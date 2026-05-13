México

Joji liderará el Festival Vaivén 2026: cartel completo, fecha y venta de boletos

El esperado debut del artista japonés en tierras mexicanas será en Jardines de México con un extenso cartel que mezcla electrónica, indie y pop

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El anuncio coloca a Joji al frente de Vaivén 2026, junto a figuras como Bob Moses y Kavinsky. REUTERS/Maria Alejandra Cardona
El anuncio coloca a Joji al frente de Vaivén 2026, junto a figuras como Bob Moses y Kavinsky. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

El Festival Vaivén 2026 confirmó uno de los debuts más esperados del año: Joji encabezará el cartel en lo que será su primera presentación oficial en México.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores del pop alternativo, la electrónica y el indie, posicionando a Vaivén como una de las citas imperdibles del calendario musical.

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El cartel de Vaivén 2026 muestra una gran presencia de artistas internacionales, pero también resaltan las propuestas mexicanas como Clubz. (Cortesía)

La edición de este año se celebrará en Jardines de México, un recinto reconocido por su entorno natural y su experiencia al aire libre.

Cartel internacional diverso para el Festival Vaivén 2026

La alineación del Vaivén 2026 destaca por su diversidad de géneros y la presencia de figuras de renombre mundial junto a proyectos innovadores.

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  • Joji lidera el cartel con su esperado debut en México tras años de especulaciones, presentando temas de su más reciente álbum Piss in the Wind.
  • ZHU y Kavinsky aportarán sonidos de house, trap y synthwave.
  • Bob MosesMadeon y The Midnight suman propuestas de electrónica, deep house y synthpop.

Completan el lineup nombres como:

  • Drama
  • Max Styler
  • Ralphie Choo
  • Clubz
  • Juana Aguirre
  • Antdot
  • Rafael
  • OMRI
  • Chambord
  • Labibe
  • LTD
  • Marte
  • Sweet Mila
Vaivén 2026 reúne a exponentes del pop alternativo, la electrónica y el indie en un cartel internacional diverso. (X/ @festivalvaiven)
Vaivén 2026 reúne a exponentes del pop alternativo, la electrónica y el indie en un cartel internacional diverso. (X/ @festivalvaiven)

El festival apostará así por una convergencia musical que conecta tendencias globales y talento latinoamericano en un solo espacio.

Jardines de México: ambiente al aire libre y 12 horas continuas de música

El Festival Vaivén se realizará en Jardines de México, ubicado en el km 129 de la Autopista México-Acapulco, en Tehuixtla, Morelos.

  • El recinto ofrece una experiencia inmersiva rodeada de jardines temáticos y escenarios al aire libre.
  • La programación inicia a las 15:00 horas, permitiendo disfrutar de más de 12 horas de música continua.
  • La sede facilita el acceso desde la Ciudad de México y otras regiones del país.
  • Zonas de descanso, áreas gastronómicas, instalaciones artísticas y experiencias multisensoriales completarán la oferta.
festival vaiven
El evento ofrecerá 12 horas continuas de música, con escenarios rodeados de jardines temáticos en Morelos. (CRÉDITO: Ocesa)

El lugar y su entorno natural han sido clave en la identidad del festival y su atractivo para públicos diversos.

Venta de boletos: modalidades y fechas clave

La venta de boletos para el Vaivén 2026 está programada en distintas fases y modalidades.

  • Preventa Banamex: 15 de mayo, a partir de las 11:00 horas, a través de Ticketmaster.
  • Venta general: 16 de mayo, en la misma plataforma y en taquillas del recinto.

Modalidades de acceso:

  • General: acceso a zonas principales, jardines, foodtrucks y baños generales.
  • Comfort Pass: baños premium y acceso rápido al festival.
  • VIP: pit lateral con mejor visibilidad, baños exclusivos, fast line, centros de carga, zona gastronómica exclusiva y coctelería especializada.
Los diferentes accesos y beneficios para el Festival Vaivén 2026. (Captura de pantalla)
Los diferentes accesos y beneficios para el Festival Vaivén 2026. (Captura de pantalla)

De esta manera, con Joji a la cabeza y un cartel de alto nivel, el Vaivén 2026 se perfila como uno de los festivales clave del año, fusionando música, arte y naturaleza en una experiencia única.

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