La producción cinematográfica cuenta con las actuaciones de Ranbir Kapoor, Yash y Sai Pallavi en una adaptación sobre la confrontación entre Rama y Ravana (Sony Pictures)

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Una de las epopeyas más antiguas de la tradición india llega a la pantalla grande con una producción que busca competir con las grandes franquicias de Hollywood. Ramayana: El nacimiento de una leyenda se estrenó este jueves 26 de noviembre en los cines de Perú y Argentina, con un presupuesto multimillonario para sus dos entregas y una ambiciosa propuesta de efectos especiales.

Dirigida por Nitesh Tiwari (Dangal), la película reúne a Ranbir Kapoor como Rama, Yash en el papel de Ravana y Sai Pallavi como Sita. El elenco también incluye a Ravie Dubey como Lakshmana, hermano del protagonista, y Sunny Deol como Hanuman, figura asociada con la fuerza y la devoción. Además, Arun Govil, recordado por interpretar a Rama en la popular serie televisiva Ramayan de 1987, regresa a esta historia como Dasharatha, padre del príncipe.

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El elenco principal de Ramayana: El nacimiento de una leyenda reúne a Ranbir Kapoor, Yash y Sai Pallavi bajo la dirección de Nitesh Tiwari. (Sony Pictures)

Qué es el Ramayana

El largometraje adapta un relato épico de aproximadamente 3.000 años de antigüedad, atribuido tradicionalmente al sabio Valmiki y considerado uno de los textos más importantes de la cultura y la religión hindú.

La historia sigue a Rama, príncipe del reino de Ayodhya y avatar del dios Vishnu, cuya conducta está guiada por el deber y la rectitud moral. Cuando su padre le exige abandonar el reino durante 14 años, acepta el destierro y se marcha al bosque junto a su esposa Sita y su hermano Lakshmana. Sin embargo, su vida lejos del palacio cambia cuando Ravana, el rey de Lanka y soberano de diez cabezas, secuestra a Sita. El rapto desencadena el enfrentamiento entre ambos personajes, cuyo desenlace se desarrollará en la segunda entrega de la saga.

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Ranbir Kapoor interpreta a Rama, el príncipe de Ayodhya que debe abandonar su reino durante 14 años (Sony Pictures)

Un despliegue de efectos visuales y colaboradores premiados

La dimensión de la película ha despertado comparaciones con La Odisea, la adaptación de Christopher Nolan. Una de las principales semejanzas es que ambas parten de historias ancestrales, fundamentales para sus respectivas tradiciones culturales. Además, comparten elementos narrativos como el exilio prolongado, la separación de una pareja y las pruebas que deben superar sus protagonistas.

Sin embargo, sus propuestas visuales son distintas: mientras Nolan privilegia los efectos prácticos, los escenarios reales y las grandes construcciones físicas, Nitesh Tiwari recurre a los efectos digitales para recrear batallas divinas, criaturas mitológicas y escenarios fantásticos.

La producción de Ramayana tiene un presupuesto estimado de hasta USD 500 millones para sus dos películas, una cifra récord para el cine indio(Sony Pictures)

La ambiciosa apuesta de Ramayana también queda en evidencia con su presupuesto. Según la BBC, el costo de producción se estima en USD 500 millones para sus dos entregas. La cifra convierte al proyecto en la producción más cara de la historia del cine indio.

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A ello se suma un equipo técnico de primer nivel. Namit Malhotra, productor de la cinta y responsable de la compañía de efectos visuales DNEG, reunió a especialistas que trabajaron en producciones como Dune e Interestelar. De acuerdo con Hipertextual, el estudio dedicó más de 600 días al perfeccionamiento de los efectos digitales para recrear reinos celestiales, criaturas mitológicas y ejércitos de grandes dimensiones.

Asimismo, la banda sonora queda a cargo de dos compositores reconocidos internacionalmente: Hans Zimmer, ganador del Óscar por El rey león y Duna, y A. R. Rahman, quien obtuvo dos premios de la Academia por su trabajo en ¿Quién quiere ser millonario?.

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DNEG, el estudio responsable de los efectos visuales, trabajó en producciones como Dune e Interestelar (Sony Pictures)

La inteligencia artificial que generó controversia

El despliegue tecnológico de Ramayana incluye una herramienta de inteligencia artificial llamada Brahma AI. Según explicó la producción, fue utilizada para modificar digitalmente los movimientos de los labios de los personajes y sincronizarlos con los diálogos en otros idiomas.

El uso de esta tecnología generó rechazo inicial entre algunos críticos, que incluso cancelaron sus planes de asistir a la presentación mundial al creer que las voces de doblaje también habían sido generadas artificialmente. Frente a los cuestionamientos, el director Nitesh Tiwari aseguró que los diálogos fueron interpretados por actores de doblaje humanos y que la IA solo intervino en la sincronización labial.

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La inteligencia artificial Brahma AI se utilizó para ajustar los movimientos de los labios de los personajes en las versiones dobladas a otros idiomas (Sony Pictures)

Ya en los cines, Ramayana enfrenta otro desafío: convencer a la crítica especializada. Hasta ahora, las opiniones están divididas. Mientras Peter Bradshaw, de The Guardian, le otorgó cuatro estrellas y destacó su carácter espectacular, Siddhant Adlakha, de IGN, la calificó con cuatro puntos sobre diez y cuestionó sus secuencias de acción y efectos digitales.