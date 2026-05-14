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Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura de este jueves 14 de mayo

El impacto del nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano

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Billete de un dólar sobre un fondo digital vibrante con la bandera de México, gráficos financieros ascendentes, flechas y símbolos de dólar.
La imagen muestra un billete de un dólar estadounidense frente a la bandera de México, con gráficos económicos ascendentes y símbolos de dinero, ilustrando el incremento del precio del dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,21 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 17,18 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,17%, aunque su variación interanual muestra una caída del 9,23%.

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El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 5,23%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7,66%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

¿Cómo afecta el contexto internacional al pronóstico del tipo de cambio USD/MX?

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

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Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

¿Cómo es el peso mexicano?

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa por delante de una casa de cambio, con vinilos con billetes de pesos y dólares en el exterior, en Ciudad Juárez, México. 10 de febrero de 2026. REUTERS/José Luis González
FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa por delante de una casa de cambio, con vinilos con billetes de pesos y dólares en el exterior, en Ciudad Juárez, México. 10 de febrero de 2026. REUTERS/José Luis González

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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