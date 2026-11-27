Las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (o COP) se celebran cada año y constituyen el único foro multilateral de toma de decisiones sobre el cambio climático en el mundo que reúne a casi todos los países del planeta.

Guardar

Cuatro organizaciones ambientales internacionales instaron esta semana a Panamá a trasladar a las negociaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) la posición firme que adoptó en la COP31, sobre el abandono de los combustibles fósiles y la descarbonización del transporte marítimo mundial.

La misiva, firmada por Clean Shipping Coalition, Environmental Defense Fund, Pacific Environment y WWF International, llega en un momento crítico: esta semana y la próxima se celebran reuniones clave en el seno de la OMI destinadas a establecer un marco regulatorio global que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional.

PUBLICIDAD

Panamá vetó el acuerdo final de la COP31 por considerarlo insuficiente ante la crisis climática.

La COP31 es la mayor cumbre anual de la ONU dedicada al cambio climático. Forma parte del proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), vigente desde 1992, y es el espacio donde los países negocian medidas para limitar el calentamiento global, adaptarse a los impactos climáticos y financiar la acción climática.

Concluyó con avances importantes en cuestiones clave de las negociaciones, sin embargo, las Partes no lograron alcanzar un acuerdo sobre la decisión general impulsada por la Presidencia, lo que tuvo repercusiones en una serie de cuestiones importantes y otros temas de negociación incluidos en el mandato.

PUBLICIDAD

Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente de Panamá, durante una conferencia de prensa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía. REUTERS/Murad Sezer

El trasfondo de la carta enviada por las organizaciones ambientales es la postura que el país centroamericano sostuvo en la cumbre climática de la ONU.

Panamá objetó formalmente ante el pleno el acuerdo político final propuesto por las copresidencias de la COP31, al considerar que el texto no responde a las exigencias de la ciencia, ignora principios fundamentales de justicia climática y carece de las acciones necesarias para proteger el planeta con la urgencia requerida.

“Panamá es un país carbono negativo. Hemos protegido nuestros bosques y océano. Hemos hecho nuestra parte. Y aun así, aunque somos de los países que menos han contribuido al cambio climático, seguimos estando entre quienes más sufren sus consecuencias. Es una cuestión de justicia”, señaló la delegación panameña durante la cumbre.

PUBLICIDAD

El país también subrayó que la ciencia debe ser la base de las decisiones colectivas, que es necesario reconocer el fracaso global para mantenerse dentro del límite de 1,5 grados centígrados de calentamiento y que quienes más han contribuido a la crisis deben asumir una responsabilidad proporcional para resolverla.

Las ONG subrayan el peso de Panamá como uno de los principales estados de bandera del mundo

Ilustración científica muestra el papel central del hielo ártico en la regulación climática y su vulnerabilidad ante el cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carta reconoce el papel que Panamá desempeñó en la COP31, donde el gobierno panameño subrayó la necesidad de articular un plan de acción para abandonar los combustibles fósiles y cumplir el objetivo de detener el calentamiento global.

PUBLICIDAD

El texto también destaca la carta abierta que el país envió a los copresidentes de la cumbre, en la que enumeró los requisitos mínimos para alcanzar una protección climática efectiva.

Las organizaciones firmantes señalan que Panamá ocupa una posición estratégica en la política marítima global por ser uno de los estados de bandera más relevantes del mundo, con una larga trayectoria de influencia en la definición de regulaciones del sector. En ese contexto, consideran que el país está en condiciones de ejercer un liderazgo determinante en los próximos días de negociación.

“A pocos días de que finalicen las negociaciones en pos de la adopción de un marco ambicioso para la protección climática mundial, Panamá tiene la oportunidad de mostrar una vez más la resolución demostrada en la COP31”, afirmó Lukas Leppert, presidente de Clean Shipping Coalition.

PUBLICIDAD

Leppert también instó a que países como Panamá “den un paso al frente y consagren la importancia de la regulación climática y de una transición justa y equitativa en las políticas globales de la OMI para el sector del transporte marítimo”.