Parte de muchas estructuras bomberiles no resistieron los embates del terremoto que se dejó sentir en Panamá el 9 de octubre. (BCBP)

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El Cuerpo de Bomberos de Panamá deberá demoler más de 12 cuarteles que sufrieron daños estructurales irreparables tras el terremoto del 9 de octubre y sus réplicas.

Ingenieros estructurales de distintas instituciones evaluaron las estaciones comprometidas y determinaron que la demolición es la única alternativa viable.

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A pesar del impacto, el director de la institución, Víctor Álvarez, dijo que las afectaciones abarcan instalaciones en al menos siete provincias del país.

Aseguró que el personal mantuvo plena capacidad operativa durante la crisis: “Los muchachos, los comandantes, toda la institución salió a trabajar en carpas, a la calle, a poder seguir atendiendo las emergencias”, declaró.

Los trabajos de derribo comenzaron en cuarteles ubicados en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Trabajos de derribo de las estructuras comenzaron en los cuarteles ubicados en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. (BCBP)

Para las instalaciones de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste, las demoliciones están programadas para el próximo año. Algunas estaciones, además, continúan bajo evaluación estructural por los efectos de las réplicas.

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La recuperación de las estaciones afectadas demandará una inversión estimada en más de USD 20 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y el Patronato del Cuerpo de Bomberos han coordinado para garantizar los fondos necesarios durante el año próximo, según indicó Álvarez.

Aun con los graves daños estructurales, incluidos colapsos parciales y totales registrados en algunas estaciones bomberiles, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) garantizó el 100 % de su capacidad de respuesta en todo el territorio nacional, tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

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La institución concentró sus esfuerzos en las áreas cercanas al epicentro, donde desarrolló labores de rescate, evaluación de daños, atención a las comunidades afectadas y respuesta a las emergencias regulares, asegurando la continuidad de sus servicios en todo el país.

Pese a la adversidad, los bomberos continuaron brindando apoyo a los damnificados por el movimiento telúrico. (BCBP)

Durante este periodo, el BCBRP desplegó recursos humanos, técnicos y logísticos para atender las situaciones derivadas del movimiento sísmico, brindar apoyo a las comunidades damnificadas y contribuir a la seguridad de la población, sin interrumpir la atención de las emergencias cotidianas.

Con la temporada navideña en curso, el director llamó a los ciudadanos a revisar las conexiones eléctricas de sus decoraciones —luces, arbolitos y nacimientos— y verificar el estado de las instalaciones internas para evitar sobrecargas que deriven en incendios. En la misma línea, recomendó inspeccionar las conexiones de gas y mantener limpias las estufas y los hornos, equipos que registran mayor uso durante las celebraciones.

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Álvarez también advirtió sobre los riesgos asociados al uso de pirotecnia: los productos no deben ser manipulados por menores de edad, y su uso debe estar a cargo de un adulto responsable, en un entorno seguro y sin consumo de alcohol. Aunque los casos de niños con quemaduras por pirotecnia han disminuido en los últimos años gracias a campañas de prevención, el director instó a mantener la precaución.

Respecto a las quemas como método de limpieza, pidió a la población prescindir de esta práctica y, de realizarla, garantizar que sea controlada y que las condiciones del área no favorezcan la propagación del fuego.

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El Cuerpo de Bomberos de Panamá celebrará el 28 de noviembre sus 139 años de fundación. Como antesala, el 27 de noviembre se realizará el tradicional desfile de antorchas a partir de las 8:00 p. m., con un recorrido que partirá del antiguo edificio Avesa, continuará por la vía España y concluirá en la estación central de Avenida Cuba.

Un equipo de bomberos posa frente a un camión de emergencias, con las banderas del país y el nombre de la institución. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Para la jornada del 28 está programada una ceremonia oficial y un desfile desde las 9:00 a. m., con participación de bomberos voluntarios, remunerados y demás integrantes de la institución.

Álvarez reconoció que aún persisten necesidades por resolver, pero subrayó que la misión de la entidad permanece orientada a salvar vidas y proteger propiedades.

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