"Yo puedo asegurarle que, si dispongo del tiempo y de la tranquilidad necesaria, en poco tiempo tendremos el dinero suficiente para dotar abundantemente a las necesidades que se presenten. Estoy en realización de algunos negocios que nos permitirán no esperar más. Debemos comprar las armas y hacer llegar todos los elementos a través de las fronteras, mantener las relaciones en el país en el que estamos, donde podemos conseguir mucha ayuda, pero hay que vincularse y trabajar, y finalmente la necesidad de tener yo cierta tranquilidad para poder pensar las cosas (…)

Hace poco perdimos una partida de armas que me ofrecieron porque no teníamos la plata necesaria para pagarlas –continúa Perón en el primer tomo de "Correspondencia…", págs.. 185-186-, pero espero poder, en el futuro, conseguir una similar. En Brasil hemos contratado para que las armas sean entregadas en territorio argentino y ellos corren con todo lo referente al contrabando. Naturalmente cobran caro pero tenemos más posibilidades de obtener dinero que aquí, en la cantidad necesaria", le escribió a Cooke.