Las tres bandas narco que desafiaron al Estado de Guatemala durante décadas y fueron designadas como organizaciones terroristas por EEUU

El presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio durante 30 días en dos provincias por el aumento de la violencia en Guatemala

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El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en las provincias de Zacapa e Izabal durante 30 días, tras una secuencia de ataques armados que dejó siete muertos en sus dos episodios más recientes. Además, la medida tiene lugar horas después de la designación de tres bandas guatemaltecas como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos.

La medida restringe la libre circulación, reunión y manifestación, y elimina durante su vigencia la exigencia de una orden judicial para detenciones y allanamientos. El decreto habilita además a las fuerzas de seguridad a dispersar concentraciones por la fuerza. En este contexto, el coronel Mynor Reyes, director de prensa del Ministerio de Defensa, informó que unos 600 militares fueron enviados a la zona. El Gobierno justificó las restricciones con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público ante la ola de hechos delictivos.

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Los ataques se registran desde finales de septiembre. El más reciente tuvo como blanco al diputado Julio César Portillo en Río Hondo, Zacapa, y causó la muerte del legislador y de tres agentes de policía.

Entre enero y octubre de 2026, Guatemala registró 2.616 homicidios, una reducción de 0,6% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional Civil.

Unos 600 militares fueron desplegados en las provincias de Zacapa e Izabal en medio del estado de sitio decretado por el presidente Arévalo (Ejercito de Guatemala)

Sanciones de Estados Unidos contra tres estructuras familiares

La víspera de la entrada en vigor del estado de sitio, Estados Unidos incluyó a Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. El Departamento de Estado sostuvo que los tres grupos, radicados en Guatemala, mantienen vínculos estrechos con cárteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), para traficar y exportar drogas ilícitas, actividades que financian el terrorismo y la delincuencia organizada.

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La designación bloquea los bienes y fondos de integrantes de las organizaciones. También prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones, aportes o entregar fondos, bienes y servicios a los grupos, precisó el Departamento del Tesoro.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que la decisión “expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y organizaciones terroristas extranjeras mexicanas que facilitan el flujo de narcóticos letales hacia Estados Unidos”. Añadió que el organismo continuará actuando contra las redes que permiten al Cártel de Sinaloa y al CJNG transportar drogas a través de las fronteras estadounidenses.

Arévalo celebró la decisión de Washington y la presentó como una muestra de la colaboración bilateral en materia de seguridad. Semanas antes, 14 fiscales estadounidenses habían viajado a Guatemala para intercambiar información sobre investigaciones vinculadas al crimen organizado.

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Zacapa, a unos 150 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala, ha sido históricamente una zona de operaciones de Los Lorenzana. Izabal, a unos 300 kilómetros al noreste de la capital y sobre la costa caribeña, es considerado territorio de Los Mendoza, según InSight Crime.

Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por la captura de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, cuñado de la alcaldesa de Zacapa. (Programa de Recompensas Antinarcóticos)

Los Lorenzana, del contrabando a la alianza con Sinaloa

Los Lorenzana surgieron como una familia dedicada al contrabando que luego ingresó en el narcotráfico. Waldemar Lorenzana Lima, conocido como “El Patriarca”, estableció vínculos con el Cártel de Sinaloa hace más de dos décadas y dirigió la estructura junto con sus hijos Eliu y Waldemar.

El fundador fue detenido en Guatemala en 2011 y extraditado a Estados Unidos tres años después. Allí recibió una condena de 23 años de prisión tras pactar con la fiscalía y declarar contra antiguos socios, entre ellos sus propios hijos; murió en la cárcel en 2021.

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Durante el juicio, Lorenzana reconoció que había integrado una organización internacional que recibía, clasificaba y almacenaba cocaína procedente de Colombia en propiedades guatemaltecas, antes de enviarla a México y Estados Unidos.

Waldemar Lorenzana Lima, alias "El Patriarca", era el jefe de la banda narco (PNC de Guatemala)

Aunque la captura de sus principales dirigentes redujo su capacidad, sobrinos y nietos de “El Patriarca” continuaron las actividades del grupo. Las autoridades guatemaltecas buscan a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, a quien consideran el nuevo jefe del clan; Estados Unidos ofrece USD 5 millones por información que permita localizarlo.

El Departamento de Estado afirmó que Los Lorenzana, uno de los clanes narcotraficantes más poderosos de Guatemala, son responsables de numerosos ataques violentos contra civiles, funcionarios y militares guatemaltecos. Hasta 2011 se les atribuían entre 20 y 25 homicidios anuales, menos de 1% del total nacional, reportó InSight Crime.

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Además de Zacapa, la organización se expandió hacia Chiquimula, Izabal y Verapaz. Fiscales estadounidenses sospechan que mantiene conexiones con redes de narcotráfico activas en Honduras y Venezuela.

El gobierno de Arévalo busca hacer frente al narcotráfico en Guatemala (Ejército de Guatemala)

Los Mendoza y la red logística en tres departamentos

Los Mendoza son otra estructura familiar, dirigida por Haroldo, Walter Obdulio, Milton Oswaldo y Edwin Alfredo Mendoza Matta. El Departamento del Tesoro los define como una de las organizaciones delictivas más antiguas y poderosas de Guatemala: fue fundada en la década de 1980.

El expresidente Álvaro Colom llegó a describirlos como “narcos que nadie toca”, recordó InSight Crime, en referencia a sus presuntas conexiones con sectores políticos del país. La estructura actúa como intermediaria de transporte y logística para el Cártel de Sinaloa en Guatemala y Honduras.

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Según el Tesoro estadounidense, Los Mendoza facilitan el acceso a pasos fronterizos, pistas de aterrizaje clandestinas, depósitos y redes de protección local en San Marcos, Huehuetenango y Petén. También participan en asesinatos por encargo, lavado de dinero, despojo de tierras, ganadería, negocios agrícolas e inversiones inmobiliarias.

Parte de su dirigencia fue encarcelada en los últimos años. Haroldo y Walter Obdulio Mendoza Matta no fueron extraditados y recuperaron la libertad tras cumplir condenas en Guatemala.

La incursión de grupos rivales, entre ellos Los Zetas de México, afectó sus negocios y su control territorial, según el medio especializado en crimen organizado.

La organización ilícita controla cultivos de amapola y esquemas de lavado de dinero en zonas fronterizas de Huehuetenango y San Marcos. (OFAC)

Los Huistas y la ruta de Huehuetenango

Los Huistas operan desde finales de la década de 1990 en Huehuetenango, departamento montañoso que limita con el estado mexicano de Chiapas. El grupo se involucró en el tráfico de drogas a gran escala y estableció alianzas con los cárteles de Sinaloa y del Golfo.

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Con el tiempo, la organización construyó redes logísticas propias que le permitieron ganar autonomía. El Tesoro estadounidense la describió como un eslabón de la cadena de suministro de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos.

Las capturas de dos de sus líderes no detuvieron las operaciones. Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, fue detenido en 2025, mientras que Eugenio Darío Molina López, conocido como “Don Darío”, fue capturado este año en California, Estados Unidos.

La influencia de la organización alcanzó también a la política guatemalteca. En 2017, Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado guatemalteco del Parlamento Centroamericano y yerno de “Chicharra”, fue acusado en Estados Unidos de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína; se entregó voluntariamente en mayo de 2025 y su causa aún no tiene sentencia.

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