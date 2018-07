"Yo estaba refugiado en Lima cuando me enteré de la muerte de mamá –indica Gustavo Molfino, entrevistado para este artículo-. Me sacaron del aeropuerto en forma ilegal. Un diputado peruano dijo que era su sobrino argentino y me llevó hasta al avión con documento falso. A partir de ahí empecé a ir casi diariamente al juzgado 4 de Madrid, con mi hermana Alejandra, que estaba exiliada".