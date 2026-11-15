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Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

Desde la multicampeona Simone Biles y el jugador de la NFL Jonathan Owens, hasta Jason y Kylie Kelce, diversas plataformas digitales fueron la base de historias que derivaron en matrimonios e hijos, o en separaciones inesperadas, según Entertainment Weekly

Vista posterior de un hombre sosteniendo un teléfono móvil que muestra una aplicación de citas en la pantalla dentro de una cafetería.
La conexión en entornos virtuales condujo a la formación de familias con hijos en el ambiente del espectáculo y el deporte (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las aplicaciones de citas dejaron de ser un territorio ajeno para las celebridades. 11 parejas famosas que se conocieron a través de plataformas digitales muestran que un perfil, un mensaje directo o una coincidencia pueden derivar en matrimonios, hijos y relaciones duraderas, según recopiló Entertainment Weekly.

Desde atletas olímpicos y jugadores de fútbol americano hasta intérpretes, músicos y figuras de la televisión, los casos tienen un punto en común: la conexión virtual fue el primer paso antes de trasladar el vínculo a la vida cotidiana.

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1. Simone Biles y Jonathan Owens se conocieron en Raya en 2020

Simone Biles y el jugador de la NFL Jonathan Owens coincidieron en la aplicación Raya en 2020 y celebraron su matrimonio en 2023 (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Simone Biles y el jugador de la NFL Jonathan Owens coincidieron en la aplicación Raya en 2020 y celebraron su matrimonio en 2023 (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La gimnasta Simone Biles vio al jugador de la NFL Jonathan Owens en Raya luego de terminar una relación. La decisión de aventurarse en esta metodología vino de la sugerencia de una amiga.

Owens no sabía entonces que había coincidido con una de las deportistas más premiadas de la historia. La pareja se casó en Houston en abril de 2023 y luego celebró una boda en Cabo San Lucas, México.

2. Lily Allen y David Harbour confundieron un personaje con un policía real

La cantante Lily Allen y el actor David Harbour iniciaron su relación a través de Raya en 2019 antes de casarse en Las Vegas (REUTERS/Mario Anzuoni)
La cantante Lily Allen y el actor David Harbour iniciaron su relación a través de Raya en 2019 antes de casarse en Las Vegas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante Lily Allen encontró en la misma aplicación al actor David Harbour mientras él rodaba Black Widow en Londres en 2019.

Su foto de perfil era una imagen como Jim Hopper, el policía de Stranger Things, y Allen creyó que se trataba de un agente de un reality. Se casaron en Las Vegas en 2020, pero se separaron en febrero de 2025.

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3. Finneas O’Connell escribió una canción tras conocer a Claudia Sulewski

El músico Finneas O’Connell compuso una canción dos días después de su primera cita con Claudia Sulewski en 2018 (REUTERS/Mario Anzuoni)
El músico Finneas O’Connell compuso una canción dos días después de su primera cita con Claudia Sulewski en 2018 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El músico Finneas O’Connell y la actriz y creadora de contenido Claudia Sulewski coincidieron en septiembre de 2018, aunque ya compartían amistades.

Dos días después de su primer encuentro, O’Connell terminó gran parte de “Claudia”, una canción dedicada a ella. La pareja anunció su compromiso en 2025 y se casó el 29 de agosto de 2026 en Montecito, California, con Billie Eilish como oficiante.

4. Nick Kroll recibió el primer mensaje de Lily Kwong

La diseñadora Lily Kwong envió el primer mensaje al comediante Nick Kroll en una plataforma digital previo a casarse en 2020 (REUTERS/Amr Alfiky)
La diseñadora Lily Kwong envió el primer mensaje al comediante Nick Kroll en una plataforma digital previo a casarse en 2020 (REUTERS/Amr Alfiky)

La diseñadora de paisajes Lily Kwong fue quien escribió primero al comediante Nick Kroll en 2018. La relación avanzó de manera gradual hasta que Kroll le propuso matrimonio en 2020, con la colaboración de Harry Styles, su compañero en Don’t Worry Darling.

Se casaron en noviembre de ese año y son padres de Leo y Gaia.

5. Jason Kelce casi se quedó dormido en su primera cita con Kylie

Jason Kelce conoció a su esposa Kylie en Tinder durante 2014, antes de su boda y de formar una familia con cuatro hijas (Foto AP/Anjum Naveed, Archivo)
Jason Kelce conoció a su esposa Kylie en Tinder durante 2014, antes de su boda y de formar una familia con cuatro hijas (Foto AP/Anjum Naveed, Archivo)

Jason Kelce y Kylie Kelce se conocieron por Tinder en 2014. Ella inicialmente sospechó que el perfil podía ser falso, ya que el entonces centro de los Philadelphia Eagles no aparecía con indumentaria del equipo.

Durante el primer encuentro en un bar de Filadelfia, él se quedó dormido tras haber salido con amigos. Aun así, se comprometieron en 2017 y se casaron un año después. Tienen cuatro hijas.

6. Amy Schumer mantuvo una relación de un año y medio con Ben Hanisch

Dos fotografías yuxtapuestas: Amy Schumer con vestido rojo y Ben Hanisch sentado con gorra negra y camiseta azul.
La actriz Amy Schumer y el diseñador de muebles Ben Hanisch establecieron contacto a fines de 2015 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz Amy Schumer empezó a hablar con el diseñador de muebles Ben Hanisch a fines de 2015 en una aplicación para perfiles creativos.

Después de intercambiar mensajes breves, acordaron verse y él la esperó bajo la lluvia con una botella de vino. Schumer describió aquel vínculo como su primera relación seria, pero ambos confirmaron la separación en mayo de 2017.

7. Hannah Brown encontró a Adam Woolard tras una semana en una aplicación

Hannah Brown y Adam Woolard
Hannah Brown y Adam Woolard se conocieron a comienzos de 2021 (@hannahbrown)

Luego de su experiencia en el programa The Bachelorette, Hannah Brown buscó pareja fuera de la televisión y conoció al director de ventas de moda Adam Woolard a comienzos de 2021.

Brown aseguró que llevaba poco más de una semana en la plataforma cuando se produjo el encuentro. La pareja adoptó un perro y se mudó de Santa Mónica a Nashville.

8. Chrissy Metz y Bradley Collins coincidieron durante la pandemia

Primer plano de un hombre con barba y una mujer sonriente junto a una piscina con mesas y vegetación al fondo
La actriz Chrissy Metz y el ejecutivo Bradley Collins entablaron contacto mediante Bumble a inicios de 2020 en Nashville (@bradley_collins)

La actriz de This Is Us Chrissy Metz conoció al ejecutivo musical Bradley Collins en Bumble a comienzos de 2020, mientras estaba en Nashville. Descubrieron que tenían amigos y contactos profesionales en común, pese a no haberse cruzado antes.

Las restricciones sanitarias hicieron que el vínculo inicial se desarrollara con más conversaciones que contacto físico. Oficializaron la relación ese año, pero terminaron en 2023.

9. Adam Rippon respondió a un mensaje directo de Jussi-Pekka Kajaala

Composición con Adam Rippon a la izquierda con suéter de invierno y Jussi-Pekka Kajaala a la derecha con gorro negro y sudadera rosada.
El patinador Adam Rippon formalizó su relación con Jussi-Pekka Kajaala tras conocerse por Tinder durante una competencia en Finlandia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patinador olímpico Adam Rippon conoció al agente inmobiliario finlandés Jussi-Pekka Kajaala en Tinder mientras competía en Finlandia.

Kajaala abrió la conversación con una pregunta concreta sobre el motivo del viaje de Rippon. Tras meses de diálogo, formalizaron el vínculo en abril de 2018.

10. Luke Grimes tuvo una sola cita en Raya antes de conocer a Bianca Rodrigues

Un hombre vestido con traje oscuro y una mujer con vestido negro asimétrico posan juntos frente a una pared amarilla con textos promocionales
El actor Luke Grimes se casó con la modelo Bianca Rodrigues cuatro meses después de su primer encuentro concertado en Raya (@realbiancarodrigues)

El actor de Yellowstone Luke Grimes aseguró que permaneció apenas un mes en Raya antes de conocer a la modelo brasileña Bianca Rodrigues.

Ella fue su primera cita en la aplicación y, cuatro meses después de conocerse, se casaron en noviembre de 2019. La pareja tuvo un hijo en octubre de 2024.

11. Tommy Lee y Brittany Furlan pasaron de los mensajes a una boda en San Valentín

Tommy Lee contactó a la comediante Brittany Furlan por medio de la plataforma Raya en 2017 (REUTERS/Andrew Kelly)
Tommy Lee contactó a la comediante Brittany Furlan por medio de la plataforma Raya en 2017 (REUTERS/Andrew Kelly)

El baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, contactó a la comediante Brittany Furlan por Raya en 2017 y mantuvo una comunicación diaria hasta que se encontraron en un festival del Orgullo.

Lee le propuso matrimonio el 14 de febrero de 2018 y se casaron exactamente un año más tarde.

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