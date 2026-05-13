España

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

Además, la empresa sostuvo que la empleada acumuló ausencias repetidas durante la jornada, con registros diarios de hasta 45 minutos fuera de su puesto sin justificación válida

Guardar
Google icon
Mujer de la limpieza limpiando un cristal 8 (Freepik)
Mujer de la limpieza limpiando un cristal (Freepik)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el recurso presentado por una extrabajadora de Canarilime SL, empresa de limpieza en edificios y locales, y ha confirmado que su despido fue justificado por reiteradas faltas y uso excesivo del teléfono durante su jornada laboral. De esta manera, el fallo sostiene que la desvinculación no da derecho a indemnización.

La empresa sostuvo que la empleada acumuló ausencias repetidas durante la jornada, con registros diarios de hasta 45 minutos fuera de su puesto sin justificación válida. Se enumeraron fechas y tiempos puntuales, incluyendo el 22 de marzo de 2024 con una ausencia de 45 minutos, y varias jornadas superando los 20 minutos de ausencia.

PUBLICIDAD

Canarilime SL indicó además que la mujer usó su celular personal en promedio 1 hora y 6 minutos diarios, accediendo frecuentemente a Instagram y WhatsApp. Según la carta de despido, “la suma total de sus conexiones en los últimos tres meses es de 21 horas y 41 minutos, lo que representa un 63% de su jornada semanal ordinaria”. Esto, a juicio de la firma, suponía un incumplimiento grave de las obligaciones de su puesto.

Faltas documentadas de puntualidad

La empresa respaldó estos datos con capturas de redes sociales desde la oficina, registros extraídos de un sistema externo de control horario y testigos del área administrativa. A su vez, enumeró otros problemas como errores repetidos en tareas contables, retrasos en la gestión financiera, y faltas documentadas de puntualidad en 13 ocasiones registradas entre enero y marzo de 2024.

PUBLICIDAD

En uno de los correos laborales aportados, se le reprochó un error en el pago de un embargo: “acabo de duplicar el pago del embargo, lo pagamos el 7 y el 15/12 ¿Cómo podemos solventar esto?”. Otro mensaje indica que la empresa la instruyó tras reiterar errores en transferencias a proveedores.

La afectada apeló alegando que gran parte de la prueba usada en su contra era improcedente. Argumentó que el registro horario gestionado por un programa externo sería fácilmente manipulable, y que la empresa no presentó peritos informáticos para verificar su autenticidad. Además, sostuvo que el uso del celular y las ausencias eran una práctica tolerada desde el ingreso, nunca formalmente advertida o sancionada antes del despido.

Los hechos están comprobados

El TSJ de Canarias ha acabado desechando los argumentos de la trabajadora. “El registro se realiza por una aplicación externa a la empresa sin que se haya impugnado su veracidad ni se haya aportado medio o indicio alguno de que pueda deducirse su manipulación. Se entiende que el documento constituye prueba suficiente, unida a la declaración de los testigos”, sostiene la sentencia.

El tribunal ha ratificado también que los hechos atribuidos a la trabajadora estaban comprobados. En relación al uso personal del celular en horario laboral, el fallo destaca que “la media de estas conexiones es de 1 hora y 6 minutos diarios, llegando a estar 1 hora y 35 minutos conectada en un solo día”.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Citando la jurisprudencia sobre “apariencia de permisividad” en el ámbito laboral, la sentencia aclara que ninguna supuesta tolerancia documentada fue oportunamente planteada por la mujer ni avalada por pruebas contundentes. Así, el tribunal enfatiza que “no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, en el poder de disposición de las partes, no fueron propuestas por estas en la instancia”.

El tribunal ha reconocido así que la trabajadora sólo tiene derecho a percibir unos 84,11 euros de compensación en concepto de vacaciones no disfrutadas correspondientes a 2024 y los sueldos hasta la fecha del despido. Tanto la empresa como FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), demandados en el expediente, deben formalizar ese pago.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasIslas CanariasDespidoDespido DisciplinarioEmpleo en EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fran Sánchez, psicólogo: “Estos son los tres errores más comunes al intentar aplicar contacto cero y los debes evitar”

El especialista explica que la clave del proceso no es buscar o tratar de recuperar tu antigua vida, sino crear una nueva desde cero

Fran Sánchez, psicólogo: “Estos son los tres errores más comunes al intentar aplicar contacto cero y los debes evitar”

Las revistas del corazón del 13 de mayo de 2026: la graduación de Daniella Bustamante y la luna de miel de Marta López

Este miércoles, 13 de mayo, también son protagonsitas del kiosco Marta Sánchez, que celebra su 60 cumpleaños, y Tita Cervera, que sigue preocupando por su salud

Las revistas del corazón del 13 de mayo de 2026: la graduación de Daniella Bustamante y la luna de miel de Marta López

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | El pasajero español que ha dado positivo permanece con síntomas leves

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | El pasajero español que ha dado positivo permanece con síntomas leves

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de los combustibles se modifica diariamente

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos

Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte que ciertas decisiones tras un despido pueden poner en riesgo la indemnización

Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos

Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos

El Reino Unido desplegará drones, aviones de combate y un buque de guerra en la misión para asegurar el Estrecho de Ormuz

El caso de los guardias civiles que empujó a Marlaska a cerrar la OCON-Sur reaparece en la investigación del narcotúnel de Ceuta

La otra batalla del 17M: Adelante Andalucía y Por Andalucía pugnan por liderar la izquierda alternativa

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Europa no consigue abandonar el gas ruso: España dispara un 43% sus compras de GNL a Rusia y paga 3.700 millones a EEUU por el más caro del mercado

El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta