Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron continuar las negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel

Las delegaciones del Likud, Yashar! y Beyajad acordaron mantener abierto el diálogo tras una reunión en Herzliya para evaluar un Gobierno de unidad. (AP foto/Ohad Zwigenberg)

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Las delegaciones del Likud, la formación del primer ministro saliente de Israel, Benjamin Netanyahu, y de los partidos Yashar!, de Gadi Eisenkot, y Beyajad, de Naftali Bennett, acordaron mantener abiertas las conversaciones para explorar un eventual Gobierno de unidad nacional. El compromiso surgió de una reunión celebrada este domingo en Herzliya, en medio de las gestiones de Eisenkot para reunir los apoyos necesarios para conformar una nueva coalición y asumir la jefatura del Ejecutivo.

El encuentro reunió a representantes de las tres fuerzas políticas y concluyó con un comunicado conjunto de Yashar! y el Likud. “La reunión se desarrolló en un ambiente constructivo y se acordó que el diálogo entre las partes continuará”, señalaron las formaciones, sin precisar cuáles fueron los asuntos abordados ni establecer un calendario para las próximas conversaciones.

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La reunión se extendió durante aproximadamente una hora y permitió mantener un canal de comunicación entre sectores que todavía no lograron acercar posiciones sobre la composición del próximo Gobierno. Por el Likud participaron Michael Rabello, exabogado de Netanyahu, y el diputado Ofir Katz. La representación de Yashar! estuvo encabezada por Yoav Horowitz, quien anteriormente dirigió la oficina del primer ministro, junto con el legislador Hili Tropper. Beyajad envió al exsecretario de Gobierno Shalom Shlomo.

El diálogo se produjo después de que Netanyahu reclamara públicamente la formación de una administración compartida con Eisenkot. El sábado, el mandatario saliente propuso que ambos sectores iniciaran negociaciones sin imponer exigencias de antemano y dejaran de lado sus diferencias para establecer una agenda común centrada en la seguridad nacional.

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La iniciativa tiene como principal argumento la situación de Irán. Netanyahu sostuvo que la República Islámica está trabajando para recuperar las capacidades de su programa nuclear y advirtió sobre las consecuencias que, según su planteo, tendría para Israel que Teherán consiguiera desarrollar armamento atómico.

Benjamin Netanyahu propuso una agenda conjunta centrada en la seguridad nacional frente a los avances del programa nuclear de Irán. (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)

En su mensaje, el primer ministro afirmó que un Ejecutivo de unidad permitiría afrontar ese escenario y “eliminar la amenaza iraní de una vez por todas”. También insistió en que los integrantes de esa eventual coalición deberían reconocer a Israel como un Estado del pueblo judío. Su propuesta contempla la participación de las principales fuerzas políticas judías de centro y derecha, pero deja fuera a los partidos árabes.

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Eisenkot rechazó la iniciativa en los términos planteados por Netanyahu y cuestionó sus motivaciones. El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel consideró que el llamado a negociar era una maniobra política, dado que las delegaciones ya tenían previsto reunirse antes de que el primer ministro hiciera pública su convocatoria.

“Netanyahu sabe que perdió las elecciones”, sostuvo Eisenkot, quien acusó a su adversario de intentar ganar tiempo mientras presenta una propuesta de entendimiento. También cuestionó la contradicción entre los llamados a la unidad y los mensajes de confrontación dirigidos contra otros sectores políticos.

El dirigente, que recibió el encargo de formar Gobierno, dispone de 28 días para completar las negociaciones, con la posibilidad de solicitar una prórroga de otros 14. Su principal desafío consiste en construir una mayoría parlamentaria capaz de sostener al nuevo Ejecutivo en una Knéset integrada por 120 diputados.

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La alternativa que estudia su bloque es una administración minoritaria respaldada por 48 legisladores, frente a los 46 que apoyan a Netanyahu. Para facilitar su aprobación, los otros 26 parlamentarios, pertenecientes a partidos árabes y ultraortodoxos, podrían abstenerse. Ese mecanismo permitiría que la propuesta avanzara sin necesidad de reunir el respaldo de una mayoría absoluta de la Cámara.

Gadi Eisenkot calificó la propuesta de unidad como una maniobra política y sostuvo que el mandatario saliente perdió las elecciones. (YASHAR)

Sin embargo, la participación de las formaciones árabes constituye uno de los puntos más delicados de la negociación. Esos partidos consiguieron 19 escaños en los comicios del 27 de octubre, un resultado que les otorga un peso relevante en la nueva distribución parlamentaria. Eisenkot criticó los mensajes de Netanyahu contra esas agrupaciones y reclamó apartarse de los sectores más radicales, en particular de los vinculados al ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir.

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El aspirante a primer ministro también dejó abierta la posibilidad de incorporar dirigentes del Likud y de la formación Sionismo Religioso, encabezada por Bezalel Smotrich, siempre que exista un compromiso auténtico con un acuerdo político.

Otro episodio que puede medir la disposición del Likud a colaborar se producirá este martes, cuando la Knéset vote al próximo presidente de la Cámara. El bloque de Eisenkot impulsa la candidatura de Matan Kahana, diputado de Yashar! y exoficial del Ejército israelí, para reemplazar a Amir Ohana, aliado de Netanyahu.

Eisenkot pidió que los legisladores del Likud respalden esa postulación como señal de que están dispuestos a construir una relación política estable. La votación será una primera prueba concreta de la voluntad de cooperación entre ambos espacios, mientras continúan las conversaciones sobre la formación del próximo Gobierno.

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