Agentes de las fuerzas de seguridad de Guatemala custodian a dos hombres arrestados durante operativos policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público de Guatemala informó este jueves que en coordinación con la Policía Nacional Civil se capturó en Petén a 15 personas señaladas de integrar la estructura criminal conocida como “Limpieza Humana”, investigada por más de 40 ataques contra la vida y la integridad de las personas. Entre los detenidos hay agentes policiacos, relacionados con la filtración de información para que el grupo evitara operativos.

La acción fue coordinada con el Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección de Investigación Criminal de la PNC. Las autoridades realizaron de forma simultánea 30 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de pruebas en distintos puntos del departamento.

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A la organización se le atribuyen delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad y simulación de delito. Las pesquisas también buscan establecer el alcance de las presuntas redes de apoyo que permitieron sus actividades.

Durante los allanamientos fueron incautadas varias armas de fuego, que serán sometidas a peritajes balísticos. Los análisis apuntan a determinar si fueron utilizadas en otros delitos vinculados con la estructura y si existen nuevos casos que puedan incorporarse a la investigación.

El Ministerio Público indicó que mantendrá las acciones para llevar a los responsables ante los órganos jurisdiccionales. La investigación continúa para identificar y capturar a otros posibles implicados.

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El Ministerio Público capturó en Petén a 15 presuntos integrantes de la estructura criminal Limpieza Humana. (Ministerio Público de Guatemala)

Agentes de la PNC entre los detenidos

Entre los aprehendidos hay agentes de la Policía Nacional Civil, señalados de colaborar con la estructura mediante la filtración de información para evadir operativos policiales. La inclusión de personal activo de seguridad en la causa introduce una línea adicional de investigación sobre posibles complicidades institucionales en la impunidad con la que habría operado el grupo durante los últimos años.

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron diversas armas de fuego que serán sometidas a peritajes balísticos. El objetivo de esos análisis es determinar si las armas fueron utilizadas en otros hechos delictivos atribuidos a la estructura, lo que podría ampliar el número de casos vinculados a la investigación.

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El Ministerio Público informó que continuará impulsando las acciones necesarias para llevar a los responsables ante los órganos jurisdiccionales y que las pesquisas proseguirán con el fin de identificar y capturar a otros posibles implicados.

El Ministerio Público capturó en Petén a 15 presuntos integrantes de la estructura criminal Limpieza Humana. (Ministerio Público de Guatemala)

El antecedente de julio en San Benito

La operación de este jueves se produce cuatro meses después de que el Ministerio de Gobernación identificara públicamente a un grupo de “limpieza social” al que vinculó con la masacre de cinco personas ocurrida el 25 de julio en San Benito, Petén. Aquel ataque dejó también a una sexta víctima con heridas graves y se enmarcó en uno de los fines de semana más violentos del año: solo ese sábado se registraron 24 homicidios en todo el país, la cifra diaria más alta de 2026, según datos del propio ministerio.

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El entonces ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, había declarado el 27 de julio que la línea de investigación apuntaba a “una limpieza social asociada a un grupo que se está dedicando a este tipo de actividades” y anticipó que esperaban “resultados y capturas importantes para desarticular a estos grupos que han tomado la justicia por propia mano”.

En aquel momento, el ahora exdirector general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, había señalado que el grupo operaba a través de una página en redes sociales identificada como “La Red”, antes llamada “Limpieza Humana Petén”. Según el funcionario, la cuenta original fue renombrada luego de que sus administradores la perdieran por publicar contenidos amenazantes, y tras la masacre de San Benito la página había difundido un mensaje en el que atribuía los homicidios al grupo y calificaba la acción como una “operación con éxito”.

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No se puede afirmar de manera directa que la estructura desarticulada este jueves sea la misma señalada en julio en relación con la masacre de San Benito, dado que ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Gobernación han confirmado públicamente esa continuidad. La coincidencia en la denominación “Limpieza Humana” y en la zona geográfica de operación, sin embargo, se inscribe en el marco de las investigaciones que ambas instituciones venían adelantando de forma conjunta desde mediados de año.

Las víctimas de julio

Las autoridades habían confirmado en julio la identidad de los cinco fallecidos en el ataque de San Benito: Aurelia Albertina Salinas Canté, de 45 años; Perla Esperanza Orellana Ruiz, de 25; Jonathan Francisco Chub Canté, de 28; Francisco Chub Corzo, de 50, y Gerber Josué Chub Canté, de 16. La sobreviviente del ataque, Kimberly Gabriela Chub Canté, de 22 años, resultó gravemente herida. Tras el hecho, mensajes difundidos en redes sociales habían atribuido el crimen al grupo investigado bajo el argumento de que las víctimas eran presuntos ladrones de motocicletas.

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Las investigaciones sobre la estructura “Limpieza Humana” continúan abiertas, tanto respecto de los 40 hechos que el Ministerio Público le atribuye como en relación con la identificación de posibles financistas y nuevos responsables aún no aprehendidos.