“No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos como legado”: Tommy Lee Jones reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood

La segunda temporada de The Lowdown sigue al periodista Lee Raybon (Ethan Hawke), quien investiga la desaparición de un preso y se enfrenta al regreso de su padre, Lee Raybon Sr. (Tommy Lee Jones), con quien mantiene una relación distanciada

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Tommy Lee Jones no ordena su carrera alrededor de una idea de trascendencia ni de una imagen para el futuro. A los 80 años, el actor ganador de un Oscar aseguró que no piensa en el legado que dejará.

En una entrevista con Esquire Jones habló sobre su trabajo en la segunda temporada de The Lowdown, estrenada el 14 de octubre de 2026. La serie, ambientada en Tulsa, lo presenta como Lee Raybon Sr., un padre distante que esconde secretos y busca reconstruir el vínculo con su hijo.

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Tommy Lee Jones no mira su filmografía como un proyecto unificado

El intérprete, reconocido por películas como El fugitivo, Asesinos por naturaleza, Men in Black y No Country for Old Men, rechazó la idea de construir su trayectoria a partir de una estrategia centrada en la memoria pública. Ante la pregunta sobre cómo quisiera ser recordado, respondió que no se proyecta en esos términos.

“No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos como legado”, afirmó Jones a Esquire. Para el actor, cada trabajo responde a las condiciones específicas de una historia, un personaje y un equipo, sin una conexión deliberada con los papeles anteriores.

Tommy Lee Jones descartó la idea de construir su trayectoria profesional en función del legado que dejará (REUTERS)

Ese criterio también apareció cuando le preguntaron si existía un hilo común entre los hombres que encarnó durante más de cinco décadas.

Jones respondió inicialmente que podía haber una relación, pero luego precisó que “no creo que haya una línea deliberada que conecte a todos los personajes que interpreté”.

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También señaló que los personajes se construyen a partir de materiales personales y experiencias acumuladas: “Todos están construidos a partir de la experiencia”.

El actor descartó la existencia de un hilo conductor premeditado entre los papeles que interpretó durante más de cinco décadas (Captura de video: YouTube/@FXNetworks)

Durante la conversación, Jones mencionó el ensayo Tradición y talento individual, de T. S. Eliot, para explicar su visión sobre el trabajo actoral. Según expresó, las actuaciones surgen de “los fragmentos, las piezas y los pedazos” de la vida y las ideas de quien las ejecuta, organizados dentro de una estructura dramática.

Esa distancia respecto de su profesión también quedó expuesta cuando el periodista le preguntó por su interés en hablar sobre actuación: “Me resulta aburrido hablar de actuación”.

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Un padre distante en The Lowdown

En The Lowdown, Jones encarna a Lee Raybon Sr., apodado Frog, padre del personaje de Ethan Hawke. La serie presenta a Hawke como un periodista de investigación que al comienzo rechaza cualquier vínculo con su progenitor. La historia revela de forma progresiva la enfermedad del personaje de Jones y su intención de acercarse a su hijo y a su nieta.

El actor atribuyó el desarrollo de esa trama a Sterling Harjo, creador de la producción. “Todas las cualidades que se aprecian en ese personaje son obra de Sterling Harjo”, afirmó.

En The Lowdown, Tommy Lee Jones comparte trama con Ethan Hawke, quien encarna a un periodista enfrentado a su padre (REUTERS)

Jones explicó que ese recorrido dramático fue uno de los motivos por los que aceptó participar en la serie. “Nos enteramos de que el personaje se está muriendo. Poco a poco, empezamos a darnos cuenta de ello y vemos que intenta reconciliarse con su hijo y conocer a su nieta”, señaló.

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Sobre la propuesta, agregó: “Me pareció una serie genial. El equipo que trabajaba en ella era genial, y Tulsa es un lugar increíble”. El actor también valoró el peso del escenario dentro de la narración policial. “Las buenas historias de cine negro siempre tienen un sentido del lugar”, agregó al referirse al contexto de Oklahoma.

La lectura, la fe y el paso del tiempo

Jones evitó definir una actuación como una obra de arte. “No. En realidad no. No sé qué es”, contestó cuando le consultaron si consideraba artístico su trabajo. “Esto es algo en lo que nunca pienso: ¿Qué es el arte?”, añadió.

El actor sí habló de sus lecturas actuales. Comentó que estudia la historia de Texas a partir de una biografía política del expresidente James K. Polk. “Ese es un buen punto de partida para estudiar la historia moderna de Texas”, indicó.

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El actor reconoció que le aburre hablar sobre actuación y evitó calificar su labor profesional como una obra de arte (Captura de video: YouTube/@FXNetworks)

También se refirió a su fe religiosa, marcada por su infancia en una iglesia bautista del sur. Jones afirmó que su posición se mantuvo estable con el tiempo: “La cuestión es: o crees en Dios o no. Yo sí”.

Al hablar de las religiones organizadas, señaló que contienen “muchas tonterías”, aunque pueden conducir “a la comprensión de la divinidad”.

La entrevista también dejó espacio para asuntos cotidianos. Consultado sobre los desafíos pendientes en su carrera, respondió con una frase breve e irónica: “Sí, la verdad es que necesito un trabajo”. Más tarde, al hablar de su etapa como jugador de polo, resumió el paso del tiempo con otra definición: “Lo llamarían ‘viejo y desgastado’”.

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