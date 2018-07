—Después de cruzar miradas con María Inés y hablar con mi vieja, cruzo la calle y paso al lado de los militares. Según las características que vi después, creo que era Roualdés. Y les miro las armas, porque hubiera sido sospechoso que no las mirara. Y ellos no me detectan. Rubio, ojos claros, un barrio garca, pendejito… "No es", habrán pensado. Mi problema era si me preguntaban la hora porque se hubieran dado cuenta que era argentino. Seguí y fui a otro teléfono y le dije a Meza Cuadra todo lo que estaba pasando: "En este momento están secuestrando a una compañera". Ni siquiera le dije que era mi vieja. Me fui a su casa en taxi y él estaba esperando Meza Cuadra, Díaz Canseco y casi seguro Dammert. Les digo que hay que recorrer hoteles porque hay compañeros que vinieron a Perú y los militares podían hacer una razzia. Me guardaron ahí. Yo les di la dirección de la casa y fueron volando. Yo la llamé por teléfono para avisarle y mamá ya no contestó. Ellos, cuando llegaron, vieron la puerta abierta y todo dado vuelta. Habían cortado la bolsa de arena con un cuchillo. Y mamá ya no estaba. Se la habían llevado. Esa misma noche hicieron la denuncia en la comisaría y después llega el "Pelado" Perdía a la casa donde estaba yo. No sé ni de dónde venía ni cómo llegó. Y al otro día hacemos una conferencia de prensa. Un rato antes Meza Cuadra se entera que la secuestrada de la casa era mi vieja.