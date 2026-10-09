Guatemala

Un supuesto francotirador mata a un soldado del Ejército de Guatemala en El Tumbador, San Marcos

El ataque ocurrió el 8 de octubre en la elevación 3 mil, donde el efectivo realizaba labores de resguardo entre comunidades enfrentadas, según confirmó el ministro Henry Sáenz durante una conferencia de prensa

Un soldado del Ejército de Guatemala falleció tras recibir un disparo en la cabeza en el municipio de El Tumbador, en San Marcos.
El ministro Henry Sáenz explicó que un francotirador ejecutó el ataque debido a la distancia y la precisión del disparo. (Gobierno de Guatemala)
Guardar

Un integrante del Ejército de Guatemala falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Según las autoridades el tiro fue efectuado por un francotirador durante tareas de seguridad en el municipio de El Tumbador, en el departamento de San Marcos.

El ataque ocurrió el 8 de octubre en la denominada elevación 3 mil, un sector con disputas territoriales históricas donde también opera el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

PUBLICIDAD

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, confirmó el deceso durante la conferencia de prensa La Ronda de este jueves 8 de octubre y explicó que el efectivo militar permanecía apostado entre comunidades en conflicto cuando sufrió el impacto directo desde otra posición.

“Lastimosamente hoy el Ejército de Guatemala está de luto porque un francotirador, desde otra posición, disparó a las posiciones militares e impactó en la cabeza del soldado, dejándolo fallecido inmediatamente”, declaró el funcionario.

El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz, confirmó el asesinato en contra de un soldado en un área conflictiva del departamento de San Marcos y aseguró que se trató de un fracotirador.

Además, explicó: “Al decir francotirador, es la característica de la distancia y la precisión del objetivo que disparó”, explicó.

Aunque el soldado no fue identificado de manera oficial, fuentes del Ejército confirmaron a Infobae que se trató de Isaías Valentín Ramírez Salvador originario del caserío Las Vírgenes, en el municipio de El Tumbador, San Marcos.

PUBLICIDAD

Un soldado del Ejército de Guatemala falleció tras recibir un disparo en la cabeza en el municipio de El Tumbador, en San Marcos.
Fuentes militares identificaron al efectivo fallecido como Isaías Valentín Ramírez Salvador, originario del caserío Las Vírgenes. (Redes Sociales)

El ataque ocurrió en una zona de alta presencia del crimen organizado

Las fuerzas armadas mantienen un despliegue permanente en la región con el propósito de ubicarse entre poblaciones rivales y prevenir trágicos enfrentamientos.

Según la información oficial, la tensión en San Marcos se debe a conflictos comunitarios de larga data que han facilitado el asentamiento de estructuras delictivas de alto impacto.

“Hay un problema de muchos años en las comunidades de San Marcos”, indicó Henry Sáenz, quien comparó esta labor con los operativos desplegados en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá.

El jefe castrense vinculó el panorama de inseguridad a la presencia de grupos que poseen capacidad táctica y armamento de combate.

Un soldado del Ejército de Guatemala falleció tras recibir un disparo en la cabeza en el municipio de El Tumbador, en San Marcos.
Las fuerzas armadas mantienen un despliegue permanente en la región para prevenir enfrentamientos entre comunidades rivales. (Ejército de Guatemala)

De acuerdo con las autoridades, las fuerzas de seguridad pública y el Ejército han confiscado más de 7.000 armas en lo que va del periodo gubernamental, entre las cuales figuran lanzacohetes y fusiles de alta precisión.

“Dentro de esas ha habido armas RPG-7, ha habido armas de fusiles de francotirador y ha habido armas de uso exclusivo militar”, afirmó el ministro.

Las autoridades investigan el origen y la autoría del disparo

Aunque no atribuyó la autoría del crimen a una banda en particular, Henry Sáenz advirtió sobre los riesgos que implica la convergencia entre conflictos locales y bandas delictivas internacionales.

“En esa región hay mucho crimen organizado que se convierte en crimen organizado transnacional”, aseveró el titular de la Defensa Nacional, quien fundamentó la calificación del atacante como francotirador en la distancia y la exactitud de la agresión.

El Ministerio Público (MP) asumió la conducción de las diligencias para determinar el lugar preciso desde donde se efectuó el disparo y la identidad del responsable.

El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz, explica que el ataque contra el soldado del Ejército se realizó en una zona conflictiva con presencia del crimen organizado en San Marcos.

“Obviamente el Ministerio Público, al llegar a hacer las diligencias que necesita hacer, va a determinar de dónde se disparó, quién. No tenemos nosotros el dato en este momento”, señaló el ministro.

Además, descartó cualquier posibilidad de que se haya tratado de un incidente interno al remarcar: “Lo que sí le puedo decir es que no nos disparamos nosotros mismos y eso es muy poco probable”.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaEjército de GuatemalaSoldadoFrancotiradorCrimen organizadoConflicto TerritorialEl TumbadorSan Marcos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte de Constitucionalidad suspende el nombramiento de Jonathan Menkos y anula sus decisiones desde el 1 de octubre

La Embajada de Estados Unidos advierte contra la politización del Banco de Guatemala y la pérdida de su independencia. La sede diplomática afirmó en X que la institución resulta esencial para la estabilidad económica nacional y defendió que el tribunal resuelva el proceso sin presiones externas ni represalias en el país

La Corte de Constitucionalidad suspende el nombramiento de Jonathan Menkos y anula sus decisiones desde el 1 de octubre

El Ministerio Público de Guatemala alerta sobre estafas con armas traumáticas ofrecidas mediante perfiles falsos en redes sociales

Los responsables simulan comercios, exigen depósitos previos y cortan toda comunicación tras recibir los fondos, sin entregar los dispositivos prometidos a personas que buscaban una alternativa para su protección personal

El Ministerio Público de Guatemala alerta sobre estafas con armas traumáticas ofrecidas mediante perfiles falsos en redes sociales

Guatemala: El coronel Miguel Estuardo Barrios denuncia al ministro de Defensa por la incursión armada en Huité

La acción ante el Ministerio Público también pide establecer la eventual responsabilidad del jefe del Estado Mayor, José Geovani Martínez Milián, por los hechos del 27 de septiembre en Zacapa

Guatemala: El coronel Miguel Estuardo Barrios denuncia al ministro de Defensa por la incursión armada en Huité

La Comisión Legislativa de Migrantes en Guatemala excluye a cinco aspirantes a dirigir Conamigua por no presentar descargos

La decisión, aprobada con 13 votos en una reunión híbrida, aparta del proceso a quienes no entregaron documentación dentro del plazo establecido para responder las observaciones formuladas sobre los requisitos de la convocatoria

La Comisión Legislativa de Migrantes en Guatemala excluye a cinco aspirantes a dirigir Conamigua por no presentar descargos

Desarrollo Social y Educación piden juntos más de 4.372 millones de dólares para el presupuesto de 2027 y lo justifican en el Congreso de Guatemala

Las dos solicitudes se conocieron en medio del cuestionamiento de la diputada De León sobre la ejecución del Mides y un posible uso electoral de sus programas sociales, tema que el ministro Abelardo Pinto abordó durante una audiencia en el Congreso

Desarrollo Social y Educación piden juntos más de 4.372 millones de dólares para el presupuesto de 2027 y lo justifican en el Congreso de Guatemala

TECNO

Este es el anuncio de Intelcia sobre cambios en talento: inteligencia artificial y automatización en Colombia

Este es el anuncio de Intelcia sobre cambios en talento: inteligencia artificial y automatización en Colombia

Crean pacientes virtuales para probar medicamentos antes de los ensayos reales

GTA 6 tendrá a Bad Bunny en Vice City y será el host de su propia emisora con Romeo Santos

Anthropic sigue humanizando a Claude: ahora toma medidas contra usuarios que abusan verbalmente del chatbot

OpenAI reportó USD 20.000 millones menos en ingresos anuales a lo proyectado por Sam Altman

ENTRETENIMIENTO

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick

Con el regreso de Bruce Banner, Marvel reveló la verdadera línea de tiempo de Avengers: Doomsday

MUNDO

Irán volvió a rechazar entregar el uranio enriquecido y ratificó que no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares

Irán volvió a rechazar entregar el uranio enriquecido y ratificó que no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares

Estados Unidos sancionó a 17 buques y a las navieras que transportan petróleo y petroquímicos de Irán

Detuvieron en Inglaterra a dos ciudadanos letones que ingresaron al perímetro de la base aérea de Molesworth

Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos

Apagones y cortes de servicio golpean Kiev tras un nuevo ataque ruso contra la red eléctrica