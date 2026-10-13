El Ministerio Público pide que USD 26.900 decomisados a un presunto líder de la Mara Salvatrucha de El Salvador pasen al Estado de Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala solicitó declarar a favor del Estado un total de 26.900 dólares decomisados a un presunto líder pandillero. (PNC de Guatemala)

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El Ministerio Público (MP) de Guatemala pidió que declare a favor del Estado USD 26.900 vinculados a una investigación sobre Walter Mauricio Trejo Mejía, salvadoreño señalado por las autoridades como líder de la Mara Salvatrucha en el Triángulo Norte.

La petición se realizó este lunes 12 de octubre al Juzgado de Extinción de Dominio que deberá establecer el futuro de los recursos económicos decomisados a Trejo Mejía, alias Mister o Crazy.

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El dinero fue localizado en 2023 dentro de una caja de seguridad de un apartamento de la zona 15 de la capital guatemalteca.

La Fiscalía sostiene que los fondos provienen de actividades de lavado de dinero y que no existe una justificación económica que respalde su origen.

El dinero fue localizado tras la captura de Trejo Mejía

La solicitud de extinción de dominio se originó a partir de operativos efectuados desde 2022, cuando las autoridades capturaron a Trejo Mejía en la colonia Sakerty, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

La investigación sobre los fondos comenzó tras la captura de Walter Mauricio Trejo Mejía en la colonia Sakerty durante 2022. (PNC de Guatemala)

Durante esas diligencias, los investigadores encontraron una llave que, de acuerdo con la pesquisa, correspondía a un inmueble situado en un edificio de la colonia El Maestro, en la zona 15. Un año después, la Fiscalía inspeccionó el apartamento para establecer qué había en su interior.

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Como la vivienda estaba deshabitada, los agentes utilizaron la llave incautada durante los allanamientos ligados a la detención del ciudadano salvadoreño. Dentro del inmueble hallaron una caja de seguridad con USD 26.900.

El apartamento figura a nombre de Madeline Abigail Avilés, según los registros citados por el MP. La institución indicó que Avilés no reclamó el dinero ni mostró interés por recuperarlo durante el proceso.

Las fuerzas de seguridad hallaron el efectivo en 2023 dentro de una caja de seguridad ubicada en la zona 15 de la capital guatemalteca. (PNC de Guatemala)

La Fiscalía cuestiona el origen de los USD 26.900

Tras analizar la situación económica de Avilés, el Ministerio Público concluyó que no tenía el perfil financiero para poseer esa cantidad de dinero. La Fiscalía sostiene que esa circunstancia permite presumir que los fondos serían resultado de operaciones de lavado de dinero.

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La representante del Instituto de la Defensa Pública Penal planteó una posición distinta ante el tribunal. Señaló que el apartamento se utilizaba para alquiler y que cualquier inquilino pudo dejar el dinero en el lugar sin que la propietaria tuviera relación con los fondos.

La defensa argumentó que Avilés no reclamó el dinero porque no es su dueña y que no existe vínculo directo entre ella y Trejo Mejía.

El juez Delmar González fijó para el próximo 26 de octubre la audiencia en la que dictará sentencia sobre el pedido de extinción de dominio. La resolución definirá si los recursos pasan de manera definitiva al Estado guatemalteco.

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Trejo Mejía fue condenado en El Salvador por narcotráfico

Las autoridades guatemaltecas identificaron a Trejo Mejía, alias “Mister”, como uno de los coordinadores de la Mara Salvatrucha con presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Su captura en Guatemala ocurrió luego de una denuncia ciudadana y de labores de vigilancia en la zona 8 de Mixco.

Un tribunal de El Salvador condenó a Trejo Mejía a ocho años de prisión por posesión de cocaína con fines de tráfico. (PNC de Guatemala)

Según información de las autoridades salvadoreñas, Trejo Mejía fue condenado a ocho años de prisión por posesión y tenencia de 713,1 gramos de cocaína con fines de tráfico.

El caso se remonta al 9 de marzo de 2015, cuando fue detenido en el municipio salvadoreño de San Juan Opico junto con Nelson Edgardo Rivera.

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En Guatemala, la causa patrimonial avanza de forma separada de los antecedentes penales del salvadoreño y se concentra en determinar el origen de los USD 26.900 encontrados en el apartamento de la zona 15.