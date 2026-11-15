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La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

Los tres primeros capítulos de la producción están disponibles desde este domingo 15 de noviembre, seguidos por entregas semanales hasta el 6 de diciembre, antes del estreno cinematográfico previsto para marzo de 2027

Los tres primeros episodios llegaron a Prime Video el 15 de noviembre y luego habrá una entrega semanal hasta diciembre, antes de que el desenlace alcance las salas en 2027 (Prime Video)
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The Chosen estrenó este domingo 15 de noviembre su sexta temporada en Prime Video, con una trama centrada en las últimas horas de Jesús antes de la crucifixión. La producción, que reconstruye su vida desde la perspectiva de quienes lo rodearon, acumula más de 300 millones de espectadores en 175 países y cerca de 1.000 millones de visualizaciones de episodios. Su modelo de financiamiento y distribución generó USD 281,9 millones hasta mayo de 2024, según cifras de su antigua distribuidora.

La serie nació de un cortometraje y un financiamiento colectivo sin precedentes

The Chosen
Los tres primeros episodios llegaron a Prime Video el 15 de noviembre y luego habrá una entrega semanal hasta diciembre (5&2 Studios)

Todo comenzó en 2017, cuando el director estadounidense Dallas Jenkins realizó The Shepherd, un cortometraje navideño pensado para su iglesia. La plataforma VidAngel vio allí la posibilidad de desarrollar una serie sobre Jesús, pero necesitaba capital.

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Jenkins venía de dirigir The Resurrection of Gavin Stone, una comedia cristiana que costó unos USD 2 millones y apenas recaudó USD 2,3 millones en cines. El tropiezo alejó el respaldo de los estudios, pero no frenó la búsqueda de financiamiento.

La campaña que siguió reunió más de USD 10 millones aportados por miles de pequeños inversores, lo que la convirtió en uno de los proyectos audiovisuales más exitosos de su tipo.

Estrenada en 2019, la primera temporada presentó una mirada diferente de los relatos bíblicos: en lugar de concentrarse en los grandes acontecimientos religiosos, desarrolló las historias personales de los discípulos, sus conflictos cotidianos y su relación con Jesús, interpretado por el actor Jonathan Roumie.

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Durante la pandemia, los responsables liberaron los episodios en YouTube para ampliar el alcance. La decisión incentivó nuevos aportes y consolidó el modelo: quienes podían contribuir económicamente ayudaban a que otros accedieran sin costo. La segunda temporada llegó en 2021; la tercera, en 2022, marcó el desembarco en los cines de Estados Unidos; y la cuarta, lanzada en 2024, profundizó esa estrategia.

Amazon MGM Studios sumó respaldo institucional a un proyecto ya consolidado

The Chosen - Los Elegidos- Temporada 6
La producción creada por Dallas Jenkins reunió más de 10 millones de dólares mediante pequeños aportes y construyó un modelo que permite ofrecer capítulos gratuitos (Captura de video/Prime Video)

En 2025, Amazon MGM Studios anunció un acuerdo con 5&2 Studios, la compañía responsable de la producción, para distribuir la serie a través de Prime Video. El convenio también contempla nuevos proyectos derivados y una expansión internacional de la franquicia. Ese mismo año, la quinta temporada, The Chosen: Last Supper, alcanzó una distribución internacional más amplia.

Según un informe de Angel Studios, antigua distribuidora de la serie, USD 116,3 millones de los ingresos acumulados hasta mayo de 2024 correspondían a regalías para The Chosen LLC, mientras que el resto se distribuyó entre costos de distribución y gastos de publicidad.

Los cines también constituyeron una fuente relevante de ingresos. Las exhibiciones de las temporadas tercera, cuarta y quinta sumaron más de USD 100 millones de recaudación mundial, según registros de The Numbers.

De acuerdo con Forbes Argentina, la quinta temporada, distribuida en tres partes durante 2025, aportó aproximadamente USD 48,3 millones. El 29 de octubre de 2026, la organización Come and See Foundation anunció que reunió USD 78 millones para financiar la séptima y última temporada, con más de 86.000 donantes de 175 países.

La sexta temporada avanza hacia la crucifixión en medio de un debate sobre los límites de la ficción bíblica

The Chosen
Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel y Luke Dimyan retomarán a Pedro, María Magdalena, Mateo y Judas en los capítulos que desembarcan este noviembre (Loaves & Fishes Productions)

Los primeros tres episodios están disponibles desde este domingo 15 de noviembre, con uno nuevo cada semana hasta el 6 de diciembre. La crucifixión se presenta como una película independiente que llegará a los cines el 12 de marzo de 2027, también distribuida por Amazon MGM Studios.

Roumie regresó como protagonista, junto a un elenco conformado por: Shahar Isaac como Pedro, Elizabeth Tabish como María Magdalena, Paras Patel como Mateo y Luke Dimyan como Judas.

Según el artículo de Forbes Argentina, el crecimiento de la serie abrió un debate dentro de las comunidades cristianas sobre los límites de la ficción al representar textos bíblicos. Un obispo español reconoció los aportes de la producción, pero advirtió que quienes desconocen los Evangelios pueden tener dificultades para distinguir qué escenas pertenecen al texto original y cuáles fueron añadidas por los guionistas.

Jenkins respondió a esas críticas en distintas oportunidades. “Yo no soy Dios. La serie no es la Biblia. Jonathan Roumie no es Jesús”, afirmó el director, quien sostuvo que la producción es una dramatización inspirada en los textos bíblicos y no pretende sustituirlos.

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