Joji liderará el Festival Vaivén 2026: cartel completo, fecha y venta de boletos

El Festival Vaivén 2026 confirmó uno de los debuts más esperados del año: Joji encabezará el cartel en lo que será su primera presentación oficial en México.
El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores del pop alternativo, la electrónica y el indie, posicionando a Vaivén como una de las citas imperdibles del calendario musical.
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La edición de este año se celebrará en Jardines de México, un recinto reconocido por su entorno natural y su experiencia al aire libre.
Cartel internacional diverso para el Festival Vaivén 2026
La alineación del Vaivén 2026 destaca por su diversidad de géneros y la presencia de figuras de renombre mundial junto a proyectos innovadores.
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- Joji lidera el cartel con su esperado debut en México tras años de especulaciones, presentando temas de su más reciente álbum Piss in the Wind.
- ZHU y Kavinsky aportarán sonidos de house, trap y synthwave.
- Bob Moses, Madeon y The Midnight suman propuestas de electrónica, deep house y synthpop.
Completan el lineup nombres como:
- Drama
- Max Styler
- Ralphie Choo
- Clubz
- Juana Aguirre
- Antdot
- Rafael
- OMRI
- Chambord
- Labibe
- LTD
- Marte
- Sweet Mila
El festival apostará así por una convergencia musical que conecta tendencias globales y talento latinoamericano en un solo espacio.
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Jardines de México: ambiente al aire libre y 12 horas continuas de música
El Festival Vaivén se realizará en Jardines de México, ubicado en el km 129 de la Autopista México-Acapulco, en Tehuixtla, Morelos.
- El recinto ofrece una experiencia inmersiva rodeada de jardines temáticos y escenarios al aire libre.
- La programación inicia a las 15:00 horas, permitiendo disfrutar de más de 12 horas de música continua.
- La sede facilita el acceso desde la Ciudad de México y otras regiones del país.
- Zonas de descanso, áreas gastronómicas, instalaciones artísticas y experiencias multisensoriales completarán la oferta.
El lugar y su entorno natural han sido clave en la identidad del festival y su atractivo para públicos diversos.
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Venta de boletos: modalidades y fechas clave
La venta de boletos para el Vaivén 2026 está programada en distintas fases y modalidades.
- Preventa Banamex: 15 de mayo, a partir de las 11:00 horas, a través de Ticketmaster.
- Venta general: 16 de mayo, en la misma plataforma y en taquillas del recinto.
Modalidades de acceso:
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- General: acceso a zonas principales, jardines, foodtrucks y baños generales.
- Comfort Pass: baños premium y acceso rápido al festival.
- VIP: pit lateral con mejor visibilidad, baños exclusivos, fast line, centros de carga, zona gastronómica exclusiva y coctelería especializada.
De esta manera, con Joji a la cabeza y un cartel de alto nivel, el Vaivén 2026 se perfila como uno de los festivales clave del año, fusionando música, arte y naturaleza en una experiencia única.
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