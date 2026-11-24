El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, estrecha la mano del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos (Gobierno de Guatemala)

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras y Fundación para el Desarrollo de Guatemala rechazaron este martes el proyecto de Presupuesto 2027 de Guatemala, valuado en Q192.045,1 millones (USD 25.137 millones), por considerar que elevaría la deuda y pondría en riesgo la estabilidad fiscal, mientras el Congreso negocia una reducción cercana a los Q20.000 millones (USD 2.618 millones) antes del vencimiento constitucional del 30 de noviembre.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo y llegó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda sin un dictamen listo hasta el lunes, pese a que ese requisito es indispensable para que el pleno del Congreso pueda debatirla. Si los diputados no la aprueban dentro del plazo, seguirá vigente automáticamente el presupuesto actual, de Q168.000 millones.

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La negociación legislativa apunta a llevar el gasto proyectado a Q172.000 millones. Esa modificación implicaría un ajuste próximo a Q20.000 millones frente a la propuesta original, aunque los acuerdos entre bancadas todavía no estaban cerrados.

El CACIF calificó de “inviable” un presupuesto superior a Q192.000 millones. La entidad pidió a los diputados y a la comisión actuar con prudencia y responsabilidad fiscal antes de avanzar con la aprobación.

“El presupuesto no es sostenible, no es ejecutable y no permite medir los resultados del gasto”, sostuvo el sector empresarial en un comunicado. También alertó que “la deuda que hoy se aprueba la pagarán futuras generaciones”.

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Un comunicado del CACIF en Guatemala solicita responsabilidad fiscal y rechaza el proyecto del presupuesto estatal de 192 mil millones de quetzales para 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Déficit de 4,4% y financiamiento con nueva deuda

El proyecto prevé un déficit fiscal de 4,4% del PIB, equivalente a unos Q48.300 millones, que sería cubierto en su mayor parte mediante nueva deuda. El nivel supera el 3,8% vigente en la actualidad y se convirtió en uno de los principales cuestionamientos de los gremios empresariales.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) solicitó formalmente a la Comisión de Finanzas y al pleno que no aprueben el proyecto en los términos presentados. La fundación reconoció la necesidad de ampliar la inversión en infraestructura, salud, educación y seguridad, pero objetó el mecanismo elegido para financiarla.

La organización advirtió que el aumento del endeudamiento puede afectar la estabilidad macroeconómica construida durante décadas, caracterizada por una inflación baja, un tipo de cambio estable y una deuda cercana al 25% del producto interno bruto. También señaló que una mayor colocación de deuda interna puede encarecer el crédito para el sector privado.

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El riesgo país aparece entre las preocupaciones planteadas por Fundesa, cuando Guatemala se encuentra a un escalón de obtener el grado de inversión. La entidad sostuvo que un déficit de esa magnitud podría elevar el costo de financiamiento del Estado, las empresas y los hogares.

“Un déficit de 4,4% se aleja de lo que esperaban para 2027 y podría encarecer el financiamiento del Estado, las empresas y los hogares”, señaló la fundación. Su propuesta es reducir el desbalance fiscal a un nivel prudente, cercano al 3% del PIB.

El planteamiento incluye preservar la inversión pública que tenga una capacidad real de ejecución, recortar gastos de funcionamiento no prioritarios y ajustar el endeudamiento a los montos que efectivamente puedan utilizarse. “Cuidar la estabilidad es cuidar una de las principales ventajas del país para atraer inversión y generar empleo”, afirmó Fundesa.

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Un comunicado de FUNDESA en Guatemala solicita al Congreso revisar el déficit y el financiamiento del proyecto de presupuesto general para 2027. (Fundesa)

Las exenciones a los combustibles y el debate legislativo

La discusión sobre el tamaño final del presupuesto se cruza con la extensión, hasta el 30 de junio de 2027, de las exenciones al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto de Distribución de Petróleo y Derivados para los combustibles. La medida reduciría los ingresos previstos en Q5.841 millones (USD 765 millones).

El Congreso también debe resolver una rebaja de Q3.000 millones (USD 393 millones) en el endeudamiento interno. Esa reducción todavía requiere aprobación legislativa y forma parte de las variables que condicionan el dictamen de la comisión.

El diputado José Inés Castillo, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, anticipó que la Comisión de Finanzas podría reunirse para firmar el documento con las modificaciones. Para lograrlo, se necesita el respaldo de al menos 12 de los 21 integrantes de ese cuerpo legislativo.

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La Junta Monetaria remitió al Congreso su opinión sobre una emisión de bonos del Tesoro por Q43.000 millones (USD 5.628 millones), destinada a financiar una parte del plan de gastos. Por separado, la Cámara de Comercio de Guatemala cuestionó una emisión de Q42.750 millones (USD 5.596 millones).

La definición dependerá de los acuerdos que alcancen las bancadas y de la posición de Guillermo Ralda, presidente de la Comisión de Finanzas, ante los reclamos de los principales grupos empresariales del país.