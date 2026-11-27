El Ministerio de Cultura destacó el 26 de noviembre la vigencia del género en celebraciones, escuelas y comunidades, y homenajeó a músicos, compositores, intérpretes, bailarines y gestores culturales de todo el país.

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El Ministerio de Cultura de República Dominicana destacó el valor del merengue como expresión de identidad nacional durante la conmemoración del Día Nacional del Merengue, que se celebra cada 26 de noviembre.

La institución recordó que este género musical, asociado a la güira, la tambora y el acordeón, acompaña buena parte de la historia social y cultural del país. También subrayó su presencia en celebraciones familiares, fiestas de Navidad, encuentros comunitarios y espacios de baile que reúnen a distintas generaciones.

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El mensaje oficial puso el foco en la vigencia de un ritmo que se mantiene como parte de la vida cotidiana dominicana y que, a través de músicos, compositores, intérpretes, bailarines y gestores culturales, alcanzó escenarios dentro y fuera del país.

La Unesco incorporó el merengue a la lista de patrimonio inmaterial en 2016

El merengue dominicano fue reconocido en 2016 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La declaración situó al género entre las manifestaciones culturales cuya transmisión, práctica y preservación forman parte de la memoria colectiva de una comunidad.

La República Dominicana conmemora la vigencia de este ritmo tradicional impulsado por la tambora y el acordeón, reconociendo a los músicos y gestores que resguardan una memoria colectiva declarada tesoro inmaterial por la Unesco (Foto cortesía ministro Roberto Ángel Salcedo)

La inscripción internacional contempló al merengue como una práctica que integra música, baile y formas de relación social. Su ejecución combina instrumentos que definen su sonoridad —la tambora, la güira y el acordeón—, aunque sus expresiones varían según las regiones, las agrupaciones y las etapas de desarrollo del género.

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Para el Ministerio de Cultura, la fecha ofrece una oportunidad para reconocer a quienes sostienen esa tradición desde diferentes oficios y generaciones. La celebración abarca a las figuras consagradas y a quienes transmiten los ritmos y bailes en comunidades, escuelas, agrupaciones locales y reuniones familiares.

La tambora, la güira y el acordeón marcan una tradición que cruza generaciones

La República Dominicana identifica al merengue como su ritmo nacional. Su presencia trasciende los escenarios profesionales: forma parte de las fiestas populares, los espacios domésticos y las celebraciones de fin de año.

En su mensaje por el 26 de noviembre, el Ministerio sostuvo que el merengue une a personas de distintas edades en una misma pista de baile. La institución destacó además el vínculo temprano que muchos dominicanos establecen con este género, cuya cadencia suele estar presente desde la infancia en el entorno familiar y comunitario.

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Las fiestas familiares y celebraciones navideñas dominicanas conservan una cadencia sonora nacida entre acordes populares, donde niños y adultos comparten festejos comunitarios que refuerzan la identidad cultural mediante pasos y melodías compartidas (Foto cortesía ministro Roberto Ángel Salcedo)

Ese carácter cotidiano explica parte de su continuidad. El merengue se escucha y se baila en celebraciones privadas, actividades barriales y festividades nacionales. Su difusión internacional convirtió a intérpretes y orquestas dominicanas en representantes de una tradición musical reconocida fuera de las fronteras del país.

La celebración reconoce a quienes preservan y renuevan el género

El homenaje incluyó a músicos, compositores, intérpretes, bailarines y gestores culturales que participaron en la evolución y divulgación del merengue. Cada uno de esos sectores interviene en la continuidad de un género que conserva elementos tradicionales y, al mismo tiempo, incorpora nuevas formas de interpretación y circulación.

Los compositores amplían el repertorio; los intérpretes trasladan esas piezas al público; los músicos mantienen la base instrumental; los bailarines transmiten los códigos del baile, y los gestores culturales impulsan espacios de formación, difusión y preservación.

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El Ministerio de Cultura destacó el 26 de noviembre la vigencia del género en celebraciones, escuelas y comunidades, y homenajeó a músicos, compositores, intérpretes, bailarines y gestores culturales de todo el país (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

La fecha también remite a la necesidad de mantener vigente el patrimonio cultural inmaterial mediante la enseñanza y la participación comunitaria. El Ministerio de Cultura presentó al merengue como una expresión que condensa música, memoria, pertenencia y celebración colectiva.