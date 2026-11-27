Paul Nthenge Mackenzie escuchó el veredicto en el tribunal de Shanzu (Office of The Director Of Public Prosecutions)

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Un tribunal de Kenia declaró este jueves culpable al pastor Paul Nthenge Mackenzie de todos los cargos de terrorismo y crimen organizado por las muertes por inanición de al menos 429 fieles de su secta cristiana en el bosque de Shakahola, cerca de la costa del océano Índico.

La magistrada Leah Juma emitió el veredicto en el Tribunal de Shanzu, en Mombasa, y consideró probado que Mackenzie participó en actividades delictivas organizadas, cometió dos delitos de radicalización, facilitó un acto terrorista y conservó materiales vinculados con delitos previstos en la ley keniana de prevención del terrorismo.

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El proceso se centró en las prácticas impulsadas por la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas, fundada por Mackenzie y asentada en el condado de Kilifi. Según el expediente judicial, el pastor difundió entre sus seguidores la instrucción de ayunar hasta morir junto con sus hijos para llegar al cielo antes del fin del mundo.

La corte concluyó que esas enseñanzas promovieron un sistema de creencias extremas destinado a facilitar violencia ideológica mediante el ayuno mortal. La acusación sostuvo que los dirigentes de la secta aislaron a sus adeptos de sus familias, de la atención médica y de cualquier posibilidad de recibir ayuda mientras permanecían en el bosque de Shakahola.

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La Fiscalía presentó a 96 testigos durante el juicio. Entre ellos figuraron sobrevivientes, menores de edad, antiguos miembros de la iglesia, investigadores, médicos, patólogos, especialistas religiosos, psicólogos forenses y expertos en prevención del extremismo violento. Además, el tribunal examinó grabaciones, publicaciones en redes sociales, documentos, informes médicos, pruebas forenses y análisis de ADN.

Los cargos de radicalización abarcaron la difusión y la adopción de las doctrinas promovidas dentro del grupo. Por la acusación de promover esas ideas, Mackenzie, su esposa Rhoda Mumbua y otras siete personas fueron declaradas culpables, mientras 22 imputados quedaron absueltos.

La defensa de Mackenzie confirmó que apelará la resolución una vez que la magistrada determine las penas correspondientes (EFE/EPA/STR)

En el segundo cargo, referido a la adhesión al sistema de creencias extremas, el tribunal condenó a 40 de los 62 acusados. Otros 20 fueron absueltos y dos murieron durante el desarrollo del proceso judicial.

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La causa incluyó otro cargo por la posesión consciente de artículos relacionados con delitos de terrorismo. Entre los elementos examinados figuraron discos, libros y folletos que, de acuerdo con la acusación, buscaban instigar actos previstos en la legislación antiterrorista. Mackenzie fue hallado culpable por este punto.

En cuanto al delito de crimen organizado, la sentencia alcanzó a Mackenzie, Mumbua, Mwakalama, Stephen Sanga Muye, Evans Kolombe Sirya y otros 21 coacusados. Tres imputados fueron absueltos.

Mackenzie se declaró inocente durante el juicio. Tras conocerse la decisión, uno de sus abogados informó que la defensa apelará una vez que el tribunal determine la pena correspondiente a los nuevos delitos. La magistrada convocará una audiencia posterior para escuchar los argumentos de la defensa antes de fijar las condenas.

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El tribunal de Kenia declaró culpable al pastor Paul Nthenge Mackenzie por delitos de terrorismo y crimen organizado tras la muerte de 429 personas en Shakahola

Mackenzie permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Shimo la Tewa, en Mombasa, mientras el sistema judicial keniano avanza con la definición de las penas restantes.

El fallo se sumó a la pena de 200 años de prisión que el Tribunal Superior de Mombasa impuso el 6 de noviembre a Mackenzie y a 28 coacusados por el asesinato de 191 personas, entre ellas 190 niños, enterradas en fosas comunes de Shakahola. Esa sentencia incluyó a un adulto asesinado en el mismo contexto.

La magnitud del caso comenzó a conocerse en abril de 2023, cuando la Policía inició el hallazgo de cadáveres en el bosque. Las exhumaciones revelaron una red de muertes vinculada con las instrucciones de la secta, cuyos integrantes fueron llevados a zonas aisladas bajo las directivas religiosas de Mackenzie.

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(Con información de EFE y Reuters)