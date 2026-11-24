La esperanza de vida en Cuba descendió 4,4 años entre 2020 y 2025 por primera vez desde el inicio de los registros en 1950. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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La esperanza de vida en Cuba perdió 4,4 años entre 2020 y 2025, un retroceso sin precedentes en casi ocho décadas que refleja el profundo deterioro de las condiciones sanitarias en la isla. El indicador pasó de 78,8 a 74,4 años, mientras aumentaron los fallecimientos infantiles y maternos y disminuyeron las posibilidades de supervivencia de los niños con cáncer. Los datos fueron confirmados este martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que describió la situación del sistema de salud cubano como “difícil y crítica”.

El desplome constituye la primera caída de la esperanza de vida desde 1950, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas sobre este indicador en el país. Durante décadas, el régimen comunista presentó la cobertura médica y los resultados sanitarios como uno de sus principales logros. Sin embargo, la falta de recursos, el deterioro de las instalaciones, las dificultades para conseguir medicamentos y las interrupciones del suministro eléctrico han profundizado las deficiencias de una estructura que hoy enfrenta serios problemas para atender a la población.

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El diagnóstico fue presentado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de una visita de tres días a Cuba. “La mortalidad ha aumentado y la esperanza de vida en Cuba ha disminuido por primera vez desde que se empezaron a llevar los registros en 1950”, declaró durante una conferencia de prensa en La Habana.

El indicador de mortalidad materna en el país caribeño ascendió de 37,4 en 2019 a 44,1 muertes en 2025. (Foto: Yamil Lagen/AFP)

Las cifras también muestran un deterioro pronunciado en la atención de los recién nacidos. La mortalidad infantil pasó de cuatro muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2020 a 9,9 en 2025. Es decir, el indicador se multiplicó por más de dos en apenas cinco años. La mortalidad materna también aumentó: pasó de 37,4 en 2019 a 44,1 en 2025, según los datos difundidos por el responsable de Naciones Unidas.

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La tasa de supervivencia de los menores con cáncer cayó del 85% al 65% desde el comienzo de las restricciones energéticas estadounidenses, señaló Ghebreyesus. Los tratamientos oncológicos requieren electricidad estable, medicamentos específicos, equipos médicos operativos y controles periódicos, recursos que se vuelven cada vez más difíciles de garantizar en un país sometido a prolongados cortes de luz y escasez de suministros.

El deterioro sanitario coincide con una crisis económica que lleva años golpeando a los casi 9,5 millones de habitantes de la isla y que se agravó durante 2026. La falta de combustible afecta el funcionamiento de los servicios esenciales, el transporte y la actividad productiva. A su vez, los apagones comprometen la conservación de medicamentos, el funcionamiento de equipos hospitalarios y la continuidad de procedimientos médicos.

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Estados Unidos endureció las sanciones contra la cúpula del régimen y amplió las restricciones sobre distintos sectores económicos. A comienzos de este año, las medidas sobre el suministro de petróleo profundizaron la emergencia energética. Cuba permanece bajo embargo estadounidense desde 1962, aunque las dificultades actuales también están relacionadas con problemas estructurales de su economía centralizada y la gestión del régimen.

La supervivencia de los niños con cáncer retrocedió veinte puntos porcentuales ante la falta de fármacos y los cortes de energía. (Periódico Cubano)

Durante su visita, el director de la OMS reconoció que las sanciones tienen consecuencias sobre el funcionamiento del país, pero advirtió que no explican por sí solas la crisis. “Hay problemas en el sector de salud o en otros sectores por la sanción, que todos conocen, pero, al mismo tiempo, es bueno que el gobierno reconozca que hay problemas internos también”, afirmó.

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“Creo que abordar los temas externos e internos es muy importante para avanzar”, agregó, en una referencia a la necesidad de enfrentar tanto las restricciones internacionales como las deficiencias domésticas.

Ante la emergencia, la OMS anunció una contribución de dos millones de dólares para respaldar las campañas de vacunación infantil y facilitar la compra de material médico esencial. También manifestó su disposición a colaborar con el programa de reformas económicas impulsado por el régimen cubano, que busca ampliar la participación del mercado después de décadas de control estatal.

“El gobierno identifica las áreas de prioridad que necesitan nuestro apoyo”, explicó Ghebreyesus.