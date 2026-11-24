Imagen de archivo del viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, durante una intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia, Polonia. 12 octubre 2026. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

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El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, exigió este martes a sus aliados de la OTAN que conviertan el respaldo a su país en medidas tangibles. Lo hizo un día después de que la Alianza Atlántica aprobara el envío de un avión de alerta temprana AWACS para vigilar el espacio aéreo polaco. La OTAN tomó esa decisión después de que tres misiles de crucero rusos impactaran en el sudeste del país el viernes 20 de noviembre.

“Los compromisos deben traducirse en acciones concretas, y no quedarse en palabras lanzadas al viento”, escribió Kosiniak-Kamysz en su cuenta de X. En el mismo mensaje definió a Polonia como “el Estado más expuesto a las amenazas en el flanco oriental de la OTAN” y sostuvo que la situación en esa frontera “es una prueba de la credibilidad” de la organización.

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Recordó que la ayuda mutua es la base de la Alianza, un compromiso que Varsovia “siempre ha cumplido”. También dijo haber hablado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que el sábado viajó a Varsovia en una visita sin carácter oficial y prometió que la organización defenderá “cada pulgada” del territorio polaco.

FOTO DE ARCHIVO: Un avión de vigilancia del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la OTAN aterriza en una base aérea militar en Lielvarde, Letonia, el 31 de julio de 2026. REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo

El AWACS (siglas en inglés de Sistema Aerotransportado de Alerta y Control) es un Boeing E-3A con un radar capaz de detectar aeronaves y misiles a cientos de kilómetros. La OTAN tiene 14, con base en Alemania. El despliegue lo autorizó el comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, tras una reunión extraordinaria del Consejo del Atlántico Norte celebrada el lunes en Bruselas. La Alianza estudia enviar medios adicionales.

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El viceministro de Defensa Paweł Zalewski, que representó a Varsovia en esa reunión, dijo que Polonia pidió a los aliados más aeronaves y que llevará nuevas propuestas a la próxima reunión de ministros de Exteriores de la OTAN. Esta vez el Gobierno de Donald Tusk no invocó el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que abre consultas formales entre aliados.

Los tres proyectiles eran misiles de crucero Kh-101, según confirmó el domingo la Fiscalía polaca. Los restos aparecieron en Nowy Lipowiec, en la provincia de Lublin, y en Rudnik nad Sanem y Mołodycz, en la de Subcarpacia, cerca de la frontera con Ucrania. Los misiles volaron unos tres minutos sobre territorio polaco durante uno de los mayores ataques aéreos de Moscú contra Ucrania desde la invasión de 2022. No hubo heridos.

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Dos cazas Gripen suecos de la misión de policía aérea de la OTAN recibieron autorización para disparar, pero el mal tiempo impidió identificar los objetos a tiempo. Tusk calificó el episodio de provocación deliberada del Kremlin.

Miembros del ejército polaco se congregan cerca del lugar donde cayó un objeto, en Rudnik nad Sanem, Polonia. 20 de noviembre de 2026. REUTERS/Kacper Pempel

En septiembre de 2025, una veintena de drones rusos cruzaron la frontera oriental polaca y cazas polacos y aliados derribaron varios. Fue la primera vez que un miembro de la OTAN abría fuego desde el inicio de la guerra en Ucrania. Varsovia invocó entonces el artículo 4 y la Alianza lanzó la operación de vigilancia Eastern Sentry (Centinela del Este). El 30 de julio de 2026 otro Kh-101 cayó cerca de Tarnawa-Kolonia, en la provincia de Lublin.

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La noche del lunes, pocas horas después del anuncio de la OTAN, un dron ruso entró en Polonia desde Ucrania durante un ataque contra el oeste de ese país. El Mando Operativo autorizó su derribo, pero desistió cuando el aparato giró hacia el este, por el riesgo para la población civil. Según fuentes citadas por la emisora RMF FM, emisora polaca de radio, se adentró unos 20 kilómetros y permaneció nueve minutos en el espacio aéreo polaco. Zalewski dijo que el Gobierno da por hecho que la incursión fue intencionada.

El Ministerio de Exteriores convocó este martes al embajador ruso, Georgui Mijno, que se presentó hacia las 15.30 GMT en la sede de la cancillería en Varsovia. Antes de entrar, Mijno dijo a los periodistas que Rusia no tenía relación con el incidente y que los misiles no eran rusos. Permaneció unos nueve minutos en el edificio y, tras recibir la nota de protesta, leyó una declaración oficial. En ella negó cualquier vínculo de Moscú con los incidentes y sostuvo que Varsovia no presentó pruebas convincentes ni verificables sobre el origen de los artefactos. El portavoz de Exteriores, Maciej Wewiór, respondió que el embajador sabe bien de quién eran los misiles y que su origen ruso es indiscutible.

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