El ataque se registró durante la madrugada en el cantón María Victoria cuando el sospechoso entró al inmueble en estado de ebriedad. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

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José Ángel V. fue detenido tras ser señalado de herir con un corvo a dos personas, entre ellas un adolescente de 14 años, dentro de una vivienda en el distrito de Huizúcar, La Libertad Este, en El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sospechoso ingresó al inmueble en estado de ebriedad y lesionó a las víctimas sin que mediara una discusión previa.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en el cantón María Victoria. De acuerdo con la información divulgada por la PNC, el ataque se registró cerca de las 2:30, cuando el presunto agresor entró a la vivienda de las víctimas con un corvo, un arma blanca de hoja curva utilizada en actividades rurales.

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Los heridos fueron identificados como Gloria Elizabeth Grande Melara, de 30 años, y Erick, de 14 años. Ambos recibieron asistencia inicial por parte de socorristas de Comandos de Salvamento, que los trasladaron al Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla, debido a la gravedad de las lesiones.

La PNC sostuvo que José Ángel V. había llegado a la casa bajo los efectos del alcohol. Según el relato de la institución, el hombre atacó a las dos personas sin intercambiar palabras con ellas. El padre de las víctimas escuchó los pedidos de auxilio y acudió al lugar, circunstancia tras la cual el presunto agresor escapó.

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La PNC detuvo a José Ángel V. por herir con un corvo a dos personas en el distrito de Huizúcar. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La Policía afirmó que el detenido intentó atacar a un agente

Tras recibir el aviso, los equipos policiales se desplegaron en la zona para localizar al sospechoso. La corporación informó que los agentes encontraron a Valladares todavía armado con el corvo que presuntamente utilizó en el ataque.

La PNC indicó que, al ser interceptado, el hombre se abalanzó contra uno de los policías. La institución aseguró que un agente utilizó su arma de reglamento en defensa propia, con un disparo que rozó la pantorrilla derecha del sospechoso.

Luego del procedimiento, el hombre quedó bajo custodia policial. Las autoridades no precisaron si recibió atención médica antes de su traslado ni difundieron información sobre su eventual declaración ante los investigadores.

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La institución anunció que el detenido será remitido ante la justicia por el delito de intento de homicidio. La imputación deberá ser evaluada por las autoridades judiciales competentes, que definirán los pasos procesales y las medidas que correspondan durante la investigación.

Los equipos policiales localizaron al sospechoso cuando todavía portaba el arma blanca utilizada en la agresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de salud de las víctimas no fue detallado públicamente por las autoridades. El caso quedó bajo investigación para determinar la secuencia del ataque, la relación entre el detenido y las víctimas, así como las circunstancias que precedieron al ingreso del hombre a la vivienda. Tampoco se informó si había antecedentes de conflictos entre las partes.

La PNC difundió el caso a través de sus redes sociales y señaló que el operativo formó parte de las acciones desplegadas en el área tras el ataque. La versión oficial sostiene que el uso del arma de fuego por parte del agente ocurrió ante la agresión del sospechoso.

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El proceso avanzará con la remisión ante los tribunales, mientras las víctimas continúan bajo atención médica y los investigadores reúnen elementos para sustentar la acusación.