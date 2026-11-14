Marine Le Pen se mostró dispuesta a reunirse con Zelensky pese a su rechazo a financiar a Ucrania

La dirigente francesa coordinó una reunión con el embajador de Ucrania para analizar el posible diálogo bilateral. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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Marine Le Pen, líder de extrema derecha y favorita en los sondeos para las presidenciales francesas de 2027, se mostró este viernes dispuesta a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en Bruselas. La propuesta llega después de que ella misma anunciara un recorte de la ayuda financiera a Kiev si llega al poder.

Durante una visita a una feria de productos franceses en París, le preguntaron a Le Pen si estaría dispuesta a mantener un encuentro presencial con Zelensky en el marco de su campaña. Ella contestó: “Sí, si puedo reunirme con él en Bruselas”. La candidata adelantó que tratará el tema con el embajador de Ucrania en Francia, con quien tiene prevista una cita el próximo lunes.

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Sobre la elección de la capital belga como sede del eventual diálogo, afirmó que “el lugar sería, de hecho, bastante apropiado, ya que la realidad es que la cuestión de la financiación para Ucrania es un tema que actualmente está sacudiendo a Europa”.

La dirigente ya había anticipado, el 14 de octubre, que pondría fin a la asistencia francesa en caso de resultar electa, debido a las dificultades presupuestarias que atraviesa el país. Este viernes agregó que, en naciones como Alemania, también comienzan a surgir voces críticas hacia el respaldo a Kiev, en alusión a las advertencias del canciller Friedrich Merz sobre un posible recorte de fondos comunitarios a los Estados que no quieran aportar al esfuerzo bélico.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, junto al mandatario francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro irlandés, Micheál Martin, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, en Dublín, Irlanda. 12 de noviembre de 2026. (Reuters)

A la cadena de televisión belga VRT, Le Pen había precisado los plazos de esa eventual medida: “Mantendríamos la ayuda durante seis meses... pero, después de eso, la asistencia financiera se detendría porque no tenemos el dinero”.

La controversia se enmarca en la discusión sobre los fondos europeos destinados a Kiev, que generó fricciones entre los 27 socios del bloque. Zelensky considera insuficiente el crédito de 90.000 millones de euros aprobado por la Unión Europea (UE) y estimó en 70.000 millones de euros adicionales las necesidades de su país para este año y el próximo.

El mandatario había señalado el mes pasado que su nación mantiene con Francia una cooperación en materia de defensa “beneficiosa para ambas partes”. Al conocer el anuncio de Le Pen, sostuvo además que el apoyo europeo redunda en un beneficio para la UE, en la medida en que genera un retorno en experiencia militar, y recordó el alto costo en vidas humanas que enfrenta su país al resistir la invasión rusa.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció en sentido similar y cuestionó la “falta de humanidad” exhibida por la candidata ultraderechista. Garantizó la continuidad del respaldo a Ucrania porque, argumentó, contribuye a la seguridad de todo el continente. Francia figura entre los principales aliados militares del país en su resistencia frente a la invasión rusa iniciada en 2022, además de respaldar la asistencia financiera que le destina el bloque comunitario.

(Con información de AFP, EFE y Politico)