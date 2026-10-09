Un supuesto francotirador mata a un soldado del Ejército de Guatemala en El Tumbador, San Marcos

El ministro Henry Sáenz explicó que un francotirador ejecutó el ataque debido a la distancia y la precisión del disparo. (Gobierno de Guatemala)

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Un integrante del Ejército de Guatemala falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Según las autoridades el tiro fue efectuado por un francotirador durante tareas de seguridad en el municipio de El Tumbador, en el departamento de San Marcos.

El ataque ocurrió el 8 de octubre en la denominada elevación 3 mil, un sector con disputas territoriales históricas donde también opera el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

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El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, confirmó el deceso durante la conferencia de prensa La Ronda de este jueves 8 de octubre y explicó que el efectivo militar permanecía apostado entre comunidades en conflicto cuando sufrió el impacto directo desde otra posición.

“Lastimosamente hoy el Ejército de Guatemala está de luto porque un francotirador, desde otra posición, disparó a las posiciones militares e impactó en la cabeza del soldado, dejándolo fallecido inmediatamente”, declaró el funcionario.

El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz, confirmó el asesinato en contra de un soldado en un área conflictiva del departamento de San Marcos y aseguró que se trató de un fracotirador.

Además, explicó: “Al decir francotirador, es la característica de la distancia y la precisión del objetivo que disparó”, explicó.

Aunque el soldado no fue identificado de manera oficial, fuentes del Ejército confirmaron a Infobae que se trató de Isaías Valentín Ramírez Salvador originario del caserío Las Vírgenes, en el municipio de El Tumbador, San Marcos.

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Fuentes militares identificaron al efectivo fallecido como Isaías Valentín Ramírez Salvador, originario del caserío Las Vírgenes. (Redes Sociales)

El ataque ocurrió en una zona de alta presencia del crimen organizado

Las fuerzas armadas mantienen un despliegue permanente en la región con el propósito de ubicarse entre poblaciones rivales y prevenir trágicos enfrentamientos.

Según la información oficial, la tensión en San Marcos se debe a conflictos comunitarios de larga data que han facilitado el asentamiento de estructuras delictivas de alto impacto.

“Hay un problema de muchos años en las comunidades de San Marcos”, indicó Henry Sáenz, quien comparó esta labor con los operativos desplegados en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá.

El jefe castrense vinculó el panorama de inseguridad a la presencia de grupos que poseen capacidad táctica y armamento de combate.

Las fuerzas armadas mantienen un despliegue permanente en la región para prevenir enfrentamientos entre comunidades rivales. (Ejército de Guatemala)

De acuerdo con las autoridades, las fuerzas de seguridad pública y el Ejército han confiscado más de 7.000 armas en lo que va del periodo gubernamental, entre las cuales figuran lanzacohetes y fusiles de alta precisión.

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“Dentro de esas ha habido armas RPG-7, ha habido armas de fusiles de francotirador y ha habido armas de uso exclusivo militar”, afirmó el ministro.

Las autoridades investigan el origen y la autoría del disparo

Aunque no atribuyó la autoría del crimen a una banda en particular, Henry Sáenz advirtió sobre los riesgos que implica la convergencia entre conflictos locales y bandas delictivas internacionales.

“En esa región hay mucho crimen organizado que se convierte en crimen organizado transnacional”, aseveró el titular de la Defensa Nacional, quien fundamentó la calificación del atacante como francotirador en la distancia y la exactitud de la agresión.

El Ministerio Público (MP) asumió la conducción de las diligencias para determinar el lugar preciso desde donde se efectuó el disparo y la identidad del responsable.

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El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz, explica que el ataque contra el soldado del Ejército se realizó en una zona conflictiva con presencia del crimen organizado en San Marcos.

“Obviamente el Ministerio Público, al llegar a hacer las diligencias que necesita hacer, va a determinar de dónde se disparó, quién. No tenemos nosotros el dato en este momento”, señaló el ministro.

Además, descartó cualquier posibilidad de que se haya tratado de un incidente interno al remarcar: “Lo que sí le puedo decir es que no nos disparamos nosotros mismos y eso es muy poco probable”.