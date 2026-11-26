Un auditorio reúne a decenas de asistentes frente a un escenario que proyecta códigos QR e interfaces digitales junto a la bandera de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público (MP) presentó el 25 de noviembre la aplicación MPMujer, una plataforma digital destinada a brindar información, orientación y canales de denuncia a mujeres que enfrentan situaciones de violencia. La iniciativa, lanzada durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se suma a ajustes internos con los que la institución busca corregir debilidades detectadas en la atención e investigación de estos casos.

El acto de presentación de MPMujer se realizó en la sede central del MP y fue encabezado por el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, Gabriel Estuardo García Luna. Bajo el lema “A tu lado siempre”, la aplicación reúne contenidos sobre derechos, salud, bienestar, identificación de situaciones de violencia y acceso al apoyo institucional.

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El Ministerio Público de Guatemala presenta el sitio web y la aplicación móvil del programa MP Mujer ante un grupo de asistentes. (Ministerio Público de Guatemala)

MPMujer, información y denuncia desde teléfonos móviles

La aplicación puede descargarse desde Google Play y App Store, además de estar disponible mediante un código QR habilitado por la institución. Las usuarias también pueden ingresar al sitio mp.gob.gt, buscar el apartado “Atención, Orientación y Protección” en la parte inferior de la página y seleccionar el ícono de la plataforma.

La herramienta pretende reducir las barreras de acceso a los servicios mediante el uso de tecnología. Según el Ministerio Público, su contenido está orientado a que las mujeres conozcan los recursos disponibles y puedan pedir ayuda ante hechos de agresión o riesgo.

La institución reconoció en un comunicado difundido el mismo día que la actual administración identificó aspectos que requieren mejoras en el abordaje de la violencia contra las mujeres. A partir de ese diagnóstico, anunció medidas para fortalecer la atención, optimizar los procedimientos de investigación y reencauzar los esfuerzos hacia una respuesta “más efectiva e integral” para las víctimas.

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Ese proceso involucra a las agencias fiscales de la mujer, los órganos especializados y otros mecanismos de atención, investigación y coordinación. El MP sostuvo que estas estructuras permiten acercar sus servicios a mujeres de todo el país y que la nueva aplicación complementa ese trabajo.

La responsabilidad institucional incluye investigar y perseguir penalmente las agresiones contra mujeres, además de asegurar una atención especializada, oportuna y respetuosa de sus derechos. El organismo remarcó: “La violencia nunca es responsabilidad de quien la sufre”.

El MP también afirmó que denunciar constituye un derecho y que recibir una atención digna es una obligación de las instituciones. Entre los obstáculos que pueden impedir a las víctimas acudir a la justicia mencionó el miedo, las amenazas, la dependencia económica, la desinformación y las dificultades para acceder al apoyo judicial.

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“Acceder a la justicia debe ser una posibilidad real para todas las mujeres”, indicó la institución. Estos factores, señaló, deben ser considerados al momento de diseñar respuestas y brindar asistencia a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Diez agentes mujeres de la Policía Nacional Civil atienden las comunicaciones tras recibir capacitación en enfoque de género y asistencia psicológica, detalló la viceministra de Prevención de la Violencia, Mayda De León. (Ministerio de Gobernación)

La Línea Morada 120 y la respuesta policial inmediata

La Línea Morada 120, habilitada tres días antes por el Ministerio de Gobernación, con el objetivo es acercar los servicios de la Policía Nacional Civil a mujeres que buscan orientación, necesitan identificar señales de violencia o requieren conocer las alternativas de protección disponibles, recibió 2.100 llamadas desde su lanzamiento hasta las 8:00 de ese miércoles. El servicio gratuito de la Policía Nacional Civil (PNC) funciona todos los días del año y está dirigido a mujeres que necesitan asistencia, información sobre medidas de protección o una respuesta ante una emergencia.

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La viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, Mayda de León, comunicó las primeras cifras del servicio durante una presentación de avances de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi). Cerca de la mitad de las comunicaciones recibidas correspondió a personas que buscaban confirmar si el número era gratuito y si había personal disponible para atenderlas.

La atención telefónica está a cargo de diez agentes de la PNC capacitadas para brindar asistencia integral. El equipo cuenta con conocimientos jurídicos, psicológicos y de trabajo social, además de experiencia en la atención a víctimas.

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El director general adjunto de la PNC, Héctor González Prera, explicó que las agentes pueden escuchar, orientar e identificar situaciones de riesgo durante las llamadas. Cuando las circunstancias lo requieren, el servicio puede activar una respuesta policial inmediata.

Las mujeres pueden marcar gratuitamente el 120 desde cualquier teléfono y recibir atención confidencial. La línea está disponible tanto para emergencias como para consultas sobre situaciones que atraviesan o sobre la institución a la que deben acudir según cada caso.