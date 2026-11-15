Un huevo de ave extinta hallado en 1966 vuelve a Nueva Zelanda después de seis décadas

El ejemplar restaurado pasará a ser el noveno huevo de moa casi intacto registrado en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una empresa de biotecnología con sede en Dallas, Texas, anunció que repatriará un huevo de moa gigante, un ave extinta endémica de Nueva Zelanda, que permaneció en una colección privada de Estados Unidos. Colossal Biosciences comunicó el 20 de octubre de 2026 que devolverá la pieza a Aotearoa, el nombre māori de Nueva Zelanda, en una ceremonia prevista para diciembre.

El huevo fue hallado originalmente el 14 de enero de 1966 y, tras permanecer durante décadas en manos privadas, reapareció en la casa de subastas Artemis Gallery. La compañía lo adquirió el 12 de junio de 2026 en Louisville, Colorado, con el objetivo de devolverlo a su país de origen.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un artículo publicado en Earth.com, la pieza mide aproximadamente 22 por 17 centímetros, una longitud 1,5 veces mayor que la de un huevo de avestruz y casi el doble de su volumen. Fue reconstruida a partir de numerosos fragmentos, aunque todavía quedan algunas partes pendientes de reintegrar.

El anuncio se realizó en un congreso internacional de paleontología aviar

La pieza fósil mide 22 por 17 centímetros y casi duplica en volumen a un huevo de avestruz (Colossal Biosciences)

Colossal hizo pública la decisión durante la apertura de la undécima edición del Congreso Internacional de la Sociedad de Paleontología y Evolución de Aves (SPEA), celebrado entre el 19 y el 23 de octubre en el Ayuntamiento de Christchurch, Nueva Zelanda. El encuentro comenzó con una pōwhiri, ceremonia tradicional māori de bienvenida.

PUBLICIDAD

Sir Peter Jackson, cineasta y socio del programa de conservación del moa, fue quien alertó sobre la inminente salida del huevo al exterior. La compañía decidió entonces costear su rescate y traslado de forma privada. “Todos los neozelandeses crecen conociendo al moa y sintiendo su pérdida”, afirmó el cineasta.

Una vez que concluya la restauración pasará a ser, con alta probabilidad, el noveno huevo de moa casi intacto conocido en el mundo. Actualmente, en colecciones públicas de todo el planeta existen menos de 40 ejemplares suficientemente completos, y solo ocho conservan al menos el 90% de su cáscara.

PUBLICIDAD

La pieza será entregada al pueblo māori, que decidirá su destino científico

La caza intensiva de aves y la recolección de sus huevos provocaron la extinción de la especie tras la llegada humana a las islas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pieza será entregada al profesor Te Maire Tau, historiador y líder tribal māori de la región de Canterbury. Ben Lamm, director ejecutivo y cofundador, subrayó la promesa que la compañía asumió desde el inicio del proyecto: “Cuando lanzamos el programa del moa, nos comprometimos claramente a que el liderazgo indígena guiaría la ciencia y cada decisión relacionada con el proyecto”.

Los fragmentos restantes serán reintegrados al huevo bajo la supervisión de investigadores del pueblo Ngāi Tahu. Esta comunidad indígena también tendrá la potestad de determinar si se realizan estudios no destructivos (como imágenes de alta resolución, extracción de ADN o análisis de isótopos) que podrían confirmar la especie y el origen de la pieza.

PUBLICIDAD

Kyle Davis, arqueólogo de Ngāi Tahu y especialista en patrimonio cultural, sostuvo que “es extraordinario ver un huevo de esta rareza regresar a Te Waipounamu (nombre māori de la Isla Sur)”. Y agregó: “Contiene información sobre la especie de moa que lo puso, el paisaje del que proviene y, potencialmente, las personas relacionadas con él”.

El huevo podría provenir de un sitio funerario de los cazadores de moa

Los líderes del pueblo Ngāi Tahu supervisarán la restauración del huevo y definirán los estudios científicos sobre el material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los antecedentes disponibles, el ejemplar podría haber formado parte de un entierro humano del período conocido como “cazadores de moa”, datado alrededor del año 1300 d.C. Igualmente, se necesitan investigaciones adicionales para confirmar ese origen.

La cáscara fósil de esta especie tiene un valor científico particular: un estudio de la Universidad de Murdoch, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, demostró que preserva ADN antiguo con una concentración de bacterias aproximadamente 125 veces menor que el hueso del ave extinta. Un equipo liderado por Leon Huynen logró recuperar secuencias genéticas de 69 cáscaras, que correspondieron a siete especies distintas de moa.

PUBLICIDAD

Esos análisis también revelaron que los machos, más livianos que las hembras, eran quienes incubaban los huevos aunque la fragilidad de las cáscaras habría hecho frecuentes las roturas.

Las cáscaras más delgadas correspondieron a las especies más pesadas, pertenecientes a los géneros Dinornis, Euryapteryx y Emeus, registradas como los huevos de ave más frágiles medidos hasta la fecha.

El moa desapareció entre 100 y 300 años después de la llegada humana a Nueva Zelanda

Los antecedentes históricos sugieren que la pieza proviene de un entierro humano datado alrededor del año 1300 d.C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo de Canterbury reconoce nueve especies descritas del ave extinta, distribuidas en seis géneros y tres familias. Las hembras de las especies costeras podían alcanzar 1,5 metros de altura, mientras que los machos tenían un tamaño similar al de un pavo.

PUBLICIDAD

Los seres humanos llegaron a Nueva Zelanda hace más de 600 años, y el moa desapareció entre 100 y 300 años después. Un estudio de modelización publicado en 2025 por investigadores de la Universidad de Curtin y la Universidad de Adelaida concluyó que la caza intensiva de las aves y sus huevos fue el principal factor de extinción.

Según ese trabajo, el animal solo habría sobrevivido si más de la mitad del territorio neozelandés hubiera estado protegido mediante zonas de veda total. Su desaparición convierte a cada resto en una fuente única de conocimiento: “Contiene información que no podemos obtener de ningún otro lugar”, afirmó Beth Shapiro, directora científica de la empresa.

PUBLICIDAD