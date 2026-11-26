Guatemala y El Salvador registraron 47.274 operaciones aduaneras y migratorias durante las primeras semanas del plan piloto fronterizo. (Ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala)

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Guatemala y El Salvador atendieron 47,274 operaciones aduaneras y migratorias entre el 15 de octubre y el 24 de noviembre mediante un plan piloto que concentra los controles fronterizos en tres pasos binacionales. El mecanismo busca reducir los tiempos de despacho, facilitar el tránsito de mercancías y personas y avanzar hacia un territorio aduanero integrado junto con Honduras.

La cifra incluye los trámites gestionados en los pasos de Pedro de Alvarado, La Hachadura y Metalío, donde los dos países reorganizaron sus procedimientos migratorios, aduaneros y sanitarios. Las autoridades salvadoreñas calculan que el nuevo circuito permitirá completar algunos cruces en menos de 30 minutos.

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La ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, y su par salvadoreña, María Luisa Hayem, revisaron el funcionamiento del esquema junto con el secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Alden Rivera, y el superintendente de Administración Tributaria de Guatemala, Werner Ovalle. La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala informó que la comitiva recorrió el Puente Binacional Manuel José Arce y las aduanas de Pedro de Alvarado y La Hachadura.

En la visita participaron también el intendente de Aduanas de Guatemala y los subdirectores de Aduanas y Migración de El Salvador. Los funcionarios supervisaron los mecanismos de coordinación aplicados en los puntos de control y el funcionamiento de las operaciones binacionales.

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Guatemala y El Salvador registraron 47.274 operaciones aduaneras y migratorias durante las primeras semanas del plan piloto fronterizo. (Ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala)

Un esquema con validez legal desde el 15 de octubre

La prueba comenzó el 15 de octubre, luego de que la Instancia Ministerial del Proceso de Integración Profunda aprobara el 25 de septiembre el Acuerdo AIM N.° 05-2026. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana indicó que los dos países acordaron esta etapa para poner en marcha la nueva modalidad de control.

Las operaciones realizadas durante el piloto tienen la misma validez legal que las efectuadas bajo el sistema ordinario de control fronterizo. Importadores, exportadores y transportistas pueden utilizar el circuito sin quedar sujetos a un régimen excepcional.

La medida abarca a los usuarios de los servicios aduaneros de ambos países, a los auxiliares de la función pública aduanera y a las empresas que importan o exportan por ese corredor. La SAT no informó modificaciones en las tarifas ni nuevos requisitos documentales vinculados con la implementación.

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El sistema concentra dependencias de Guatemala y El Salvador en un mismo espacio para evitar que viajeros y transportistas deban realizar gestiones separadas en distintas oficinas. Allí operan Aduanas de Guatemala, Aduanas de El Salvador, Migración y Extranjería de El Salvador, el Instituto Guatemalteco de Migración, la Policía Nacional Civil de ambos países y los controles sanitarios de mercancías.

La infraestructura central del plan es el Puente Binacional Manuel José Arce, una estructura de cuatro carriles construida sobre el río Paz por el Gobierno salvadoreño. El cruce conecta Ciudad Pedro de Alvarado, en el municipio guatemalteco de Moyuta, Jutiapa, con La Hachadura, en el departamento salvadoreño de Ahuachapán.

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El puente permaneció terminado durante seis meses antes de que la coordinación binacional permitiera su apertura al tránsito. Su habilitación coincidió con la reorganización de los procedimientos en la frontera.

Guatemala y El Salvador registraron 47.274 operaciones aduaneras y migratorias durante las primeras semanas del plan piloto fronterizo. (Ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala)

Rutas diferenciadas según el tipo de carga y los controles de riesgo

El uso del puente nuevo depende del tipo de operación y de los resultados del análisis de riesgo aplicado a cada carga. Durante esta primera etapa, pueden utilizarlo las importaciones y exportaciones de Operadores Económicos Autorizados, los Tránsitos Aduaneros Internacionales Terrestres, los vehículos de transporte sin mercancía y los turistas que viajan en vehículos livianos.

Los usuarios sin la acreditación de Operador Económico Autorizado continúan utilizando las instalaciones y rutas que funcionaban antes de la implementación del plan. La SAT tampoco difundió una estimación propia sobre la reducción de los tiempos de despacho para cada tipo de carga o usuario.

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En Pedro de Alvarado, el antiguo puente Manuel José Arce mantiene las exportaciones definitivas cuyo análisis de riesgo exige una verificación inmediata. También es utilizado por los buses de turismo.

El puente nuevo recibe los tránsitos internacionales, las unidades que circulan sin carga, las exportaciones definitivas con selectivo verde y los vehículos de turistas. El selectivo verde identifica las mercancías que pueden avanzar sin una inspección física inmediata.

La Aduana Intermedia Metalío procesa de forma conjunta las operaciones definitivas de exportación e importación con destino a Guatemala. El recorrido desde El Salvador se divide en dos etapas sucesivas: el Domo 1 confirma las operaciones originadas en territorio salvadoreño y la salida del medio de transporte, mientras que el Domo 2 realiza el control migratorio.

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Después de completar esos procedimientos, los vehículos continúan hacia Guatemala por el puente nuevo. La excepción corresponde a las cargas que reciben selectivo rojo, una condición que obliga a realizar una revisión física.

Las unidades con selectivo rojo deben dirigirse al andén de la aduana de La Hachadura para la inspección. Una vez autorizada su salida, ingresan a Guatemala por el puente antiguo.

El plan forma parte del Proceso de Integración Profunda que Guatemala, El Salvador y Honduras desarrollan desde hace varios años con acompañamiento técnico de la SIECA. La iniciativa apunta a crear un territorio aduanero único y a facilitar el movimiento regional de personas y mercancías.

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En mayo de 2026, la XVI Ronda de negociación del proceso abordó la aplicación del nuevo flujo operativo entre Pedro de Alvarado y La Hachadura. También trató la creación de Puestos Fronterizos Integrados en Anguiatú-La Ermita y San Cristóbal-San Cristóbal, entre Guatemala y El Salvador, y en El Poy-El Poy, entre Honduras y El Salvador.

Según la SAT, el piloto busca mejorar la trazabilidad de las operaciones, disminuir los tiempos de despacho y facilitar la atención a los usuarios del servicio aduanero. Guatemala y El Salvador prevén incorporar mejoras de infraestructura, tecnología y simplificación de procesos para reducir los costos logísticos del traslado de mercancías y fortalecer la competitividad del comercio regional.

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