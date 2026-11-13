Zelensky y Kushner confirmaron que Europa participará en la próxima ronda de negociaciones de paz con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronuncia un discurso en el Parlamento danés, en el castillo de Christiansborg en Copenhague, Dinamarca, el 11 de noviembre de 2026. Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el enviado estadounidense Jared Kushner afirmaron este jueves que los países europeos estarán en la mesa de la próxima ronda de negociaciones con Rusia para terminar la guerra. Lo dijeron en Dublín, horas después de que Kushner y Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, se reunieran con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú.

“No podemos cerrar este acuerdo sin que los europeos estén en la mesa”, declaró Kushner, yerno del presidente Donald Trump, junto a Zelensky, según informó AFP, agencia francesa de noticias.

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Zelensky explicó que, después de escuchar el informe de los enviados, los europeos tomarán parte en las próximas conversaciones y ya no seguirán al margen en reuniones separadas. Así funcionó la ronda del 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi: representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia viajaron a la capital emiratí, pero no se sentaron con la delegación rusa.

El encuentro de Dublín tuvo lugar en el aeródromo militar de Casement, en las afueras de la capital irlandesa, y duró algo menos de una hora. Zelensky estaba en Irlanda para la novena cumbre de la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a líderes de la Unión Europea y de otros países del continente. Antes de ver a los estadounidenses se reunió con los asesores de seguridad nacional de esos cuatro países y con representantes de la Comisión y del Consejo Europeo.

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El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, hablan con la prensa el día de la cumbre de la Comunidad Política Europea (EPC), tras el viaje de los enviados estadounidenses a Rusia, en Dublín, Irlanda, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Cathal McNaughton

Witkoff fue el primero en anunciar el cambio. “Son nuestros socios y es importante que participen”, dijo a periodistas en el aeropuerto moscovita de Vnukovo antes de volar a Irlanda. También confirmó que las partes acordaron una nueva reunión, aunque no dio fecha ni sede.

En Moscú, el mensaje fue más reservado. Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, confirmó que las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos continuarán, pero restó importancia a la idea de que los europeos se sumen a ellas.

Hasta ahora, la posición rusa había sido explícita. El 28 de octubre, Ushakov descartó que Europa fuera invitada a Abu Dabi y dijo que sus representantes podían ir “si compran boletos”. Moscú rechaza la presencia europea en las negociaciones directas. La cita de esta semana en los Emiratos Árabes Unidos fue la primera ronda trilateral desde febrero, cuando las delegaciones se habían reunido en Abu Dabi y en Ginebra.

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Esas conversaciones terminaron sin un acuerdo de fondo. Su resultado más concreto fue un canje de prisioneros que Kushner describió como la mayor liberación humanitaria acordada hasta ahora; las cifras debían cerrarse en los días siguientes. El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, dijo que las partes se habían acercado a la paz. El ucraniano Davyd Arajamia habló de un buen impulso para alcanzar un acuerdo antes de Año Nuevo.

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting of the Council for the Development of Physical Culture and Sports at the Kremlin in Moscow, Russia, November 12, 2026. Sputnik/Sergei Bulkin/Pool via REUTERS

Las diferencias de fondo siguen sin resolverse. En el Kremlin, Vladímir Putin les repitió a los enviados que rechaza el despliegue de tropas extranjeras de mantenimiento de paz en Ucrania después de un eventual acuerdo, y les dijo que Rusia lo consideraría una “continuación de la guerra”. Moscú exige además que Kiev retire sus fuerzas de la parte del Donbás que todavía controla, una condición que Zelensky volvió a rechazar en Dublín. Antes de viajar a Moscú, el propio Kushner admitió que persisten “diferencias significativas” entre los dos países en guerra.

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Ante el plenario de la cumbre, Zelensky pidió que Europa pase a formar parte de estas negociaciones de manera regular. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo en Dublín que espera que Putin acepte por fin negociaciones conjuntas, y mencionó dos opciones: un formato con tres países europeos o uno con cinco.

Todavía no se decidió quién hablará en nombre de Europa. “Tiene que haber una voz europea en la mesa cuando se discuten nuestros intereses”, dijo el primer ministro irlandés, Micheál Martin, anfitrión de la cumbre. Los líderes de la Unión Europea discutirán el tema este viernes en una reunión informal en Dublín.

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