El presupuesto de Rusia para 2027 prevé un déficit de 5,5 billones de rublos con gastos totales calculados en 48,8 billones (REUTERS/Alexander Reshetnikov)

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La cámara baja del Parlamento ruso aprobó el presupuesto federal para 2027-2029, que eleva el gasto de defensa a unos 17,1 billones de rublos (equivalentes a USD 208.900 millones), e incorpora aumentos de impuestos para financiar la guerra en Ucrania.

Los diputados aprobaron el proyecto con 396 votos a favor y 37 abstenciones. La iniciativa pasó al Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento, que deberá tratarla antes de la promulgación. Durante la sesión también se aprobaron cambios al Código Presupuestario, normas para ejecutar las cuentas federales de 2027 y un paquete de medidas tributarias.

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El presupuesto prevé ingresos por 43,3 billones de rublos (USD 528.000 millones) y gastos cercanos a 48,8 billones (USD 594.000 millones) para 2027. La diferencia dejó un déficit calculado en 5,5 billones de rublos.

A los recursos militares se añaden casi 4,3 billones de rublos (USD 52.400 millones) para Seguridad Nacional. Esa categoría reúne los gastos de los servicios especiales, la policía, la Guardia Nacional y el sistema penitenciario. Entre ambas áreas, las fuerzas armadas y de seguridad recibirán cerca del 44 % del gasto federal proyectado para 2027.

El jefe de la bancada oficialista Rusia Unida, Dmitry Kobylkin, definió el proyecto como un “presupuesto de victoria”. El diputado sostuvo que las cuentas incluyeron fondos para defensa, prestaciones sociales y programas destinados a veteranos y a sus familias.

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Dimitry Kobylkin lo llamó “presupuesto de victoria” porque priorizó el gasto militar y la ayuda a veteranos (Reuters)

Antes de la segunda lectura, los legisladores añadieron recursos para iniciativas dirigidas a militares que volvieron del frente. Entre ellas figuró Tiempo de Héroes, un programa respaldado por el Kremlin que busca preparar a exsoldados para desarrollar carreras en organismos públicos.

El aumento de las partidas militares coincide con una reducción de recursos para varias áreas civiles. La política social contará con unos 6,7 billones de rublos en 2027, por debajo de los más de 7,8 billones previstos para 2026. Esa sección cubre pensiones, salarios del sector público, prestaciones y otras obligaciones estatales.

La asignación para Economía Nacional, destinada a infraestructura y proyectos de desarrollo, bajó en 200.000 millones de rublos respecto del plan de 2026 y quedó en 4,6 billones. Sanidad recibirá cerca de 1,8 billones de rublos y educación una suma similar. El gasto sanitario disminuirá levemente, mientras que el aumento nominal previsto para educación quedará limitado por la inflación.

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El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, señaló que las prioridades del presupuesto se concentraron en el cumplimiento de compromisos sociales, la defensa, la seguridad y los objetivos nacionales fijados por el presidente Vladímir Putin.

“Ahora es importante garantizar el uso eficiente de los fondos presupuestarios previstos. Después de la firma de la ley, comenzaremos a transferirlos rápidamente a las regiones, los beneficiarios presupuestarios y las instituciones para que estos recursos funcionen”, afirmó Siluanov.

El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, aseguró que el presupuesto permitirá cumplir las prioridades del Gobierno (Reuters)

El viceministro de Finanzas, Vladímir Kolychev, sostuvo que el Ejecutivo revisó partidas para liberar dinero destinado a los sectores que considera prioritarios. “La tarea del Ministerio de Finanzas consiste en encontrar un equilibrio para que todas las prioridades reciban la financiación necesaria”, declaró.

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Kolychev indicó que el presupuesto ruso se adaptó a los cambios externos de los últimos años y que el Gobierno reducirá a USD 50 por barril el precio de corte del petróleo en la regla presupuestaria desde 2027. Según el funcionario, esa medida permitirá reforzar las reservas y sostener la política fiscal durante los próximos años.

Junto con el presupuesto, la cámara baja aprobó nuevas subas impositivas. Las empresas mineras deberán pagar entre 20 % y 30 % sobre ganancias extraordinarias vinculadas al aumento de los precios del hierro, el níquel y el oro. El Gobierno busca captar una mayor porción de los ingresos de sectores que se beneficiaron de la suba de esas materias primas.

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También aumentará del 13 % al 22 % la tasa sobre ingresos obtenidos por intereses bancarios, dividendos y ganancias de la venta de propiedades para los contribuyentes con rentas más altas. Hasta ahora, esos ingresos pagaban un 13 % cuando no superaban los 2,4 millones de rublos y un 15 % al exceder ese límite.

(Con información de AP)