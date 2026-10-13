Guatemala

El Ministerio Público pide que USD 26.900 decomisados a un presunto líder de la Mara Salvatrucha de El Salvador pasen al Estado de Guatemala

La solicitud presentada ante un juzgado guatemalteco busca declarar a favor del país los recursos hallados en una caja de seguridad de un apartamento capitalino durante una inspección realizada en 2023

Las fuerzas de seguridad hallaron el efectivo en 2023 dentro de una caja de seguridad ubicada en la zona 15 de la capital guatemalteca.
El Ministerio Público de Guatemala solicitó declarar a favor del Estado un total de 26.900 dólares decomisados a un presunto líder pandillero. (PNC de Guatemala)
Guardar

El Ministerio Público (MP) de Guatemala pidió que declare a favor del Estado USD 26.900 vinculados a una investigación sobre Walter Mauricio Trejo Mejía, salvadoreño señalado por las autoridades como líder de la Mara Salvatrucha en el Triángulo Norte.

La petición se realizó este lunes 12 de octubre al Juzgado de Extinción de Dominio que deberá establecer el futuro de los recursos económicos decomisados a Trejo Mejía, alias Mister o Crazy.

PUBLICIDAD

El dinero fue localizado en 2023 dentro de una caja de seguridad de un apartamento de la zona 15 de la capital guatemalteca.

La Fiscalía sostiene que los fondos provienen de actividades de lavado de dinero y que no existe una justificación económica que respalde su origen.

El dinero fue localizado tras la captura de Trejo Mejía

La solicitud de extinción de dominio se originó a partir de operativos efectuados desde 2022, cuando las autoridades capturaron a Trejo Mejía en la colonia Sakerty, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

El Ministerio Público de Guatemala solicitó declarar a favor del Estado un total de 26.900 dólares decomisados a un presunto líder pandillero.
La investigación sobre los fondos comenzó tras la captura de Walter Mauricio Trejo Mejía en la colonia Sakerty durante 2022. (PNC de Guatemala)

Durante esas diligencias, los investigadores encontraron una llave que, de acuerdo con la pesquisa, correspondía a un inmueble situado en un edificio de la colonia El Maestro, en la zona 15. Un año después, la Fiscalía inspeccionó el apartamento para establecer qué había en su interior.

PUBLICIDAD

Como la vivienda estaba deshabitada, los agentes utilizaron la llave incautada durante los allanamientos ligados a la detención del ciudadano salvadoreño. Dentro del inmueble hallaron una caja de seguridad con USD 26.900.

El apartamento figura a nombre de Madeline Abigail Avilés, según los registros citados por el MP. La institución indicó que Avilés no reclamó el dinero ni mostró interés por recuperarlo durante el proceso.

El Ministerio Público de Guatemala solicitó declarar a favor del Estado un total de 26.900 dólares decomisados a un presunto líder pandillero.
Las fuerzas de seguridad hallaron el efectivo en 2023 dentro de una caja de seguridad ubicada en la zona 15 de la capital guatemalteca. (PNC de Guatemala)

La Fiscalía cuestiona el origen de los USD 26.900

Tras analizar la situación económica de Avilés, el Ministerio Público concluyó que no tenía el perfil financiero para poseer esa cantidad de dinero. La Fiscalía sostiene que esa circunstancia permite presumir que los fondos serían resultado de operaciones de lavado de dinero.

La representante del Instituto de la Defensa Pública Penal planteó una posición distinta ante el tribunal. Señaló que el apartamento se utilizaba para alquiler y que cualquier inquilino pudo dejar el dinero en el lugar sin que la propietaria tuviera relación con los fondos.

La defensa argumentó que Avilés no reclamó el dinero porque no es su dueña y que no existe vínculo directo entre ella y Trejo Mejía.

El juez Delmar González fijó para el próximo 26 de octubre la audiencia en la que dictará sentencia sobre el pedido de extinción de dominio. La resolución definirá si los recursos pasan de manera definitiva al Estado guatemalteco.

Trejo Mejía fue condenado en El Salvador por narcotráfico

Las autoridades guatemaltecas identificaron a Trejo Mejía, alias “Mister”, como uno de los coordinadores de la Mara Salvatrucha con presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Su captura en Guatemala ocurrió luego de una denuncia ciudadana y de labores de vigilancia en la zona 8 de Mixco.

El Ministerio Público de Guatemala solicitó declarar a favor del Estado un total de 26.900 dólares decomisados a un presunto líder pandillero.
Un tribunal de El Salvador condenó a Trejo Mejía a ocho años de prisión por posesión de cocaína con fines de tráfico. (PNC de Guatemala)

Según información de las autoridades salvadoreñas, Trejo Mejía fue condenado a ocho años de prisión por posesión y tenencia de 713,1 gramos de cocaína con fines de tráfico.

El caso se remonta al 9 de marzo de 2015, cuando fue detenido en el municipio salvadoreño de San Juan Opico junto con Nelson Edgardo Rivera.

En Guatemala, la causa patrimonial avanza de forma separada de los antecedentes penales del salvadoreño y se concentra en determinar el origen de los USD 26.900 encontrados en el apartamento de la zona 15.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaWalter Mauricio Trejo MejíaMara SalvatruchaLavado de dineroExtinción de dominio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marchan en Guatemala el Día de la Resistencia Indígena: combustibles, hospitales sin insumos y carreteras destruidas en el centro del reclamo

Organizaciones campesinas e indígenas tomaron las calles de la Ciudad de Guatemala y cabeceras departamentales para exigir soluciones urgentes. El deterioro de servicios básicos y el alza de precios son las principales denuncias de la jornada.

Marchan en Guatemala el Día de la Resistencia Indígena: combustibles, hospitales sin insumos y carreteras destruidas en el centro del reclamo

Capturan a agentes de la policía de Guatemala, tras chocar una patrulla contra dos motocicletas bajo supuesto estado de ebriedad

La unidad CHI-119 embistió a dos vehículos de dos ruedas la noche del 11 de octubre, dejó lesionada a una conductora y sus ocupantes huyeron tras arrastrar uno varios metros frente a un centro médico

Capturan a agentes de la policía de Guatemala, tras chocar una patrulla contra dos motocicletas bajo supuesto estado de ebriedad

Los municipios aledaños envían 713 mil vehículos diarios a la Ciudad de Guatemala y agravan la congestión vial

La Dirección de Movilidad y Emetra reportaron que Mixco concentra 213,900 ingresos, el 30% del flujo colindante, mientras la circulación total en la capital oscila entre 1.2 y 1.5 millones de unidades

Los municipios aledaños envían 713 mil vehículos diarios a la Ciudad de Guatemala y agravan la congestión vial

Policía de Guatemala detecta que estructuras criminales alquilan viviendas en Jalapa para operar y cometer delitos

La policía inició pesquisas sobre posibles responsabilidades de propietarios, tras advertir que pandilleros llegados de la capital usan inmuebles para extorsiones, robos y ataques armados en el departamento oriental de Guatemala

Policía de Guatemala detecta que estructuras criminales alquilan viviendas en Jalapa para operar y cometer delitos

Guatemala: Capturan a dos madres por intentar ingresar droga al penal juvenil Las Gaviotas

Las mujeres ocultaban 15 envoltorios de droga en una almohada cervical y un accesorio para el cabello destinados a sus hijos recluidos en la zona 13 de Ciudad de Guatemala

Guatemala: Capturan a dos madres por intentar ingresar droga al penal juvenil Las Gaviotas

TECNO

Cómo convertir un viejo control de TV en un mando para la computadora

Cómo convertir un viejo control de TV en un mando para la computadora

Microsoft desplegará su chip Maia 300 para sumar potencia propia en sus centros de datos

Google presenta Fitbit Edge con pantalla un 46% mayor y autonomía de siete días

Un robot camina sin batería gracias a un truco: usar el suelo como energía

Apple presenta ‘Remnants’: su película de terror inmersiva para Vision Pro provoca pánico en su primera proyección

ENTRETENIMIENTO

Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

El actor que estuvo a punto de reemplazar a Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

Sean “Diddy” Combs es trasladado de prisión al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

MUNDO

Unos 30 países respaldaron la acusación británica contra Irán por el complot en una base aérea

Unos 30 países respaldaron la acusación británica contra Irán por el complot en una base aérea

Paz anunció encuentros con presidentes de países vecinos para reforzar la lucha contra el narcotráfico

La OTAN aseguró que responderá a cualquier agresión militar rusa para preservar la paz

Los ataques hutíes contra Arabia Saudita disparan el petróleo a su nivel más alto en semanas

Murió un adolescente de 15 años en Israel por una munición sin detonar durante una excursión escolar