Fátima Bosch conquistó Miss Universo en 2025. (Instagram)

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Ser elegida Miss Universo representa el inicio de una etapa marcada por la exposición internacional, los compromisos institucionales y la representación de una organización y de su país.

La ganadora de Miss Universo recibe 250,000 dólares al año como pago por las actividades que desempeña durante su reinado. Asimismo tiene una asignación de 50,000 dólares mensuales para cubrir gastos relacionados con su agenda como vestuario, maquillaje y viajes.

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Por si fuera poco, la reina tiene el acceso a un departamento en una zona exclusiva de Nueva York. El inmueble funcionaría como residencia de la Miss Universo durante el año en que porta la corona.

Es así que la organización de Miss Universo cubre los gastos de alquiler, servicios, alimentación y limpieza.

La entrega de la corona marca el cierre oficial de su periodo como Miss Universo. Durante la ceremonia de despedida, la reina saliente participa en los actos protocolarios y tiene la oportunidad de ofrecer un último mensaje sobre su experiencia, los proyectos que impulsó y los momentos más significativos de su gestión.

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A partir de ese momento, deja de ejercer las funciones correspondientes a la titular del año y la nueva ganadora asume la representación oficial.

A continuación te dejamos lo que ha sucedido con las últimas tres reinas de Miss Universo:

R’Bonney Gabriel (2022)

R'Bonney Gabriel fue elegida como reina en 2022. REUTERS/Shannon Stapleton

Antes de Miss Universo ya era diseñadora profesional. Ha continuado creando prendas con materiales reciclados, telas reutilizadas y técnicas de moda sostenible.

En 2024 presentó su colección en Bench Fashion Week, en Filipinas. También ha desarrollado su marca personal, R’Bonney Nola.

Ese mismo año, la celebridad regresó al país de origen de su padre y fue una de las presentadoras de Miss Universo Filipinas 2024. También visitó Manila y exploró sus raíces filipinas.

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Asimismo, ha participado en eventos de moda, sesiones editoriales y portadas de revistas, incluyendo una aparición destacada en Glen Magazine en 2025.

Una de sus noticias más recientes y llamativas es que participó en la temporada 22 de Project Runway, el famoso concurso televisivo de diseñadores de moda, aunque fue eliminada durante las primeras semanas.

Sheynnis Palacios (2023)

Sheynnis Palacios se ha mantenido activa en las redes sociales. (EFE/ Miguel Lemus)

La nicaragüense Sheynnis Palacios fue coronada el 18 de noviembre de 2023 en San Salvador, El Salvador.

Uno de sus primeros proyectos después de Miss Universo fue la conferencia titulada «¿Y ahora qué?», que presentó en Miami en marzo de 2025.

En una entrevista con People en Español, explicó que decidió desarrollar este proyecto porque muchas personas le preguntaban qué haría después de entregar la corona.

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“También es una pregunta que nos hacemos los seres humanos en diferentes etapas de nuestra vida y quiero brindar esta herramienta a las personas para cuando se preguntan ‘¿y ahora qué?’ sepan continuar”, dijo.

Además, Sheynnis Palacios se mantiene activa en redes sociales donde suele compartir momentos de su vida cotidiana.

Uno de los cambios más interesantes de su carrera ocurrió en 2026, cuando se incorporó al programa Top Chef VIP 5, de la cadena Telemundo.

Durante uno de los retos recordó sus orígenes y una etapa difícil de su vida: cuando vendía buñuelos para ayudar a su familia mientras estudiaba Comunicación en la universidad.

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Por si fuera poco, en julio de 2026, Sheynnis hizo pública su relación con el salvadoreño Carlos Arias, creador de contenido y deportista.

Victoria Kjær Theilvig (2024)

Victoria Kjær Theilvig se convirtió en la primera danesa en ganar el concurso. (AP)

La danesa Victoria Kjær Theilvig hizo historia el 16 de noviembre de 2024 al convertirse en la primera representante de Dinamarca en ganar Miss Universo. Su coronación ocurrió en la Ciudad de México y marcó el comienzo de una etapa para ella.

Tras su victoria, regresó a Dinamarca, aunque reconoció que su triunfo generó una diversidad de opiniones debido a la cultura de su país.

“Dinamarca es un país muy conservador. Hubo opiniones divididas sobre traer la corona a casa: la mitad estaba muy orgullosa y la otra mitad criticaba porque, ¿qué sentido tiene un certamen de belleza?”, recordó.

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Y añadió: “Ahora les demuestro que estaban equivocados. Con 21 años estoy reuniéndome con presidentes y primeros ministros, haciendo labor social… cosas que tal vez muchos críticos nunca han hecho en su vida”.

Sin embargo, su historia no terminó cuando entregó la corona a la mexicana Fátima Bosch en noviembre de 2025.

Después de su reinado, Victoria comenzó a construir una nueva faceta dentro de la industria de la belleza y el entretenimiento, además de asumir una responsabilidad importante en su país.

Antes de ganar el certamen ya tenía experiencia como modelo, bailarina y empresaria relacionada con el sector de la belleza. También había manifestado su interés por estudiar Derecho.

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En febrero de 2025 participó en un desfile benéfico durante la Semana de la Moda de Nueva York, relacionado con el proyecto Project Lab Coat, que buscaba apoyar iniciativas sociales.

Por si fuera poco, en marzo de 2026 Victoria fue nombrada titular de la franquicia de Miss Universo Dinamarca, lo que significa que ahora tiene participación directa en la organización del certamen nacional de su país.

Fátima Bosch, la Miss Universo que hoy termina su reinado

Fatima Bosch entregará la corona a la reina de Miss Universo 2026. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Desde que fue coronada como Miss Universo, el 21 de noviembre de 2025, en Tailandia, la modelo ha mantenido una apretada agenda de entrevistas.

Sin embargo, se ha dado el tiempo de continuar con su labor de ayudar a niños que enfrentan enfermedades crónicas, la cual ha enfatizado que comenzó mucho antes de participar en el certamen de belleza.

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Pese a la gran exposición mediática, Fátima Bosch aseveró en una entrevista para Imagen Televisión que no le interesa dedicarse al mundo del espectáculo tras el fin de su reinado.

“Yo creo que me van a ver más haciendo proyectos filantrópicos, me interesa muchísimo el tema de los niños, la mujer, el empoderamiento a ellas, el tema de apoyo a los migrantes. Son temas que ya llevo trabajando desde hace tiempo y todo mi enfoque es en eso”, dijo.

Y añadió: “El día en que entregue esa corona yo quiero dejar algo en el escenario que resuene cuando yo no esté. Obviamente yo respeto a la gente que tiene el talento de cantar, de actuar, pero esos talentos no los tengo. Canto en el karaoke o en la regadera”.

Horas antes de la ceremonia de Miss Universo 2026, compartió en Instagram un mensaje de despedida en el que expresó su agradecimiento por la experiencia y aseguró que entregó todo durante este año.

Sin importar cuál sea el resultado de este 24 de noviembre, Fátima tendrá que entregar la corona para darle paso a una nueva reina.