina más polémica de Francia

Botrading: el caso que podría llevar a Luis Arce a un juicio de responsabilidades por presunta corrupción en Bolivia

TELESHOW
Valentino Rossi y el sueño

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián