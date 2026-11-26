Brasil y la Unión Europea rechazaron la decisión de Estados Unidos de avanzar con nuevos aranceles contra sus exportaciones.

Guardar

Brasil y la Unión Europea cuestionaron este miércoles la decisión de Estados Unidos de avanzar con nuevos aranceles contra sus exportaciones y reclamaron que Washington respete los compromisos comerciales vigentes. Las reacciones se produjeron después de que la administración de Donald Trump anunciara nuevas medidas contra 14 economías, en una investigación que apunta a supuestas distorsiones en la producción industrial y que podría abrir otro frente de tensión en el comercio internacional.

El Gobierno brasileño manifestó su “indignación” por la recomendación de aplicar gravámenes adicionales a los aviones y al azúcar procedentes de ese país. La propuesta fue presentada por la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) y modifica el tratamiento que Washington había establecido para esos productos, que hasta ahora contaban con determinadas excepciones.

PUBLICIDAD

La iniciativa contempla un impuesto adicional del 10% para las aeronaves brasileñas terminadas que ingresen al mercado estadounidense y cambios en las condiciones arancelarias para el azúcar. Una de las empresas que podría resultar especialmente perjudicada es Embraer, fabricante de aviones comerciales y ejecutivos con una importante presencia en el mercado internacional.

En un comunicado, el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que las nuevas recomendaciones contradicen el proceso de diálogo que ambos países mantienen desde hace más de un año. Según Brasilia, las autoridades estadounidenses se habían comprometido a presentar una propuesta durante las conversaciones sobre la investigación comercial abierta bajo la Sección 301, pero avanzaron con nuevas restricciones antes de hacerlo.

PUBLICIDAD

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que las medidas unilaterales contradicen las negociaciones bilaterales abiertas bajo la Sección 301.

El Gobierno brasileño también cuestionó el propósito de las medidas. Consideró que Washington pretende utilizar los aranceles para conseguir modificaciones en regulaciones nacionales relacionadas con el sistema de pagos Pix, el comercio digital y los acuerdos comerciales preferenciales, entre otros asuntos.

“La decisión unilateral del USTR constituye una acción inaceptable dentro del proceso negociador bilateral en curso. Brasil no cederá ante este tipo de amenazas”, advirtió el comunicado oficial.

La disputa se suma a los gravámenes que Trump estableció previamente contra las exportaciones brasileñas. En julio, la Casa Blanca dispuso un arancel adicional del 25% para determinados productos, con el argumento de que Brasil mantenía prácticas perjudiciales para las compañías estadounidenses en sectores como los pagos electrónicos, el etanol y la propiedad intelectual. También aplicó otro recargo del 12,5% en el marco de medidas relacionadas con la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

PUBLICIDAD

Frente a ese escenario, Brasil llevó el conflicto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). El procedimiento comenzó con una solicitud formal de consultas y, ante la falta de avances, el país pidió que se estableciera un panel para examinar la legalidad de las medidas estadounidenses.

El reclamo de Bruselas

La Unión Europea también rechazó los fundamentos de la nueva ofensiva comercial estadounidense. El bloque de 27 países quedó incluido entre las 14 economías alcanzadas por la investigación de Washington, que atribuye a determinados socios comerciales la existencia de subsidios estatales que favorecen la producción industrial y generan desequilibrios en los mercados.

La Comisión Europea descartó los señalamientos de subsidios estatales e identificó el impacto de la sobreproducción industrial procedente de China.

Olof Gill, portavoz de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, sostuvo que Bruselas no comparte esa caracterización. “Rechazamos firmemente esa idea”, afirmó, y señaló que Europa se encuentra entre las regiones más expuestas a los efectos de la sobreproducción industrial, particularmente la procedente de China.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que las autoridades europeas también consideran que el exceso de capacidad manufacturera representa un problema para sus industrias. Sin embargo, sostuvo que buena parte de ese fenómeno tiene su origen en políticas estatales aplicadas en terceros países y lamentó que no exista una respuesta coordinada entre Washington y sus socios europeos.

La preocupación del bloque está vinculada, además, con el entendimiento comercial alcanzado con Trump en 2025. El acuerdo, negociado por el mandatario estadounidense y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estableció un techo arancelario del 15% para los productos europeos.

Bruselas espera que las nuevas medidas no superen ese límite, incluso si se acumulan con otros derechos de importación. “Esperamos que cualquier medida derivada de esta investigación lo respete plenamente”, manifestó Gill.

PUBLICIDAD

La Comisión Europea adelantó que continuará trabajando con Washington para aplicar los compromisos existentes y buscar posibles exenciones o reducciones de impuestos para determinados productos.

La Unión Europea reclamó que los nuevos gravámenes respeten el techo arancelario del 15% acordado entre Donald Trump y Ursula von der Leyen. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Las propuestas estadounidenses todavía deben atravesar una instancia de consultas públicas, durante la cual empresas y otros sectores podrán presentar observaciones antes de una eventual implementación.