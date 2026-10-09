Guatemala

Guatemala admite disparos militares en Huité: destituye a altos mandos y somete a 107 efectivos a la justicia

El gobierno de Bernardo Arévalo entregó al Ministerio Público el expediente castrense y relevó a los mandos superiores, mientras persisten contradicciones sobre el operativo y la denuncia de posibles ejecuciones extrajudiciales

El Gobierno de Guatemala puso a disposición de la justicia a 107 efectivos militares tras admitir disparos en Huité, Zacapa.
El Gobierno de Guatemala puso a disposición de la justicia a 107 efectivos militares tras admitir disparos en Huité, Zacapa, según detalló el ministro de la Defensa, Henry Saenz (Gobierno de Guatemala)
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El Ejecutivo de Guatemala admitió que efectivos militares realizaron disparos durante los hechos violentos registrados en el municipio de Huité, departamento de Zacapa, y puso a disposición de la justicia a 107 efectivos tras el saldo de ocho personas fallecidas.

El presidente Bernardo Arévalo y el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos, anunciaron la conclusión del informe interno de investigación y la entrega inmediata de la documentación al Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades penales.

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Como parte de las medidas administrativas asumidas tras el suceso, las autoridades formalizaron el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de división José Geovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería con sede en Zacapa, coronel de infantería Erwin Constanza Hidalgo.

El Gobierno de Guatemala puso a disposición de la justicia a 107 efectivos militares tras admitir disparos en Huité, Zacapa.
Las autoridades de Defensa formalizaron el relevo del jefe del Estado Mayor y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería. (Ejército de Guatemala)

Las remociones buscan garantizar la independencia de las pesquisas judiciales e institucionales, luego de que el coronel de infantería Miguel Estuardo Barrios Martínez presentara una denuncia formal ante la fiscalía en la que planteó la posible existencia de ejecuciones extrajudiciales.

El Gobierno dispone el retiro de mandos y la entrega de armamento al Ministerio Público

El ministro Sáenz explicó, durante la conferencia de prensa La Ronda de este jueves 8 de octubre, algunos detalles de lo ocurrido, mientras que afirmó que el informe elaborado por una comisión multidisciplinaria del Ejército está bajo reserva por orden del Ministerio Público.

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Según la versión oficial, la presencia del contingente castrense en el área tenía como fin instalar puestos de control vial en las vías de acceso a la localidad.

Respecto al uso de la fuerza, Sáenz detalló la actuación de las tropas desplegadas en el sector: “El informe establece que, al escucharse detonaciones de arma de fuego y no tenerse identificada una amenaza ni conocerse el motivo de las detonaciones, el personal militar realizó disparos disuasivos controlados de advertencia para salvaguardar la vida o la integridad física”.

El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saez, reconoció en conferencia de prensa que oficiales y tropa castrense realizaron disparos durante el incidente ocurrido el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde fallecieron ocho civiles.

No obstante, insistió en que en ese momento “se tomó la decisión de no ingresar al enfrentamiento armado con el propósito de evitar un posible escalonamiento de violencia y mayores riesgos”. Ello, pese a que videos publicados por el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Huité evidencian la participación de los soldados.

El caso permanece bajo reserva judicial mientras persisten las incógnitas sobre el operativo

Tanto el armamento como los pertrechos de la unidad involucrada quedaron bajo resguardo en la Segunda Brigada de Infantería, donde los 107 militares, entre oficiales y tropa, permanecen concentrados a disposición de las citaciones de los fiscales del Ministerio Público.

Pese a la entrega del expediente de investigación castrense, el presidente Arévalo aclaró que la documentación se mantiene bajo reserva judicial ordenada por los tribunales competentes, lo que impide divulgar los detalles de las conclusiones.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que el Ejército ya culminó con el informe sobre lo ocurrido en Huité, Zacapa el 27 de septiembre y que fue enviado al Ministerio Público y al tribunal correspondiente.

Diversas dudas aún rondan en el ambiente respecto a la secuencia de los acontecimientos. Inicialmente, tanto el Ministerio de Gobernación como las autoridades de Defensa negaron haber participado en el operativo.

Sin embargo, un informe preliminar elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) vinculó la balacera con un presunto intento de captura contra Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, presunto líder de la estructura delictiva Los Lorenzana.

Además, la circulación de videos del Cocode en redes sociales confirmó la presencia de vehículos militares tipo J8 en las inmediaciones del municipio entre las 20 y las 21 horas, horas después del primer tiroteo registrado cerca del campo de fútbol local.

En un segundo video se observa la llegada de un vehículo militar al lugar donde se encuentra el vehículo atacado minutos antes en Huité, Zacapa, Guatemala. (Cocode Huité)

Ante la incertidumbre de la población, Sáenz manifestó: “A las familias de las víctimas y al pueblo de Huité, reitero mi solidaridad y nuestro compromiso de actuar con seriedad, objetividad y transparencia”.

Los hechos del 27 de septiembre dejaron ocho muertos y decenas de indicios balísticos

Los sucesos violentos ocurridos el pasado 27 de septiembre en Huité, Zacapa, dejaron un saldo de ocho personas fallecidas tras una serie de tiroteos registrados en distintas zonas de la localidad.

Durante el procesamiento de la escena, peritos del MP trabajaron en cuatro escenarios diferentes, donde recolectaron un total de 77 indicios balísticos.

Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa.
Los fallecidos fueron despedidos en una caminata por el municipio de Huité, Zacapa. (Facebook)

Aunque las versiones oficiales iniciales atribuyeron los disparos a un choque entre grupos rivales del crimen organizado, el despliegue del Ejército de Guatemala y las posteriores denuncias sobre la actuación de la tropa mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el grado de implicación de los efectivos y determinar las responsabilidades penales del suceso.

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