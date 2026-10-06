Guatemala

Guatemala: La autoridad aeronáutica no puede establecer si los helicópteros vistos en Huité eran militares o ilegales

La entidad explicó que su mandato se restringe a prevenir colisiones civiles y que no presta control de tránsito en la instalación castrense de Zacapa, donde existe un aeródromo identificado

La Dirección General de Aeronáutica Civil envió un informe al Ministerio Público sobre los vuelos registrados hacia Zacapa durante el ataque armado en Huité donde fallecieron ocho personas.
El ingreso al municipio de Huité, en Zacapa, Guatemala, tiene una manta con las fotografías de las víctimas que fallecieron durante un confuso incidente armado el pasado 27 de septiembre. (Facebook)
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) remitió un informe al Ministerio Público sobre los vuelos registrados hacia Zacapa durante el horario en el que se produjo un ataque armado que dejó ocho personas fallecidas en el municipio de Huité, el pasado 27 de septiembre, hecho que aún conmociona a los guatemaltecos.

La autoridad de aviación civil aclaró que su competencia legal se limita a la seguridad operacional y que carece de atribuciones para fiscalizar aeronaves militares o determinar lo ocurrido en el espacio aéreo de esa región.

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Las declaraciones se realizaron durante una conferencia de prensa en la que se presentó un diagnóstico y diseño conceptual del espacio aéreo de Guatemala con el que se pretende cubrir el crecimiento de vuelos al país.

La Dirección General de Aeronáutica Civil envió un informe al Ministerio Público sobre los vuelos registrados hacia Zacapa durante el ataque armado en Huité donde fallecieron ocho personas.
Autoridades de la aviación civil de Guatemala presentaron un diagnóstico del espacio aéreo nacional para responder al crecimiento de las operaciones de vuelo. (DCA)

El director de la DGAC, Tomás Aldecoa, explicó que la entidad atendió un requerimiento del Ministerio Público (MP) para detallar los viajes aéreos dirigidos a la zona oriental en la jornada de los hechos.

El funcionario remarcó que las funciones del organismo no abarcan la supervisión de operaciones militares, aduaneras ni de gobernación, debido a que el control de esos ámbitos corresponde a otras instituciones del Estado.

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El control aéreo civil no abarca la base militar instalada en Zacapa

Por su parte, Héctor Monzón, integrante del departamento de Navegación Aérea de la DGAC, precisó que en Zacapa existe un identificador de aeródromo registrado correspondiente a una base militar, sitio en el cual la entidad no presta servicios de tránsito aéreo.

La Dirección General de Aeronáutica Civil envió un informe al Ministerio Público sobre los vuelos registrados hacia Zacapa durante el ataque armado en Huité donde fallecieron ocho personas.
La autoridad aeronáutica aclaró que su competencia legal abarca la seguridad operacional civil y excluye la fiscalización de maniobras militares. (Dirección General de Aeronáutica Civil)

Monzón indicó que la función primaria del regulador consiste en prevenir accidentes entre aeronaves civiles mediante la separación de ruta, sin capacidad para autorizar o prohibir maniobras en instalaciones castrenses.

Las autoridades señalaron que, una vez que una aeronave abandona el espacio aéreo bajo control civil, la continuidad de la navegación queda bajo decisión exclusiva del piloto al mando.

Ante esta condición técnica, la DGAC puntualizó que no cuenta con elementos para determinar si los aparatos observados sobre Huité realizaban vuelos ilegales o si pertenecían a unidades militares.

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, expuso la diferencia entre la seguridad operacional, enfocada en la prevención de accidentes aéreos, y los aspectos de seguridad nacional o del ámbito de la gobernación.

El Ministerio de la Defensa mantiene una investigación administrativa interna

En forma paralela a las actuaciones del MP, el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) mantiene abierta una pesquisa administrativa por medio de una comisión técnica.

Un grupo de personas vestidas de militares irrumpió en un encuentro deportivo en Zacapa, lo que desató un enfrentamiento armado.
Un grupo de personas vestidas de militares irrumpió en un encuentro deportivo en Zacapa, lo que desató un enfrentamiento armado. (Facebook)

Esta mesa de trabajo evalúa los aspectos operativos, logísticos y de despliegue de las unidades militares asignadas a ese departamento oriental, con el compromiso de elevar su informe final a las autoridades superiores una vez concluidas las verificaciones de campo.

Mientras que el Gobierno central mantiene silencio respecto a lo ocurrido, pese a las exigencia de los residentes de Huité, quienes exigen explicaciones.

Incluso, este martes 6 de octubre los residentes del municipio ubicado al oriente del país, realizarán una “caminata por la memoria”, tras cumplirse nueve días de los trágicos acontecimientos que provocaron la muerte de ocho personas en un incidente que aún no se a esclarecido.

Un ataque armado sin esclarecer dejó ocho muertos y sospechas sobre dos helicópteros en Huité

El antecedente directo del expediente ocurrió el domingo 27 de septiembre, cuando una incursión armada en el municipio de Huité, Zacapa, dejó un saldo de ocho personas fallecidas.

Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa.
Los fallecidos fueron despedidos en una caminata por el municipio de Huité, Zacapa. (Facebook)

Durante el desarrollo de la agresión, residentes de la localidad registraron en video la presencia de dos helicópteros a baja altura, aparatos que diversos reportes vincularon con las matrículas FAG 155 y FAG 156, sin que las autoridades hayan aclarado hasta la fecha la identidad de los tripulantes ni la misión asignada a las aeronaves.

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