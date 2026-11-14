El Ministerio Público mantiene abierta la investigación por el ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa

Varios marcadores numéricos señalan indicios a lo largo de un camino de tierra donde se encuentran un vehículo fuera de la vía y agentes policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público de Guatemala mantiene una investigación integral por el ataque armado del 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, municipio de Zacapa, que dejó cinco personas fallecidas y tres heridas. La fiscalía busca determinar las responsabilidades penales de quienes participaron en un hecho cuyos disparos alcanzaron a personas y vehículos en distintos puntos de la comunidad.

Los equipos fiscales, técnicos y policiales permanecen desplegados en la zona para documentar las escenas del crimen y recolectar indicios. La amplitud del perímetro de trabajo responde a que las pruebas están dispersas en varios sectores del caserío.

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El ataque ocurrió durante la madrugada y obligó a coordinar la intervención de distintas unidades de la institución. El Ministerio Público informó que el trabajo de campo incluyó la recolección de indicios balísticos, la documentación de los impactos sufridos por las víctimas y la revisión de los daños en los vehículos alcanzados.

La investigación no se limita a un único punto de la comunidad porque los disparos se registraron en distintos lugares. Esa distribución de los indicios extendió las diligencias periciales y exige reconstruir la secuencia de los hechos con la información obtenida en cada sector.

Varios marcadores periciales numerados señalan indicios a lo largo de un camino de tierra donde una furgoneta quedó detenida sobre el borde. (Ministerio Público)

Indicios balísticos y reconstrucción del ataque

La fiscalía analiza las pruebas recogidas en el lugar y cruza información proveniente de distintas fuentes para establecer la autoría y las circunstancias exactas del ataque. El número de personas afectadas y las características del escenario motivaron un procedimiento que abarca el conjunto de los hechos ocurridos en El Tocino.

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La institución no detalló cuántas personas están vinculadas a la investigación ni adelantó líneas concretas sobre los posibles responsables. Esa información se mantiene bajo reserva mientras continúan las diligencias y se consolidan los resultados de las pericias.

El personal fue priorizado en la zona desde las primeras horas posteriores al ataque, ocurrido un día antes de la difusión del comunicado institucional. La presencia de fiscales, técnicos y agentes busca preservar y documentar los elementos que puedan contribuir a identificar a los responsables.

La pesquisa también se inscribe en una atención dirigida a las dinámicas criminales que afectan al área de Zacapa. El Ministerio Público señaló que cuenta con capacidades institucionales para sostener la persecución penal en el territorio ante hechos de esta naturaleza.

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El enfoque procura abordar tanto el ataque puntual como el patrón de violencia que, según la lectura de la fiscalía, podría estar asociado con la zona. La institución considera que la extensión del escenario y la modalidad de la agresión son elementos centrales para orientar las actuaciones.

El llamado a aportar información a la fiscalía

La fiscalía pidió a la población que aporte datos mediante los canales institucionales habilitados para este tipo de casos. El Ministerio Público sostuvo que la colaboración ciudadana puede contribuir directamente al avance de las diligencias y al esclarecimiento de lo ocurrido.

El organismo no especificó un número telefónico ni una plataforma determinada en la comunicación difundida. Sin embargo, remitió a los mecanismos institucionales ya establecidos para recibir denuncias e información relacionada con investigaciones en curso.

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El aporte de la población, de acuerdo con la institución, puede favorecer el esclarecimiento del caso y reforzar las acciones destinadas a combatir y prevenir hechos criminales similares en la región. La solicitud se produce mientras los equipos continúan con el análisis de los elementos recuperados en el caserío.

Hasta el momento, el Ministerio Público no confirmó si existen detenidos por el ataque ni fijó un plazo para concluir las diligencias. La institución indicó que informará sobre los avances