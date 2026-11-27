Cast member Colin Farrell attends a red carpet event for season two of the television series Sugar, in Los Angeles, California, U.S., June 17, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

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Colin Farrell compartió aspectos de su historia familiar en The Slightest Touch, un documental en el que aborda la relación con su padre, Eamon Farrell, y el proceso personal que experimentó durante sus últimos años de vida.

El protagonista de películas como The Banshees of Inisherin reconoció que siempre quiso a su padre, aunque durante muchos años buscó su aprobación y tuvo dificultades para establecer una relación cercana con él.

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“Siempre amaré a ese hombre. Siempre quise su aprobación. Siempre quise sentir que me amaba. Hubo años de resentimiento, enojo y discusiones, y después ni siquiera discusiones, simplemente éramos extraños el uno para el otro. Pero mis problemas con mi padre son conmigo ahora. Ya no son con él”, comentó.

Sin embargo, la relación comenzó a cambiar cuando la salud de Eamon se deterioró. En el documental, el actor recuerda una visita que realizó a su padre poco antes de participar en el Maratón de Dublín.

Durante ese encuentro, le dijo que había sido un gran padre, una conversación que propició un momento de cercanía entre ambos.

Colin Farrell recordó que antes de que su padre muriera le dijo que fue un gran padre. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“La última vez que estuvimos en casa, nos quedamos solos, surgió algo y él dijo: ‘¡Caramba, debí haber sido genial, ¿verdad? Debí haber sido genial!’. Y enseguida le dije: ‘Sí, papá. Fuiste brillante. Eras un crack. ¡Qué buenos tiempos pasamos!’”, recordó.

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Según explicó, expresar ese reconocimiento le permitió recuperar recuerdos positivos de su infancia y adolescencia que anteriormente le resultaba difícil evocar.

“Tan pronto como se lo dije, y lo que le estaba diciendo era que en general era genial, eso fue lo que dije ese día, que era maravilloso en general, y como resultado de esa pequeña mentira, tuve acceso a todas esas verdades momentáneas de que sí lo pasamos bien juntos, a las que antes me resultaba difícil acceder. Fue extraño”, dijo.

Por si fuera poco, el actor de 50 años explicó que convertirse en padre de James, de 23 años, y Henry, de 17 años, modificó la manera en que comprendía las experiencias de su progenitor.

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Durante su participación en la producción, el intérprete señaló que la crianza de sus hijos le permitió desarrollar una mayor comprensión hacia su padre, con quien mantuvo una relación marcada por conflictos, resentimientos y dificultades para expresar afecto.

Colin Farrell aseguró que tuvo resentimiento contra su padre durante muchos años. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Mis hijos me dieron, nuevamente y sin que ellos lo supieran, el regalo de la compasión hacia mi padre”, expresó Farrell.

Colin Farrell también recordó las circunstancias difíciles que marcaron la infancia de Eamon. Según relató, su abuela paterna murió cuando su padre tenía aproximadamente 12 o 13 años.

En aquel momento, el abuelo de Farrell le comunicó la situación sin ofrecerle un espacio para expresar sus emociones o hablar sobre lo ocurrido.

“Su madre murió en la habitación de arriba y su padre bajó las escaleras y le dijo: ‘Tu madre está arriba. Está muriendo, por si quieres ir a verla’. Esa fue toda la conversación, y no había espacio para las lágrimas. No había espacio para hablar de ello. No existía un ‘¿estás bien?’, porque su padre no tenía esa capacidad”, relató.

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Y añadió: “Así que el miedo que debió sentir a los 12 o 13 años y el no tener con quién hablar… Ya sabes, todo esto estaba conectado con todas las generaciones que nos precedieron a través del tipo de privaciones que experimentaron”.

Colin Farrell indicó que pudo llegar a comprender la forma de ser de su padre. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Otro de los momentos abordados en el documental corresponde a los últimos días de Eamon. Cinco meses después de que Colin Farrell participara en el Maratón de Dublín junto a Emma Fogarty, experiencia que constituye el eje central de la producción, su padre enfermó gravemente.

El actor explicó que pudo viajar a Irlanda a tiempo para acompañarlo durante aproximadamente 80 horas, hasta su fallecimiento en 2025. Farrell describió el momento como una experiencia dolorosa que lo hizo recordar distintas etapas de su vida y de su relación con su padre.

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“Estuvimos allí cuando dio su último aliento. Fue algo muy poderoso y devastador. Al final, lo único que me quedó fue amor por ese hombre. De verdad. No me queda nada más hacia él que amor”, señaló.

Colin Farrell recordó cómo vivió los últimos momentos de vida de su padre. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

The Slightest Touch ya se encuentra disponible en HBO Max y aborda, entre otros aspectos, la experiencia de Farrell durante el maratón y la relación con su padre.