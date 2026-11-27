El OCDH presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey por irregularidades en el proceso penal contra el periodista./ (Diario de Cuba)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó al régimen de Cuba que presente, en un plazo de 7 días, información detallada sobre el estado de salud, la situación jurídica y las condiciones de detención del periodista Henry Constantín Ferreiro, encarcelado desde el 16 de septiembre.

El organismo solicitó precisiones sobre el acceso del reportero a agua, alimentos y atención médica. El pedido busca conocer datos concretos sobre su peso y su nivel de hidratación, ante las denuncias de su entorno sobre un deterioro físico durante los más de dos meses que lleva en prisión.

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La CIDH se dirigió al ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, para requerir la información. También pidió que las autoridades penitenciarias expliquen las razones por las que suspendieron durante tres meses las visitas de Alejandra García, pareja de Constantín y también periodista.

Constantín dirige el medio independiente La Hora de Cuba y ocupa la vicepresidencia regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Permanece detenido bajo una acusación de desobediencia, vinculada con una citación policial, según informó la comisión.

Alimentos, medicamentos y condiciones de detención bajo la lupa

La CIDH solicitó que el régimen cubano informe si el periodista recibe de forma regular los alimentos, el agua y los medicamentos que sus familiares llevan a la prisión. La petición incluye detalles sobre la atención sanitaria disponible para Constantín dentro del penal.

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La preocupación aumentó después de que García denunciara que el reportero había perdido peso durante su encarcelamiento. La periodista también advirtió que enfrenta obstáculos para garantizar la entrega completa de alimentos y medicamentos a su pareja.

De acuerdo con las denuncias recogidas en los últimos días, parte de los suministros enviados por la familia no habría llegado al periodista. García además afirmó que Constantín recibió amenazas de agresión dentro del centro penitenciario.

El director ejecutivo del Centro de Denuncias Defensa CD, Juan Carlos Vargas, reclamó la liberación del comunicador y responsabilizó a las autoridades cubanas por su integridad.

“El régimen cubano debe responder por la salud y la integridad de Henry. Nos preocupa que, tras las denuncias de pérdida de peso y dificultades para recibir alimentos y medicamentos, las autoridades impidan a su pareja visitarlo durante tres meses”, sostuvo Vargas en un comunicado.

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El representante de la organización también pidió garantías para que Constantín y su familia puedan denunciar lo que sucede sin enfrentar represalias.

FILE: A military guard looks through the window from inside the medical clinic at Combinado del Este prison during a media tour in Havana, 8 April 2013. AP Photo (AP)

La SIP denunció restricciones y pidió su liberación inmediata

El requerimiento de la CIDH constituye el tercer pronunciamiento de organismos vinculados con la defensa de la libertad de expresión desde el inicio de esta semana. El lunes 24 de noviembre, la SIP exigió la liberación inmediata e incondicional de Constantín y atribuyó al régimen cubano responsabilidad por su integridad física y psicológica.

La organización regional señaló que el periodista se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey, bajo prisión provisional. También alertó sobre las denuncias de que pasó quince días en una celda de castigo después de que funcionarios penitenciarios aseguraran haber hallado un cuchillo artesanal entre sus pertenencias.

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Constantín rechazó esa acusación y sostuvo que el objeto fue colocado para incriminarlo, según la SIP. La entidad incluyó ese episodio entre los factores que agravan la vulnerabilidad del periodista dentro del penal.

Al día siguiente del reclamo de la SIP, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH expresó su “grave preocupación” por la situación del director de La Hora de Cuba. La oficina llamó de forma expresa al Estado cubano a liberarlo.

La SIP también advirtió que el caso ocurre en un escenario de presiones contra reporteros y medios independientes de Cuba. Entre los antecedentes recientes, mencionó detenciones temporales de periodistas que trabajan para publicaciones no estatales o medios extranjeros.

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El plazo de 7 días solicitado por la CIDH comenzará a contar a partir de la notificación dirigida a las autoridades cubanas. Hasta el momento, no se informó una fecha para una audiencia judicial ni para una revisión de la prisión provisional de Constantín.