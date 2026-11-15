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Científicos identifican un animal marino sin registro silvestre desde hace dos décadas

Capturado por primera vez en 2006 sin que nadie lo reconociera, acaba de ser clasificado como un género propio. La ciencia aún no sabe dónde vive, qué come ni cuántos quedan

Caballito de mar anaranjado junto a corales de diversas formas, anémonas marinas y peces pequeños en el agua.
El trabajo reclasificó ejemplares descritos previamente bajo el género Hippocampus dentro del grupo Australyichthys (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de investigadores liderado por Graham Short, del Museo Australiano, identificó un nuevo género de pez marino, denominado Australyichthys, a partir de especímenes recolectados durante casi 80 años frente a las costas del sur de Australia.

El estudio, publicado en Journal of Lost Species, describió la nueva especie Australyichthys aegis y reclasificó otras dos que anteriormente se consideraban caballitos de mar.

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El único ejemplar conocido de Australyichthys aegis fue encontrado accidentalmente en febrero de 2006, cuando una draga dedicada al muestreo de braquiópodos, pequeños animales marinos con caparazón, lo extrajo a unos 50 metros de profundidad cerca de las islas Gambier, en la entrada del golfo Spencer. La operación formaba parte de la expedición del Club Waterhouse, realizada junto al Museo de Australia del Sur.

Caballito de mar de tono anaranjado y cola curvada visto de perfil sobre un fondo completamente negro
Durante años fue catalogado como Hippocampus minotaur, un caballito de mar (Crédito: Gentileza, estudio: Australyichthys gen. nov. (Teleostei, Syngnathidae), un linaje mesofótico perdido del sur de Australia, con descripción de A. aegis sp. nov. y reclasificación de Hippocampus minotaur y H. paradoxus, publicado en Journal of Lost Species )

El género acumula especímenes recolectados entre 1927 y 2006

El ejemplar más antiguo del género fue recolectado en 1927 por H. Howell, a unos 13 kilómetros al este de Eden, en Nueva Gales del Sur. Otros dos fueron obtenidos en la misma zona en octubre de 1941 y diciembre de 1960, este último mediante una red de arrastre danesa a entre 64 y 73 metros de profundidad. Los hallazgos se distribuyen a lo largo de más de 2.500 kilómetros de costa australiana.

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En 1997, Martin Gomon, del Museo Victoria, clasificó el ejemplar de 1960 como un caballito de mar nuevo llamado Hippocampus minotaur, una denominación que el nuevo trabajo corrige al ubicarlo en el género Australyichthys. Un cuarto espécimen fue recolectado en diciembre de 1996 al este de la bahía Disaster, al sur de Eden, a 124 metros de fondo.

Espécimen biológico de un caballito de mar amarillento visto de perfil con la cola enroscada sobre un fondo negro uniforme
La única hembra conocida del género fue capturada en 1995 frente a las costas de Australia Occidental, clasificada durante años como Hippocampus paradoxus (Crédito: Gentileza, estudio: Australyichthys gen. nov. (Teleostei, Syngnathidae), un linaje mesofótico perdido del sur de Australia, con descripción de A. aegis sp. nov. y reclasificación de Hippocampus minotaur y H. paradoxus, publicado en Journal of Lost Species )

El quinto ejemplar, una hembra, fue hallada en julio de 1995 al suroeste de Esperance, en Australia Occidental, a 102 metros de profundidad, y fue descrita en 2010 por Ralph Foster y Gomon como Hippocampus paradoxus. Ambos investigadores son coautores del estudio actual.

Los tomógrafos revelaron una anatomía sin precedentes en la familia

Dado que los especímenes son insustituibles, el equipo descartó diseccionarlos. En cambio, Short sometió tres de ellos a tomografía computarizada en el Centro de Bioimagen Karel F. Liem de los Laboratorios de Friday Harbor, pertenecientes a la Universidad de Washington.

Cada ejemplar fue procesado en un tubo plástico de 15 mililitros con etanol, con imágenes de 2.048 por 2.048 píxeles. Los escaneos pusieron al descubierto diferencias anatómicas fundamentales respecto a los caballitos de mar.

Dos caballitos de mar de perfil identificados con las letras A y B sobre un fondo negro; el primero es anaranjado y el segundo de tono pardo
Los investigadores examinaron la anatomía de los ejemplares mediante tomografías computarizadas para evitar la disección del material. (Gentileza, estudio: Australyichthys gen. nov. (Teleostei, Syngnathidae), un linaje mesofótico perdido del sur de Australia, con descripción de A. aegis sp. nov. y reclasificación de Hippocampus minotaur y H. paradoxus, publicado en Journal of Lost Species)

El género Australyichthys no tiene coronete, la corona de hueso que distingue a los caballitos de mar, ni las placas rígidas que en los hipocampos forman un vientre en forma de tubo. En su lugar, el abdomen descansa sobre tres grupos de pequeños huesos ubicados al frente, en el medio y en la parte posterior, una disposición sin equivalente en ningún otro miembro de la familia Syngnathidae en la que los machos son quienes gestan y dan a luz a las crías.

Dentro del macho de la bahía Disaster se encontraron alrededor de nueve embriones en la bolsa de incubación. La hembra de Esperance, por su parte, presentaba fragmentos densos en el intestino, posiblemente de pequeños crustáceos: el único indicio disponible hasta ahora sobre la dieta de estas criaturas.

El análisis genético situó al animal fuera del clado de los caballitos de mar

El análisis genético solo pudo realizarse con el ejemplar recolectado en 2006, conservado en etanol, ya que los restantes habían sido fijados en formalina, una sustancia que dificulta la recuperación del ADN. Los investigadores compararon 271 segmentos genéticos de 23 especies para determinar la posición evolutiva del nuevo género.

Cuatro representaciones en color amarillo del esqueleto de un caballito de mar sobre fondo negro con letras y líneas guía
Los escaneos revelaron una estructura de soporte abdominal compuesta por tres grupos óseos sin equivalente en la familia Syngnathidae. (Gentileza, estudio: Australyichthys gen. nov. (Teleostei, Syngnathidae), un linaje mesofótico perdido del sur de Australia, con descripción de A. aegis sp. nov. y reclasificación de Hippocampus minotaur y H. paradoxus, publicado en Journal of Lost Species)

El resultado fue categórico: Australyichthys quedó fuera del grupo evolutivo de los caballitos de mar y se ubicó dentro de un grupo de peces pipa e hipocampos pigmeos del Indo-Pacífico, el llamado grupo hermano de los hipocampos. Según los autores, este hallazgo sugiere que la cabeza curvada, la cola prensil y la bolsa cerrada del macho evolucionaron al menos dos veces de forma independiente dentro de la misma familia.

Los autores proponen al género como “perdido” y piden exploraciones no destructivas

Amanda Hay, del Museo Australiano, propuso el nombre coloquial “Muppets marinos” para el grupo. El término alude a la gran cabeza abovedada del animal y a la hilera de apéndices cutáneos triangulares que recorren el lomo y la cola. Mientras que aegis remite al escudo de la mitología griega.

Cinco especímenes de caballitos de mar preservados alineados de izquierda a derecha con letras y etiquetas de catálogo sobre fondo negro
El análisis genético determinó que el género comparte un vínculo más cercano con los peces pipa y los hipocampos pigmeos (Gentileza, estudio: Australyichthys gen. nov. (Teleostei, Syngnathidae), un linaje mesofótico perdido del sur de Australia, con descripción de A. aegis sp. nov. y reclasificación de Hippocampus minotaur y H. paradoxus, publicado en Journal of Lost Species)

Aplicando un criterio propuesto en 2022 por Long y Rodríguez que establece como “perdida” a toda especie sin registro silvestre confirmado en diez años, los autores califican al género entero como perdido. “No implica una extinción inminente”, señalaron, y atribuyeron la ausencia de registros a la escasa exploración de los arrecifes en el sur australiano.

Entre los factores de riesgo, el estudio mencionó la pesca de arrastre de fondo, el calentamiento oceánico, la reducción de oxígeno disuelto y el aporte de sedimentos costeros, con especial atención a aguas semicerradas como el Golfo Spencer.

Para localizarlos, el equipo propuso buceos en zonas como Eden, el Gran Banco Australiano y las Islas Gambier, además de pruebas de ADN ambiental basadas en el nuevo genoma.

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