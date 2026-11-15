La Marina francesa interceptó un semisumergible sin bandera que transportaba toneladas de cocaína en el Atlántico

La Marina Nacional francesa interceptó el submarino

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La Marina Nacional francesa interceptó el jueves 12 de noviembre en el océano Atlántico un semisumergible sin bandera que transportaba varias toneladas de cocaína, la primera embarcación de este tipo que captura la fuerza naval. Sus cuatro tripulantes fueron detenidos, pero casi toda la droga terminó en el fondo del mar. El Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Prefectura de Martinica dieron a conocer la operación este domingo.

Cuando el equipo de abordaje de la fragata se acercó, tres de los ocupantes se tiraron al agua. Los militares subieron a bordo y sacaron al cuarto, que ya había activado el mecanismo para hundir la nave. El semisumergible se fue a pique en menos de tres minutos. Las lanchas francesas rescataron a los cuatro hombres y recogieron del agua restos y cuatro fardos con 146 kilos de cocaína.

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Las autoridades no han informado de la nacionalidad de los detenidos ni del punto exacto de la interceptación.

“Por primera vez, la Marina Nacional interceptó un semisumergible que transportaba al menos 146 kilos de cocaína”, escribió en X la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, quien atribuyó el resultado a la cooperación internacional y precisó que la operación se ajustó a las convenciones de Naciones Unidas sobre el derecho del mar.

Uno de los hombres detenido por las autoridades francesas que piloteaba el narcosubmarino

La fragata contó con su helicóptero embarcado y con un avión de patrulla marítima estadounidense bajo control operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S). También participó el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico (MAOC-N), con base en Lisboa. La investigación y la droga recuperada quedaron en manos de la división caribeña de la Oficina Antiestupefacientes (OFAST).

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Los semisumergibles navegan con el casco casi bajo la línea de flotación, lo que dificulta detectarlos por radar o a simple vista, y se fabrican en astilleros clandestinos de la selva colombiana. Su ruta habitual era el Pacífico, desde Colombia y Ecuador hacia Centroamérica y México. Solo en 2023, la Armada de Colombia interceptó 20 con 30 toneladas de cocaína a bordo.

Su llegada al Atlántico es más reciente. En noviembre de 2019 apareció en la ría de Aldán, en Galicia, el primer semisumergible detectado en Europa, con unas tres toneladas de cocaína. En marzo de 2025, la Marina de Portugal detuvo otro a unos 925 kilómetros al sur de las Azores con 6,5 toneladas, la mayor carga hallada en una nave de este tipo en aguas europeas. En noviembre de ese año, Portugal capturó un tercero con 1,7 toneladas.

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Las autoridades francesas se acercan a la embarcación

Las Antillas francesas (Martinica, Guadalupe, San Martín y San Bartolomé) son una escala de la cocaína sudamericana con destino a Europa. Las Fuerzas Armadas en las Antillas incautaron 35,7 toneladas de estupefacientes en 2025, frente a 28,4 en 2024 y 11 en 2023. En todo el mundo, la Marina francesa decomisó el año pasado 87,6 toneladas de droga, 58 de ellas de cocaína.

Estados Unidos, que aportó el avión de patrulla, aplica otro método en la región. Desde septiembre de 2025, dentro de la operación Lanza del Sur, sus fuerzas bombardean en el Caribe y el Pacífico embarcaciones que Washington vincula con el narcotráfico. Hasta finales de agosto sumaban 68 ataques y 227 muertos, según el recuento de la publicación jurídica Just Security. El 16 de octubre de 2025, un misil estadounidense alcanzó un semisumergible en el Caribe. Murieron dos tripulantes, y los dos sobrevivientes fueron repatriados a Colombia y Ecuador, donde la Fiscalía liberó al ecuatoriano porque no había denuncia de delito en su contra.

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Los cuatro detenidos por Francia permanecen bajo custodia policial. La ley francesa permite prolongar hasta 96 horas la detención en casos de narcotráfico en banda organizada antes de presentar a los sospechosos ante un juez.