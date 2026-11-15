Descubren una nueva especie de pez de menos de dos centímetros en el Mar Rojo: solo se encontraron dos ejemplares

Los científicos recolectaron los dos ejemplares mediante el uso de redes de mano y aceite de clavo en la entrada de una cueva submarina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos investigadores de la Universidad de Ciencias y Tecnología Rey Abdalá (KAUST) descubrieron una nueva especie de pez durante una inmersión en las profundidades del Mar Rojo, frente a la isla Walih, en Arabia Saudita. El hallazgo se produjo el 15 de mayo de 2023, cuando recolectaron dos ejemplares con equipo de buceo, y el descubrimiento se formalizó científicamente en septiembre de este año.

Los pequeños peces, de menos de dos centímetros de largo, fueron encontrados a unos 30 metros de profundidad, en la entrada de una cueva submarina. Tras analizar sus características, los científicos los identificaron formalmente como una especie hasta entonces desconocida, a la que denominaron Trimma charon, según el estudio publicado en la revista científica ZooKeys.

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Los especímenes fueron capturados con redes de mano y aceite de clavo, un anestésico para peces, mientras se desplazaban sobre roca carbonatada sin vida en el fondo de la entrada de la cueva. Desde ese único avistamiento, ningún otro ejemplar de la especie fue registrado en el mar.

Los autores del estudio barajan dos explicaciones para esta ausencia: que se trate de un organismo genuinamente escaso, o que su hábitat principal se encuentre en arrecifes más profundos, fuera del alcance de los buceos científicos convencionales.

El nombre del pez remite al barquero de la mitología griega

El nombre científico de la especie remite a la figura mitológica de Caronte por las manchas doradas presentes en su aleta caudal (Gentileza, estudio: Trimma charon , una nueva especie de gobio pigmeo ( Teleostei , Gobiidae ) del Mar Rojo con una clave para las especies del género presentes en el Mar Rojo, publicado en ZooKeys)

La denominación Trimma charon hace referencia a Caronte, el personaje de la mitología griega encargado de transportar las almas de los muertos a través del río Estigia a cambio de monedas.

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La elección del nombre fue sugerida por Jesse Cochran y está vinculada a una característica visual del pez: su cola presenta manchas doradas que, según describió el investigador Viktor Nunes Peinemann, “cubren la mayor parte de la aleta y se asemejan a pequeñas monedas de oro”.

El científico también asoció el nombre con los arrecifes que se extienden por debajo del límite de buceo, a los que describió como una especie de inframundo: zonas oscuras, profundas y aún sin explorar.

El espécimen es translúcido y presenta una franja naranja-rojiza que va desde el ojo hasta la base de la cola, interrumpida por tres barras pálidas; el iris está dividido en cuatro sectores irregulares de color blanco y naranja. Sin embargo, casi toda esa coloración desapareció al sumergir los ejemplares en una solución preservante (un líquido utilizado para conservarlos) y solo el ojo conservó un leve rastro de su patrón original.

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Los dos únicos especímenes quedaron registrados en un museo de Canadá

El líquido preservante utilizado para conservar las muestras borró la mayor parte de la coloración naranja y blanca del animal (Gentileza, estudio: Trimma charon , una nueva especie de gobio pigmeo ( Teleostei , Gobiidae ) del Mar Rojo con una clave para las especies del género presentes en el Mar Rojo, publicado en ZooKeys)

El ejemplar más grande, de 16,8 milímetros sin contar la aleta caudal, fue designado como holotipo, es decir, el espécimen de referencia que define formalmente a la especie. El segundo, el paratipo, un ejemplar adicional citado en la descripción original de la especie, mide 12,1 milímetros. Ambos ingresaron a la colección de ictiología del Museo Real de Ontario, en Canadá, con los números de catálogo ROMI118236 y ROMI118237.

El autor fotografió el paratipo recién extraído del agua, en un tanque fotográfico vertical. Las imágenes quedaron como registro de la coloración original antes de que la preservación la borrara casi por completo.

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El lugar exacto del hallazgo se encuentra en el norte del Mar Rojo: El fondo en esa zona forma una pared empinada que desciende más allá de los 100 metros, con roca carbonatada dura, escasa estructura y pocos corales vivos o recientemente muertos, una condición que los autores calificaron como inusual para esa región.

El género más diverso del Mar Rojo

El análisis genético sobre el marcador COI identificó a Trimma anaima como el pariente más próximo al nuevo organismo catalogado (Gentileza, estudio: Trimma charon , una nueva especie de gobio pigmeo ( Teleostei , Gobiidae ) del Mar Rojo con una clave para las especies del género presentes en el Mar Rojo, publicado en ZooKeys)

Antes de esta descripción, la ciencia reconocía 10 especies del género Trimma en el Mar Rojo; al menos nueve de ellas son exclusivas de esa región. Con la incorporación de T. charon, se convierte en el género de gobios más diverso de esas aguas, por delante de Gobiodon, Eviota y Hetereleotris. El investigador y sus colegas elaboraron además una clave ilustrada de identificación para todas las variedades con fotografías de cada una.

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El pariente visual más cercano es un pez registrado desde las Comoras hasta Fiyi, pero nunca en ese mar. Ambas especies comparten la franja naranja-rojiza, aunque T. charon tiene 14 radios en cada aleta pectoral, mientras que T. anaima generalmente presenta 16.

La comparación genética se basó en el gen COI, un marcador mitocondrial utilizado habitualmente como código de barras para identificar especies animales. Entre 93 especies del género con secuencias disponibles, T. anaima resultó ser la más cercana, con una identidad de entre el 85 y el 86 por ciento.

La especie podría habitar arrecifes mesofóticos

El hallazgo consolidó a Trimma como el género de peces gobios con mayor número de variedades dentro del Mar Rojo (Gentileza, estudio: Trimma charon , una nueva especie de gobio pigmeo (Teleostei , Gobiidae) del Mar Rojo con una clave para las especies del género presentes en el Mar Rojo, publicado en ZooKeys)

Los arrecifes mesofóticos son zonas de coral que se desarrollan entre los 30 y los 150 metros de profundidad, donde la luz solar llega de forma muy tenue. Esta franja está entre las menos exploradas del planeta y podría albergar gran parte del rango de distribución de los nuevos animales descubiertos.

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Los relevamientos posteriores al descubrimiento, realizados a lo largo de la costa saudita desde el Golfo de Áqaba hasta los Bancos Farasan, no encontraron más ejemplares.

La especie tampoco apareció en las estaciones de muestreo con rotenona de dos estudios anteriores sobre arrecifes, ni en un relevamiento que identificó larvas de peces por su ADN. “Hasta ahora, la especie completa se conoce a partir de un único encuentro y dos especímenes”, señaló Peinemann.