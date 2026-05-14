México

Sheinbaum mantiene conversación telefónica con el presidente de Corea del Sur tras gira de BTS: mandatario surcoreano visitará el país

El pasado 6 de mayo la banda de K-pop y la mandataria mexicana tuvieron una reunión en Palacio Nacional

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Imagen dividida con Lee Jae-myung (izquierda) y Claudia Sheinbaum (derecha) frente a un teléfono de disco antiguo sobre un fondo de madera.
Los líderes Lee Jae-myung y Claudia Sheinbaum aparecen en una imagen dividida con un teléfono antiguo al fondo, simbolizando una conexión o diálogo entre sus naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, con el objetivo de fortalecer su cooperación bilateral en los sectores económicos y culturales.

Tras la visita del grupo de K-pop BTS a la Ciudad de México y su encuentro con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, ambos líderes se mostraron “impresionados” por las miles de ARMYs (nombre del fandom) mexicanas que se congregaron para poder verlos durante sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros y en la explanada del Zócalo capitalino durante su aparición en un balcón desde la residencia presidencial.

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“Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de 2,000 empresas establecidas en nuestro país, que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos”, escribió la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) durante un comunicado.

Fotografía cedida este miércoles por la presidencia de México, de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum (c), posando con los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS durante una reunión en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORO)
Fotografía cedida este miércoles por la presidencia de México, de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum (c), posando con los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS durante una reunión en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORO)

Presidente de Corea del Sur visitará México

Por otro lado, se anunció que el líder de Corea del Sur aceptó la invitación realizada por la presidenta de México para visitar el país durante este 2026. Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha exacta de la llegada serán confirmados por los canales diplomáticos correspondientes.

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Lee Jae-myung expresó su esperanza de que las dos naciones sigan fortaleciendo la cooperación en materia energética, en un contexto donde continúa la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente, donde México se posiciona entre los 15 mayores productores de combustible.

En el ámbito económico, el jefe de Estado surcoreano recalcó la la necesidad de reanudar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre ambos países, siendo el mercado mexicanos su principal socio en America Latina.

Visita de BTS en México

Antes de que la banda comenzara su serie de conciertos en la Ciudad de México, celebrados el 7,9 y 10 de mayo, la mandataria mexicana se reunió con los integrantes de BTS en las instalaciones de Palacio Nacional.

Minutos más tarde, V, JungKook, Jimin, Suga, J-Hope, Jin y RM salieron de uno de los balcones para saludar a las seguidoras que se encontraban en el lugar, y brindarles algunas palabras de agradecimiento por el recibimiento a tierras mexicanas.

Este encuentro generó un gran debate debido a la “politización” del evento, poniendo en tema de conversación principal la relación entre la política y la cultura nacional.

“La presidenta agradeció sus gestiones para que más de 50 mil seguidoras y seguidores de BTS en México vivieran un momento especial en el Zócalo capitalino, como muestra de los vínculos culturales que también acercan a ambos pueblos”, señaló el organismo internacional.

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