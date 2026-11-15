Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

Las aplicaciones de citas dejaron de ser un territorio ajeno para las celebridades. 11 parejas famosas que se conocieron a través de plataformas digitales muestran que un perfil, un mensaje directo o una coincidencia pueden derivar en matrimonios, hijos y relaciones duraderas, según recopiló Entertainment Weekly.
Desde atletas olímpicos y jugadores de fútbol americano hasta intérpretes, músicos y figuras de la televisión, los casos tienen un punto en común: la conexión virtual fue el primer paso antes de trasladar el vínculo a la vida cotidiana.
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1. Simone Biles y Jonathan Owens se conocieron en Raya en 2020
La gimnasta Simone Biles vio al jugador de la NFL Jonathan Owens en Raya luego de terminar una relación. La decisión de aventurarse en esta metodología vino de la sugerencia de una amiga.
Owens no sabía entonces que había coincidido con una de las deportistas más premiadas de la historia. La pareja se casó en Houston en abril de 2023 y luego celebró una boda en Cabo San Lucas, México.
2. Lily Allen y David Harbour confundieron un personaje con un policía real
La cantante Lily Allen encontró en la misma aplicación al actor David Harbour mientras él rodaba Black Widow en Londres en 2019.
Su foto de perfil era una imagen como Jim Hopper, el policía de Stranger Things, y Allen creyó que se trataba de un agente de un reality. Se casaron en Las Vegas en 2020, pero se separaron en febrero de 2025.
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3. Finneas O’Connell escribió una canción tras conocer a Claudia Sulewski
El músico Finneas O’Connell y la actriz y creadora de contenido Claudia Sulewski coincidieron en septiembre de 2018, aunque ya compartían amistades.
Dos días después de su primer encuentro, O’Connell terminó gran parte de “Claudia”, una canción dedicada a ella. La pareja anunció su compromiso en 2025 y se casó el 29 de agosto de 2026 en Montecito, California, con Billie Eilish como oficiante.
4. Nick Kroll recibió el primer mensaje de Lily Kwong
La diseñadora de paisajes Lily Kwong fue quien escribió primero al comediante Nick Kroll en 2018. La relación avanzó de manera gradual hasta que Kroll le propuso matrimonio en 2020, con la colaboración de Harry Styles, su compañero en Don’t Worry Darling.
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Se casaron en noviembre de ese año y son padres de Leo y Gaia.
5. Jason Kelce casi se quedó dormido en su primera cita con Kylie
Jason Kelce y Kylie Kelce se conocieron por Tinder en 2014. Ella inicialmente sospechó que el perfil podía ser falso, ya que el entonces centro de los Philadelphia Eagles no aparecía con indumentaria del equipo.
Durante el primer encuentro en un bar de Filadelfia, él se quedó dormido tras haber salido con amigos. Aun así, se comprometieron en 2017 y se casaron un año después. Tienen cuatro hijas.
6. Amy Schumer mantuvo una relación de un año y medio con Ben Hanisch
La actriz Amy Schumer empezó a hablar con el diseñador de muebles Ben Hanisch a fines de 2015 en una aplicación para perfiles creativos.
Después de intercambiar mensajes breves, acordaron verse y él la esperó bajo la lluvia con una botella de vino. Schumer describió aquel vínculo como su primera relación seria, pero ambos confirmaron la separación en mayo de 2017.
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7. Hannah Brown encontró a Adam Woolard tras una semana en una aplicación
Luego de su experiencia en el programa The Bachelorette, Hannah Brown buscó pareja fuera de la televisión y conoció al director de ventas de moda Adam Woolard a comienzos de 2021.
Brown aseguró que llevaba poco más de una semana en la plataforma cuando se produjo el encuentro. La pareja adoptó un perro y se mudó de Santa Mónica a Nashville.
8. Chrissy Metz y Bradley Collins coincidieron durante la pandemia
La actriz de This Is Us Chrissy Metz conoció al ejecutivo musical Bradley Collins en Bumble a comienzos de 2020, mientras estaba en Nashville. Descubrieron que tenían amigos y contactos profesionales en común, pese a no haberse cruzado antes.
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Las restricciones sanitarias hicieron que el vínculo inicial se desarrollara con más conversaciones que contacto físico. Oficializaron la relación ese año, pero terminaron en 2023.
9. Adam Rippon respondió a un mensaje directo de Jussi-Pekka Kajaala
El patinador olímpico Adam Rippon conoció al agente inmobiliario finlandés Jussi-Pekka Kajaala en Tinder mientras competía en Finlandia.
Kajaala abrió la conversación con una pregunta concreta sobre el motivo del viaje de Rippon. Tras meses de diálogo, formalizaron el vínculo en abril de 2018.
10. Luke Grimes tuvo una sola cita en Raya antes de conocer a Bianca Rodrigues
El actor de Yellowstone Luke Grimes aseguró que permaneció apenas un mes en Raya antes de conocer a la modelo brasileña Bianca Rodrigues.
Ella fue su primera cita en la aplicación y, cuatro meses después de conocerse, se casaron en noviembre de 2019. La pareja tuvo un hijo en octubre de 2024.
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11. Tommy Lee y Brittany Furlan pasaron de los mensajes a una boda en San Valentín
El baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, contactó a la comediante Brittany Furlan por Raya en 2017 y mantuvo una comunicación diaria hasta que se encontraron en un festival del Orgullo.
Lee le propuso matrimonio el 14 de febrero de 2018 y se casaron exactamente un año más tarde.
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