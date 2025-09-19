Sheinbaum iza bandera a media asta en Zócalo de CDMX para conmemorar a víctimas de sismos de 1985 y 2017

Sheinbaum encabezó la ceremonia para conmemorar los sismos de 1985 y 2017. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó esta mañana la ceremonia de izamiento de la bandera nacional a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, en el Zócalo de la Ciudad de México.

La mandataria salió de Palacio Nacional en punto de las 7:15 horas, acompañada de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de la Marina, Pedro Morales; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la comisionada nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

A la ceremonia también asistió la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa.

Durante el evento conmemorativo, elementos de las Fuerzas Armadas entonaron el Canto a la Bandera y el Himno Nacional. Posteriormente, la banda de guerra ejecutó el toque ‘Silencio’, en memoria de las víctimas de ambos sismos.

La presidenta encabezó la ceremonia conmemorativa a los sismos de 1985 y 2017 en el Zócalo de CDMX Crédito: YouTube Claudia Sheinbaum