El Ejército de Guatemala instala 13 puestos de control en Zacapa tras el ataque armado en El Tocino

Soldados de infantería permanecen apostados junto a un cartel vial y conos de tráfico a la orilla de una carretera. (Ejercito de Guatemala)

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El Ejército de Guatemala instaló 13 puestos de control en Zacapa tras el ataque armado del viernes 13 de noviembre en el caserío El Tocino, donde fueron asesinadas cinco personas y un hombre fue secuestrado. El despliegue responde a una sucesión de hechos violentos que dejó al menos 17 víctimas mortales de alto impacto en menos de dos meses, entre civiles, un diputado y agentes de seguridad.

La operación forma parte del Plan Soberanía e Independencia y quedó bajo responsabilidad de unidades de las brigadas terrestres. La institución castrense contempla trasladar efectivos de otras zonas del país si la situación lo requiere.

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Uno de los controles funciona en el kilómetro 106 de la ruta CA-9, en el puente Huyus, dentro del municipio de Usumatlán. Desde ese punto, los militares realizan patrullajes motorizados hacia Los Amates, en Izabal, por Mayuelas y Gualán, y también hasta el ingreso a La Unión.

Las tropas tienen como objetivo vigilar a las familias, transportistas, comerciantes y visitantes que circulan por esos corredores. El Ejército indicó que sus acciones se desarrollan en coordinación con otras instituciones y con apego a la Constitución y las leyes guatemaltecas.

Soldados de infantería permanecen apostados junto a un cartel vial y conos de tráfico a la orilla de una carretera. (Ejercito de Guatemala)

Cinco asesinatos y un secuestro en El Tocino

El ataque que aceleró el refuerzo militar ocurrió alrededor de la 1:10 de la madrugada en El Tocino, una comunidad de la aldea La Majada, en el municipio de Zacapa. Un grupo armado llegó al sector en unas diez camionetas agrícolas, con hombres vestidos con uniformes camuflados, cascos y pasamontañas.

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Una testigo relató que los atacantes preguntaron a gritos por su esposo. Poco después lo localizaron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

El Ministerio Público confirmó cinco homicidios y la desaparición de Keneth Estuard Pacheco Perdomo, de 35 años, quien habría sido secuestrado durante la incursión. La fiscalía no había confirmado detenciones ni establecido plazos para las diligencias, y pidió a la población aportar información mediante los canales institucionales.

La patrulla ZAC-095 de la Policía Nacional Civil recibió ocho disparos cuando llegó al lugar. Los proyectiles impactaron en una puerta, el parabrisas y el capó del vehículo policial, sin dejar agentes heridos.

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Dentro de un vehículo tipo panel gris, con placas P-906BCG, fueron hallados dos hombres de entre 30 y 35 años y una mujer de unos 25. El automotor presentaba impactos de bala en el parabrisas, las ventanas y las puertas.

Una de las víctimas fue identificada preliminarmente como Diego Andrés Fajardo Ávalos, de 30 años, quien tenía cuatro heridas de bala visibles. Tres mujeres resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego y fueron trasladadas a un centro asistencial.

El Ministerio Público amplió el perímetro pericial hacia distintos sectores de la comunidad porque los indicios balísticos y los vehículos dañados estaban dispersos. Cerca de un río hallaron una motocicleta abandonada y recolectaron nuevos rastros balísticos.

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El calibre de las armas empleadas aún no fue confirmado. Por esa razón, el posible uso de fusiles de alto poder no ha sido establecido oficialmente.

Soldados de infantería permanecen apostados junto a un cartel vial y conos de tráfico a la orilla de una carretera. (Ejercito de Guatemala)

La cadena de ataques desde septiembre

La violencia reciente en el departamento también incluyó el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz, de 35 años y representante de Zacapa. El legislador fue atacado de forma directa el 6 de noviembre en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, y murió al día siguiente en el Hospital Regional de Zacapa.

Portillo Paz, conocido como cantante y predicador con el nombre artístico “El Poeta del Cielo”, recibió varios disparos en la cabeza y el tórax. En el mismo ataque murieron los tres agentes de la Policía Nacional Civil que integraban su esquema de seguridad: Fernando Antonio Reyes Aldana, Érick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol.

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El 27 de septiembre, un ataque durante un evento deportivo en Huité dejó ocho muertos. La fiscalía procesó cuatro escenas del crimen y reunió 77 indicios balísticos.

La investigación por ese hecho incluye señalamientos sobre una posible participación de personal del Ejército. El expediente pasó al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, y se mantiene bajo reserva judicial.

El Ministerio de la Defensa Nacional reconoció que militares realizaron disparos disuasivos después de escuchar detonaciones en el área del ataque en Huité. La cartera sostuvo, sin embargo, que sus efectivos no participaron directamente en los asesinatos.

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El Gobierno guatemalteco evalúa decretar un estado de excepción en Zacapa. Mientras tanto, los puestos militares permanecen activos durante el día y la noche en los corredores de la CA-9 y los municipios de la región.