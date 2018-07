"Lo que ha ocurrido es que el general Perón, ante un pedido de los muchachos que lo fueron a ver me llamó y me dijo: 'López, los muchachos quieren conectar conmigo. ¿Cómo podemos hacer?'. 'Bueno –le dije-, que me indiquen qué es lo que quieren, yo se lo traslado'. Y eso fue todo. Lo voy a decir con toda claridad. Siguiendo las indicaciones del general he manifestado que los días jueves, que es el día que tengo un poco más de tiempo a la mañana, de 9 a 11, recibiría a todos los dirigentes de la Juventud. Esto era solamente a efectos de facilitarles un camino más directo, para que no anden penando y dando vueltas de un lado para otro, buscando gente que los puedan acercar o buscando influencias que no existen. Si ellos dicen que no quieren verme a mí, tienen el derecho a hacer las cosas como se les dé la gana. Yo no puedo forzar a la JP ni tengo la menor intención. Yo soy un servidor de la Nación porque el General me coloca allí. Si el General me dice "López, salga", yo salgo; Si el General me dice: "López, quédese". Yo me quedo. Soy un soldado que cumple la verticalidad del general Perón y que cumple su tarea como un argentino que tiene noción de lo que la Patria necesita".