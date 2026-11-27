Una escena de la primera película de la saga, estrenada en 2008, incluyó una referencia al agente 007 que ahora cobra relevancia.

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La elección de Robert Pattinson como el próximo intérprete de James Bond generó comentarios entre los seguidores de Crepúsculo, quienes recuperaron una escena de la primera película de la franquicia en la que aparece una referencia directa al agente secreto británico.

El detalle llamó la atención porque, años antes de asumir el papel de 007, el actor ya había protagonizado un momento relacionado con el personaje en la pantalla.

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La secuencia pertenece a Crepúsculo (2008), dirigida por Catherine Hardwicke. En ella, Eric Yorkie, personaje interpretado por Justin Chon, describe la temática del baile de graduación con una frase que incluye la conocida presentación de James Bond: “apuestas, esmoquin y Bond, James Bond”.

Inmediatamente después de esa línea, la cámara muestra a Edward Cullen, interpretado por Pattinson, quien aparece con gafas de sol y una expresión sonriente.

En una reciente entrevista para el programa The Kyle Buchanan Show, Hardwicke explicó cómo surgió esa imagen y señaló que la apariencia del actor influyó en la inclusión de la referencia al personaje cinematográfico.

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Robert Pattinson hizo referencia a James Bond en una escena de Crepúsculo. (Captura de video)

“Probablemente han visto en internet esa escena de Crepúsculo en la que él dice: ‘Bond, James Bond’, y después cortamos a Rob. Esa es la única escena en la que pensé: ‘Vamos a ponerle gafas de sol ese día’. Él salió del automóvil y se veía tan elegante que inspiró la frase ‘Bond, James Bond’”, relató.

La cineasta también explicó que Justin Chon improvisó parcialmente la frase durante la filmación. La directora consideró que la referencia funcionaba con la imagen que proyectaba Pattinson en ese momento, por lo que decidieron conservarla en el montaje final.

“Pensamos que realmente parecía James Bond. Así que supongo que estábamos viendo el futuro”, comentó la realizadora al recordar la escena.

La coincidencia volvió a cobrar relevancia después de que Robert Pattinson fuera anunciado oficialmente como el nuevo protagonista de la franquicia del agente 007 el 16 de noviembre.

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El actor asumirá el papel que anteriormente interpretó Daniel Craig, quien concluyó su etapa como Bond con No Time to Die, estrenada en 2021.

Robert Pattinson sucederá a Daniel Craig como James Bond.

Tras conocerse su incorporación, Pattinson expresó su agradecimiento por la oportunidad de interpretar a uno de los personajes más reconocidos del cine internacional.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de toda una vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, los productores y todos en Amazon MGM Studios por confiar en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto”, señaló en un comunicado.

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La relación de Pattinson con el personaje también había sido mencionada en una entrevista concedida en 2012 a la publicación británica ShortList. En aquel momento, el actor todavía se encontraba vinculado a la franquicia Crepúsculo, mientras Daniel Craig se preparaba para estrenar Skyfall.

Cuando le preguntaron si le interesaría interpretar a James Bond, Robert Pattinson respondió afirmativamente, aunque consideró que preferiría hacerlo en el futuro. “Sí, definitivamente, pero dentro de unos 20 años”, dijo entonces.

Robert Pattinson ya había mostrado interés en interpretar a James Bond. (Composición fotográfica/REUTERS)

En aquella conversación, también comentó que no consideraba conveniente presentar a un Bond demasiado joven después de la interpretación de Craig.

Según explicó, el personaje debía conservar cierta experiencia y una historia personal que se reflejara en su comportamiento.