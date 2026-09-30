Guatemala

El Presidente de Guatemala admite participación militar en Huité tras dos días de silencio y ordena una comisión investigadora

La confirmación presidencial sobre la presencia del Ejército en los enfrentamientos que dejaron ocho muertos en Zacapa abre un proceso de rendición de cuentas cuyo alcance aún está por definirse

El ataque armado provocó la muerte de ocho personas y el Ministerio Público procesó cuatro escenas con 77 indicios balísticos.
El presidente Bernardo Arévalo reconoció la participación de elementos del Ejército en los enfrentamientos armados registrados en Huité, Zacapa. (Gobierno de Guatemala)
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Luego de dos días de silencio, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reconoció que hubo participación de elementos del Ejército en los enfrentamientos armados del domingo 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde murieron ocho personas.

El mandatario ordenó crear una comisión multidisciplinaria dentro del Ministerio de la Defensa Nacional para establecer el alcance, la modalidad y las circunstancias de esa intervención.

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Arévalo señaló que el informe de esa instancia será remitido al Ministerio Público (MP), que investiga lo ocurrido en el municipio.

Las circunstancias aún no han sido esclarecidas”, afirmó el jefe de Estado durante la conferencia de prensa La Ronda realizada el miércoles 30 de septiembre.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que se creará una mesa Multidisciplinaria para que de respuestas sobre lo ocurrido en el municipio de Huité, Zacapa, donde fallecieron ocho personas, entre ellas tres mujeres y una menor de edad.

El caso dejó cuatro hombres, tres mujeres y un menor de edad fallecidos. El MP informó que procesó cuatro escenas vinculadas con el ataque y recolectó 77 indicios balísticos, que serán sometidos a análisis técnicos y periciales.

Arévalo confirmó presencia de unidades militares en Huité

Tras más de 60 horas sin un pronunciamiento público sobre el hecho, Arévalo admitió que el Ejército tuvo presencia en el municipio, pese a que los últimos dos días lo negaron categóricamente.

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El mandatario descartó la participación de la Policía Nacional Civil (PNC) durante los enfrentamientos y explicó que los agentes llegaron después, con tareas de apoyo a la investigación y control del orden.

“Sobre el Ejército, efectivamente ha habido participación de elementos del Ejército, de unidades del Ejército”, expresó Arévalo.

Un grupo de personas vestidas de militares irrumpió en un encuentro deportivo en Zacapa, lo que desató un enfrentamiento armado.
Un grupo de personas vestidas de militares irrumpió en un encuentro deportivo en Zacapa, lo que desató un enfrentamiento armado. (Facebook)

Añadió que las averiguaciones ordenadas al Ministerio de la Defensa permitirán determinar “el alcance, la modalidad y de qué manera se operó en ese contexto”.

El presidente también indicó que instruyó al ministro de la Defensa, general Henry Sáenz, para que instalara una comisión contemplada en la legislación militar.

El organismo deberá realizar diligencias internas y proponer las medidas correspondientes de acuerdo con las regulaciones de esa institución.

“La muerte de cualquier persona en circunstancias violentas constituye un hecho trágico que obliga al poder público a realizar las investigaciones” para identificar a los involucrados y delimitar responsabilidades, sostuvo el mandatario.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reconoció la participación del Ejercito durante los operativos que dejaron ocho fallecidos en el municipio de Huité, Zacapa, aunque afirma que se está investigando cuál fue su participación y en qué momento.

La comisión entregará su informe al Ministerio Público

El Gobierno indicó que representantes del Ministerio Público se encuentran en Huité desde la noche del domingo 27 de septiembre.

El ente investigador solicitó informes al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de la Defensa Nacional, cuyos funcionarios, según Arévalo, colaboran con las pesquisas.

La nueva comisión multidisciplinaria deberá trasladar sus resultados al MP. Ese documento buscará aportar elementos sobre la participación militar y las actuaciones de las unidades desplegadas en Zacapa.

El Ejército había confirmado previamente el despliegue de vehículos J-8 y personal militar en los alrededores del municipio.

Según la versión de la institución, las unidades permanecieron en el perímetro como medida de seguridad y no ingresaron a la localidad para evitar una escalada de la situación.

El Ministerio de la Defensa anunció procedimientos internos

Sáenz expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que ordenó las averiguaciones administrativas correspondientes.

Guatemala merece conocer con claridad qué ocurrió, cómo ocurrió y quiénes son los responsables”, afirmó.

El ministro dijo que los procedimientos internos buscarán establecer “con precisión las circunstancias relacionadas con estos hechos” y definir eventuales responsabilidades.

También aseguró que el Ministerio de la Defensa mantendrá “plena colaboración” con el Ministerio Público y las demás autoridades competentes.

Sin dar mayores explicaciones, el ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Henry Saez, se manifestó sobre los acontecimientos ocurridos en Hutié, Zacapa, luego que el presidente Bernardo Arévalo reconociera la participación del Ejército.

“Las investigaciones se encuentran en curso y serán las autoridades competentes las que, con base en la prueba, establezcan lo ocurrido”, señaló Sáenz.

El funcionario sostuvo que el Ejército está sometido a la Constitución y a las leyes de la República, y que su obligación es aportar al esclarecimiento del caso.

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