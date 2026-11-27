La justicia rusa ordenó la prisión preventiva del general Yuri Grekhov en una causa por presuntos hechos de corrupción.

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Rusia ordenó la prisión preventiva del general Yuri Grekhov, subcomandante de las Fuerzas Aeroespaciales, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción. El militar, de 64 años, ocupaba un puesto clave en la estructura encargada de garantizar el equipamiento de la aviación y de los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles del país.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Militar de Guarnición 235. El registro judicial confirmó que Grekhov quedó detenido de manera preventiva, aunque no detalló públicamente los cargos que se le atribuyen ni las circunstancias concretas de la investigación. La acusación por corrupción fue difundida por publicaciones rusas, y una de ellas indicó que el general niega las imputaciones.

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La pesquisa estaría centrada en la presunta recepción de sobornos. El caso está en manos de la Dirección General de Investigación Militar, organismo que lleva adelante las causas penales vinculadas con integrantes de las Fuerzas Armadas. Grekhov podría afrontar, si la acusación prospera y es declarado culpable, una pena de entre ocho y quince años de prisión en una colonia penitenciaria de régimen estricto, además de una eventual sanción económica que podría alcanzar los 500 millones de rublos, equivalentes a unos 5,5 millones de euros.

El general cuenta con una extensa trayectoria castrense. Antes de asumir su función más reciente, estuvo al frente de las fuerzas rusas de defensa aérea y antimisiles. En su cargo como subcomandante tenía responsabilidades relacionadas con la disponibilidad y el suministro de aeronaves, misiles, sistemas de interceptación y otros recursos militares.

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El general Yuri Grekhov negó las acusaciones por sobornos que investiga la Dirección General de Investigación Militar.

La detención se conoció después de una serie de episodios que expusieron vulnerabilidades en la cobertura aérea rusa. Entre ellos figuran los ataques ucranianos contra el puente de Crimea, la conexión que une la península ocupada con el territorio ruso. Las ofensivas dañaron la sección destinada al tránsito de vehículos, aunque la vía ferroviaria permaneció operativa.

El puente de Crimea tiene valor logístico y simbólico para el Kremlin: además de conectar la península con Rusia, constituye una ruta para el movimiento de personas y mercancías hacia el territorio ocupado. Los ataques contra esa infraestructura obligaron a reparar tramos y reforzar su protección. La repetición de los impactos alimentó las críticas de sectores nacionalistas y de comentaristas militares, que reclaman explicaciones sobre la prevención y la respuesta ante operaciones ucranianas que alcanzan objetivos alejados de la línea de combate, de alto valor estratégico para Moscú.

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La presión sobre las defensas rusas también está relacionada con la expansión de los ataques a distancia. Ambos bandos ampliaron el uso de estas operaciones contra objetivos militares, energéticos e industriales. Ucrania golpeó refinerías rusas y provocó interrupciones que redujeron su producción. El martes, además, afirmó haber atacado una importante base aérea rusa y haber dañado cinco aeronaves utilizadas para lanzar misiles y bombas contra territorio ucraniano.

La causa contra Grekhov se suma a una sucesión de investigaciones por corrupción que alcanzaron a funcionarios y altos mandos del aparato de Defensa ruso desde el comienzo de la guerra. Algunos procesos terminaron con condenas de prisión prolongadas. Las pesquisas abarcaron presuntos desvíos de fondos, sobornos y otras irregularidades en la administración de recursos militares.

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El militar afronta una posible pena de hasta quince años de prisión y una sanción económica de 500 millones de rublos.

La ofensiva judicial contra integrantes de la cúpula castrense también se desarrolla después de un cambio en la conducción del Ministerio de Defensa. En mayo de 2024, Vladimir Putin designó al economista Andréi Beloúsov para reemplazar a Serguéi Shoigú. Beloúsov asumió con el objetivo de reforzar el control financiero y depurar la estructura militar.

Las autoridades no precisaron si el caso forma parte de una revisión más amplia de las Fuerzas Aeroespaciales. Grekhov permanece detenido mientras avanza el proceso.